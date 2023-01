Stasera in TV oggi venerdì 13 gennaio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera venerdì 13 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW The Voice Senior – programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Conduce Antonella Clerici

23.55 INFORMAZIONE – TG1 Sera

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – N.C.I.S. S20E1 – Una questione di famiglia

22.10 SERIE TV – N.C.I.S. Hawai’i S2E1 – Oscura torma

23.00 CALCIO ATuttoCalcio – Conduce Jacopo Volpi Con Sebino Nela, Eraldo Pecci, Giulia Stronati

RAI 3 (3)

21.20 – DOCUMENTARIO Lotta continua – Il ’68, la condizione operaia, la Fiat Mirafiori, l’incontro tra il movimento operaio e quello studentesco…

21.50 – DOCUMENTARIO Lotta continua – La fondazione di Lotta Continua, l’autunno caldo, la strage di Piazza Fontana…

22.20 – DOCUMENTARIO Lotta continua – La campagna stampa contro Calabresi, l’escalation della violenza di piazza…

22.50 – DOCUMENTARIO Lotta continua – Il movimento femminista, la candidatura alle elezioni…

23.20 – DOCUMENTARIO Il sogno di Arianna – Il Cacciatore di Sogni – La disabilità come molla per inseguire i propri sogni e affermarsi nella vita.

RETE 4 (4)

21.24 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

CANALE 5 (5)

21.43 – SERIE TV PRIMA TV Fosca Innocenti – PrimaTv – S2 Ep1 Come la principessa

Fosca indaga sull’apparente suicidio di una sposa. Improvvisamente, nella sua vita irrompe un uomo del passato, che minaccia la sua semplice e felice vita privata.

23.55 – INFORMAZIONE Tg5 Notte

ITALIA 1 (6)

21:22 FILM Safe – Azione 2012

Film d’azione con Jason Statham. Un ex agente salva una ragazzina rapita e insieme sono coinvolti in un intrigo dove e’ in gioco la loro stessa vita

Regia: Boaz Yakin

Cast: Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon, James Hong

23:11 FILM L’eliminatore – Azione 1996

Arnold Schwarzenegger e’ un agente segreto incaricato della difesa di una preziosa testimone, che ha scoperto un traffico illecito di armi.

Regia: Chuck Russell

Cast: Arnold Schwarzenegger, James Caan, James Coburn, Vanessa Williams

LA 7 (7)

21.15 DOCUMENTARIO Speciale EDEN – Un pianeta da Salvare – Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità.

TV 8 (8)

21.30 LIFESTYLE Cucine da incubo Italia – S8 E1 Antonino Cannavacciuolo è a La Locanda degli Artisti di Como

22.40 LIFESTYLE Cucine da incubo Italia – S8 E2 Antonino Cannavacciuolo è a La Tana degli Elfi in Puglia

23.55 FILM Un Natale incantato – Commedia 2017

Laura, designer di interni, torna in Utah per guidare i lavori di ristrutturazione di un vecchio albergo per l’annuale spettacolo della vigilia di Natale, organizzato dall’ex fidanzato e compagno di ballo Ricardo.

Regia: Terry Cunningham

Cast: Alexa PenaVega, Carlos PenaVega, Rene Rivera

NOVE (9)

21.35 SHOW I migliori Fratelli di Crozza Ep.4

21.35 SHOW Accordi & disaccordi – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21.09 FILM Invasion – Fantascienza 2007

Remake de “L’invasione degli ultracorpi”. Una malattia epidemica di origine extraterrestre minaccia la sopravvivenza dell’umanita’.

Regia: Oliver Hirschbiegel

Cast: Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jackson Bond

23.06 FILM Survivor – Thriller 2015

Thriller con Milla Jovovich e Pierce Brosnan. Accusata di crimini che non ha commesso, Kate dovra’ difendersi dalla polizia e da uno spietato killer.

Regia: James McTeigue

Cast: Parker Sawyers, Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Emma Thompson, Angela Bassett

RAI 4 (21)

21.21 FILM Hell – Esplode la furia – Thriller 2003

L’ingegnere americano in trasferta in russia Kyle Le Blanc viene ingiustamente carcerato dopo aver cercato di uccidere il criminale che ha prima stuprato e poi ammazzato sua moglie. Ma una volta rinchiuso in cella, scatenerà l’inferno.

Regia: Ringo Lam

Cast: Jean-Claude Van Damme, Lawrence Taylor, Lloyd Battista

23.02 FILM Ip Man 4 – Azione 2019

Regia: Wilson Yip

Cast: Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan

IRIS (22)

21.11 FILM L’Uomo Nel Mirino – Poliziesco 1977

Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Un detective in rotta coi suoi capi, deve scortare la testimone di un processo. Un incarico in apparenza semplice, che si rivela una trappola.

Regia: Clint Eastwood

Cast: Clint Eastwood, Sandra Locke

23.16 FILM Il texano dagli occhi di ghiaccio – Western 1976

Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Jesey Wales attraversa il Paese da Est a Ovest per ritrovare e giustiziare chi ha distrutto i suoi cari.

