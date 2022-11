Stasera in Tv / Programmi TV stasera Domenica 27 novembre 2022 in prima serata

Condividi

Cosa c’è stasera in tv sui maggiori canali del Digitale Terrestre? Presentiamo di seguito la programmazione in TV di stasera domenica 27 novembre 2022 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

19.45 CALCIO Coppa del Mondo Qatar 2022 – incontro di calcio Spagna – Germania

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV PRIMATV N.C.I.S. Los Angeles – S13E15 e 16

RAI 3 (3)

20.00 SPETTACOLO Che tempo che fa – conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Vedi tutti gli ospiti

RETE 4 (4)

21.20 ATTUALITA’ Zona Bianca – Conduce Giuseppe Brindisi

CANALE 5 (5)

21.20 FILM PRIMATV Dopo il matrimonio – Drammatico 2019 di Bart Freundlich con Michelle Williams, Julianne Moore

ITALIA 1 (6)

20:30 ATTUALITA Le Iene Presentano: Inside

LA 7 (7)

21.15 ATTUALITA Non è l’arena – Conduce Massimo Giletti

TV 8 (8)

21.35 FILM Every Breath You Take – Senza respiro – Thriller 2021 di Vaughn Stein Jr. con Casey Affleck, India Eisley

NOVE (9)

21.40 SPETTACOLO Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso

VENTI (20)

21.05 FILM Fast and Furious – Azione 2001 di Rob Cohen con Paul Walker, Vin Diesel, Rick Yune, Jordana Brewster

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Pagan Peak – S2E4, 5 e 6

IRIS (22)

