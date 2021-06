Su Import For Me tutto per il giardino, dalle mini piscine alle saune esterne

Il giardino è lo spazio esterno da dedicare al tempo libero, al relax e al divertimento perciò va curato e arredato con i prodotti migliori. Ci sono diverse soluzioni per vivere al meglio gli spazi verdi di casa, iniziando dagli arredi esterni come tavoli e sedie, poltrone, salottini e divanetti di ottima qualità in grado di resistere e durare a lungo nel tempo. Quando si parla di arredo giardino sul sito www.importforme.it si può trovare tutto quello che si è sempre desiderato per rendere lo spazio esterno davvero top. Chi vorrebbe arricchire il giardino e gli spazi esterni con soluzioni davvero ricercate, potrebbe prendere in considerazione l’installazione di mini piscine e saune esterne.

Le saune per esterno

Grazie a una sauna per esterno diventa possibile portare a casa benessere e innovazione. Si tratta di prodotti di grandissima qualità tipo sauna finlandese a infrarossi che sfruttano il calore per massimizzare il benessere e il relax ogni volta che si desidera.

Queste piccole casette sono eleganti perché realizzate con attenzione a mano utilizzando legno di alta qualità. Questo conferisce alla sauna da esterno una durata maggiore nel tempo. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze: 1, 2 o anche 3 posti. Finalmente, si potranno avere dei trattamenti spa direttamente a casa.

Tutte le strutture sono dotate di funzionalità extra per la cura del benessere come cromoterapia a 7 colori per infondere sensazioni piacevoli e benefiche. Il calore viene generato grazie dei radiatori al carbonio sistemati lungo le pareti e nel pavimento. Questo consente di avere una sauna combinata stile finlandese e infrarossi.

La chiusura della porta magnetica assicura il massimo comfort e trattiene il calore anche durante le giornate di pioggia e freddo, quelle in cui riscaldarsi con una sauna è davvero un sogno che oggi diventa realtà.

Le mini piscine da giardino

Sfortunatamente, quando si parla di piscina la maggior parte delle persone si rende conto che non è possibile installarne una nel giardino per via dei problemi di spazio. Inoltre, l’installazione di una piscina tradizionale non è per niente facile e può richiedere di sventrare l’intero giardino da cima a fondo.

Forse non tutti sanno che da oggi non è più così poiché sul mercato sono presenti delle soluzioni alternative come le mini piscine da giardino. Ancora una volta si tratta di prodotti ideati e pensati per un relax mai visto prima. Le mini piscine con idromassaggio sono quello che serve per concedersi un momento di puro relax in ogni stagione dell’anno grazie al sistema di riscaldamento.

Le piscine da esterno possono essere sia sistemate in giardino sia interrate in base alle esigenze. Sono disponibili a postazioni sedute o anche sdraiate. Il massaggio realizzato con getti di acqua o di aria ha enormi benefici per il corpo ma anche per la mente e per i sensi garantendo un relax senza eguali grazie anche a funzioni integrate come la musica e le luci.