Regia: Clint Eastwood

Cast: Clint Eastwood, Sondra Locke, Chief Dan George

RAI 5 (23)

21.16 MUSICA CLASSICA Lisa Batiashvili a Santa Cecilia – Dall’Auditorium Parco della Musica, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Manfred Honeck, al violino Lisa Batiashvili, esegue: Mozart Sinfonia n. 35 “Haffner” – Prokofiev Concerto per violino n. 2 – Beethoven Sinfonia n. 6 “Pastorale”

22.57 DOCUMENTARIO Save the Date 2022-2023 – Puntata 12 Gli appuntamenti più importanti della scena culturale italiana.

23.28 DOCUMENTARIO Rock Legends: Kiss

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM La vita in un attimo – Drammatico 2018

Will, quarantenne newyorchese abbandonato dalla moglie, ricostruisce la sua storia in una seduta di psicanalisi: l’amore per Abby, gli anni del college, l’intimità matrimoniale, un pranzo con i genitori di lui e poi, inatteso, il giorno della separazione. Ma la storia di Will e Abby si intreccia in modo imprevedibile con quella di altri personaggi che vivono dall’altra parte del mondo.

Regia: Dan Fogelman

Cast: Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening

23.05 FILM Parigi può attendere Commedia 2016

Sposata da anni con un impegnatissimo produttore cinematografico, Anne accetta un passaggio da Jacques, socio in affari del marito, per raggiungere Parigi partendo da Cannes. In sua compagnia, la donna riscoprirà la gioia di vivere.

Regia: Eleanor Coppola

Cast: Diane Lane, Arnaud Viard, Alec Baldwin

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Le indagini di Lolita Lobosco S02 E01

23.15 FILM Filumena Marturano – Commedia 2022

Regia: Francesco Amato

Cast: Massimiliano Gallo, Vanessa Scalera, Giovanni Scotti



CIELO (26)

21.15 FILM Castelli di carta Drammatico 2009

Triangolo amoroso fra due studenti e una studentessa dell’Accademia di Belle Arti.

Regia: S. Garcìa Ruiz

Cast: Adriana Ugarte, Biel Duràn

23.05 FILM Donne sull’orlo di una crisi di nervi – Commedia 1988

Mentre Pepa cerca di far tornare l’amante che l’ha lasciata, in casa sua succede di tutto. Film della consacrazione di Almodovar.

Regia: Pedro Almodovar

Cast: Antonio Banderas, Carmen Maura, Julieta Serrano, Fernando Guillen, Maria Barranco

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Qua la zampa! – Commedia 2017

Film diretto dal regista di “Hachiko”, con Dennis Quaid. Un cane con il dono della reincarnazione impara a scoprire il senso della propria vita.

Regia: Lasse Hallström

Cast: Josh Gad, Dennis Quaid, Peggy Lipton

22.53 FILM L’amore non è un crimine – Commedia 2011

Bobby, uno scaltro borseggiatore che vive di piccoli furti conosce Lucy, e trascorre una notte d’amore. La loro vita sara’ sconvolta.

Regia: Michael Corrente

Cast: Peter Facinelli, Jaimie Alexander, Michael Madsen, Christy Carlson Romano

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S4 E3

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S5 E13

LA5 (30)

21:11 FILM C’e’ post@ per te- Commedia 1998

Tom Hanks e Meg Ryan insieme in una commedia ormai divenuta un cult. Kathleen e Joe sono rivali in affari, ma un giorno, tutto cambia.

Regia: Nora Ephron

Cast : Tom Hanks e Meg Ryan

23:25 FILM Cercasi amore per la fine del mondo- Drammatico 2012

Keira Knightley e Steve Carell in una romantic comedy. Mentre si avvicina la fine del mondo un uomo va in cerca di una sua vecchia fiamma.

Regia: Lorene Scafaria

Cast: Keira Knightley, Roger Aaron Brown, Steve Carell, Adam Brody

REAL TIME (31)

21:20 SHOW Cake Star – Pasticcerie in sfida – Modica. l cioccolato sarà il protagonista della puntata siciliana. Chi vincerà?

22:30 LIFESTYLE Body Bizarre – Due gemelli siamesi cercano di sopravvivere alla loro condizione.

CINE34 (34)

21:05 FILM Sessomatto – Commedia 1973

Nove episodi per questa commedia all’italiana con il sesso come protagonista principale.

Regista: Dino Risi

Cast: Giancarlo Giannini, Laura Antonelli, Paola Borboni, Duilio Del Prete, Alberto Lionello

23:19 FILM Il merlo maschio – Commedia 1971

Il violoncellista Vivaldi di serve della bella moglie per ottenere il successo che rincorre per affermarsi.

Regia: Pasquale Festa Campanile

Cast: Lando Buzzanca, Laura Antonelli, Lino Toffolo

Warner TV (37)

21:00 FILM Analisi finale – Thriller 1992

Uno psichiatra, Isaac, ha in cura Diana Baylor e di comune accordo incontra la sorella, Heather che con il suo modo di comportarsi seduce l’uomo. La donna poco dopo viene accusata di aver ucciso il marito.

Regia:Phil Joanou

Cast: Richard Gere, Keith David, Kim Basinger, Uma Thurman, Eric Roberts

23:00 FILM Robin Hood – La leggenda – Avventura 1991

Inghilterra: il conte sassone Robert Hode entra in conflitto col normanno Sir Miles Folcanet. Questi è promesso sposo della giovane Marian, ma anche Robert non è insensibile al fascino della ragazza.

Regia: John Irvin

Cast: Patrick Bergin, Uma Thurman, Jürgen Prochnow, