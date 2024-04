In seguito al recente attacco dell'Iran, il Ministro degli Esteri italiano esprime il desiderio di una risposta cauta da parte di Israele per mantenere la stabilità nella regione.

Tajani Invita alla prudenza dopo l’attacco Iraniano in Israele: Focus sull’evitare l’escalation

Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, durante un’intervista a Rtl 102.5, ha commentato l’ultimo sviluppo nel conflitto israelo-iraniano, definendo “positivo” il fatto che l’attacco iraniano sia stato fermato grazie all’intervento di Israele e alla collaborazione degli alleati. Tajani ha fermamente condannato l’attacco, etichettandolo come un atto da respingere completamente.

Nel contesto della presidenza italiana del G7, Tajani ha sottolineato che l’obiettivo primario del governo è evitare un’escalation del conflitto. Ha esortato i contendenti a adottare una maggiore prudenza nelle loro azioni per garantire la pace e la stabilità nella regione del Medio Oriente.

In particolare, il Ministro ha espresso la speranza che il governo israeliano possa agire con prudenza e evitare un contrattacco che potrebbe infiammare ulteriormente la situazione. “Dobbiamo lavorare per mantenere la calma e prevenire altre tensioni nel Medio Oriente”, ha dichiarato Tajani, sottolineando l’importanza di un approccio diplomatico e misurato per gestire la crisi attuale.

L’attacco dell’Iran era atteso dopo che nei giorni scorsi l’esercito di Israele aveva compiuto una azione bellica contro l’Iran presso la sua ambasciata a Damasco.

