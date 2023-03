Stasera in TV oggi venerdì 24 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata 24 marzo 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 24 3 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SHOW Benedetta Primavera – conduce Loretta Goggi con Luca e Paolo

Un ritorno in grande stile per la regina del piccolo schermo, Loretta Goggi, pronta ad accompagnare il pubblico in un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo con l’obiettivo di fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina della televisione. Saranno quasi 3 ore durante la quale la presentatrice tratterà vari temi, vuoi legati alla musica, vuoi alla tv e vuoi al cinema. E lo farà in compagnia di grandi nomi delle sette note, come Patty Pravo e Giorgia; del piccolo schermo, come Mara Venier; del cinema, come Giamparolo Morelli e Ilenia Pastorelli; dell’imitazione, come Vincenzo De Lucia. Non mancherà Flavio Insinna.

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – N.C.I.S. S20E11 – Ponti

Il corpo della Guardiamarina Watts viene trovato in un motel. Tutto farebbe pensare ad un omicidio passionale ma, scavando a fondo, emerge una doppia vita della vittima ed un collegamento con Parker.

22.10 SERIE TV – N.C.I.S. Hawai’i S2E11 – Sol Levante

Mentre è sotto copertura per un’indagine sulla Yakuza, Pike scampa miracolosamente ad un attentato. Indagando, la squadra scopre che è in corso una guerra tra due clan rivali.

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21.20 – DOCUMENTARIO Alberto Tomba. Vincere in salita

Personaggio estroverso, per alcuni guascone e sbruffone, per altri lo sportivo più forte di sempre, nessuno fra gli appassionati italiani di sci ha emozionato di più di Alberto Tomba. Ed è difficile ancora oggi trovare un erede di quello stile aggressivo, rischioso e decisamente spettacolare. Mai un soprannome è stato più meritato: Alberto Tomba “la bomba”, la descrizione perfetta di un modo di sciare assolutamente esplosivo.

23.05 – DOCUMENTARIO Il corpo e il nome. Gli ignoti delle Fosse Ardeatine

Il 24 marzo 1944, 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei o detenuti comuni vengono trucidati a Roma, dalle truppe di occupazione tedesche, alle Fosse Ardeatine, antiche cave di pozzolana situate sulla Via Ardeatina, come rappresaglia per l’attentato partigiano di Via Rasella del 23 marzo in cui persero la vita 33 soldati del reggimento “Bozen” appartenente alla Ordnungspolizei, la polizia tedesca.

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.43 – SHOW PRIMA TV Felicissima sera – all inclusive – conducono Pio e Amedeo

ITALIA 1 (6)

21:19 FILM Homefront – [Azione] – Un ex agente della DEA si trasferisce con la figlia in una quieta cittadina per fuggire dal suo passato. Ma qualcosa scombussola i suoi piani. Con J. Franco, J. Statham Regia di G. Flede…

23:25 FILM G.I. Joe – La nascita dei Cobra – [Azione] – La task force internazionale anti-terrorismo conosciuta come G.I. Joe, combatte contro una misteriosa organizzazione criminale denominata Cobra. Regia di S. Sommers; USA 2009

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Colli bolognesi

22.45 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Livorno

NOVE (9)

21.25 SHOW Fratelli di Crozza live con Maurizio Crozza

22.55 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

20.38 CALCIO Francia – Olanda – Qualificazioni Europei 2024 – In diretta dallo Stade de France, la Francia affronta l’Olanda nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024.

22.43 FILM Shoot’em up – Spara o muori! – [Azione] – Film con un cast stellare. Smith salva un neonato durante l’omicidio della madre da parte di misteriosi killer: il gesto avra’ conseguenze. Con C. Owen, P. Giamatti. Regia di M. Davis;

RAI 4 (21)

21.19 FILM Colpi Proibiti – Azione 1990 di Deran Sarafian con Jean-Claude Van Damme, Robert Guillaume, Cynthia Gibb, George Dickerson

Il detective Louis Burke si infiltra in una prigione in cui si sono verificati misteriosi decessi. L’uomo scopre che nella prigione si svolgono combattimenti clandestini e lui sarà il prossimo a partecipare.

22.53 FILM Run Hide Fight – Sotto assedio – Drammatico 2020 di Kyle Rankin con Thomas Jane, Radha Mitchell, Isabel May

IRIS (22)

21.14 FILM Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone – [Drammatico] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Terzo e ultimo capitolo della saga, con Al Pacino. Don Corleone, ormai vecchio e malato, deve trovare un erede che possa portare avanti gli affari di …

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA Tugan Sokhiev e Gary Magee

Tugan Sokhiev dirige l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con lui il baritono Gary Magee. In programma: Rachmaninoff, cantata Primavera; Borodin, Danze Polovesiane; Cajkovskij, Sinfonia n.5.

22.47 MAGAZINE Save the date – Gli appuntamenti più importanti della scena culturale italiana.

23.18 DOCUMENTARIO Pearl Jam Twenty – Documentario che ricostruisce i capitoli essenziali della storia del gruppo dei Pearl Jam.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Non succede, ma se succede… – Commedia 2019 di Jonathan Levine con Charlize Theron, Seth Rogen

Rimasto senza lavoro dopo la vendita del giornale per cui collabora, il giornalista di New York Fred Flarsky incontra per caso un’amica d’infanzia, Charlotte Field, che un tempo gli faceva da baby sitter e ora è Segretario di Stato e prossima candidata alla presidenza degli Stati Uniti. Decisa a servirsi di una penna libera dai giochi di potere di Washington, Charlotte chiama Fred nel suo staff e con lui gira il mondo per imporre ai

23.15 FILM Il sacrificio del cervo sacro – Thriller 2017 di Yorgos Lanthimos con Barry G. Bernson, Herb Caillouet, Bill Camp

La vita di un carismatico chirurgo e quella di un adolescente inquieto s’incrociano e non saranno mai più come prima.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep9

22.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep10

23.20 SERIE TV Che Dio di aiuti St7 Ep19– Dire fare impicciare

CIELO (26)

21.20 FILM L’amante russo – Drammatico 2020 di Danielle Arbid con Laetitia Dosch, Lou-Teymour Thion, Sergei Polunin

Una docente e madre separata inizia una relazione con un diplomatico russo, sposato, con il quale non ha nulla in comune.

23.10 DOCUMENTARIO The Wankers: il piacere di essere donna – La masturbazione femminile e’ ancora circondata da mille tabu’. Pratica diffusa e socialmente accettata per gli uomini, l’autoerotismo al femminile non e’ invece visto di buon occhio.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM The Blues Brothers – [Commedia] – Pietra miliare del cinema, con John Belushi e Dan Aycroyd. Le avventure di due fratelli ” In missione per conto di Dio”, e braccati dalla polizia di Chicago. Regia di J. Landis

23.32 FILM Colazione da Tiffany – [Commedia] – Capolavoro della commedia Americana, vincitore di 2 premi Oscar, con A. Hepburn. A New York si incontrano Holly, una ragazza sofisticata, e Paul, un giovane scrittore.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E20

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E30

LA5 (30)

21:20 FILM Qualcosa di personale – [Commedia] – Candidatura all’Oscar per la miglior canzone per questa intensa prova di R. Redford e M. Pfeiffer. Un’aspirante giornalista si innamora del suo mentore. Regia di J. Avnet; USA 1996

23:46 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – [Commedia] – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 SHOW Cake Star – Pasticcerie in sfida – Messina

La città dello stretto ospita una nuova sfida tra cannoli, cassate e gelato.

22:25 LIFESTYLE Body Bizarre – Senza Arti – Ana, 3 anni, soffre di una terribile patologia al cranio, che si è fuso in maniera prematura. Alex ha la setticemia e rischia di restare senza tutti e quattro gli arti.

23:20 LIFESTYLE Body Bizarre -Ep.10

Scopriamo le storie di persone che soffrono di rare e misteriose condizioni mediche. Alcuni hanno bisogno di un’operazione così complessa che le possibilità di sopravvivenza sono scarse.

CINE34 (34)

21:05 FILM Zucchero, miele e peperoncino [Comico] – Tre episodi comici con Renato Pozzetto, Pippo Franco, Lino Banfi ed Edwige Fenech, tre imputati presenti, un giorno, in Pretura a Roma in attesa del proprio processo. Regia di S. Martino

23:20 FILM Occhio malocchio prezzemolo e finocchio – [Comico] – Film in due divertenti episodi incentrati entrambi sul tema dell’occulto. I protagonisti sono rispettivamente Lino Banfi e Johnny Dorelli. Regia di S. Martino