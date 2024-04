Terremoto di Magnitudo 3.7 scuote i Campi Flegrei

Pubblicità

Un terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito i Campi Flegrei alle ore 09:44:24 di oggi, 14 aprile 2024, secondo quanto riportato dall’INGV-OV di Napoli. La scossa sismica è stata registrata a una profondità di soli 2 chilometri sotto la superficie, con coordinate geografiche 40.8280 latitudine e 14.1370 longitudine. Il terremoto si inquadra in una sequenza sismica ancora in corso.

Questa attività sismica non è insolita per l’area dei Campi Flegrei, una delle zone vulcaniche più monitorate d’Italia, noto per il suo potenziale vulcanico e la frequenza di piccoli terremoti. La scossa di oggi rappresenta la più intensa in una serie di eventi sismici minori che hanno recentemente interessato la regione, attirando l’attenzione degli esperti sulla possibile evoluzione della situazione geologica.

Nonostante la magnitudo relativamente bassa, il terremoto è stato avvertito dalla popolazione locale, suscitando preoccupazione ma non causando danni significativi. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre gli scienziati dell’INGV stanno analizzando i dati per comprendere meglio le dinamiche del sottosuolo nella zona.

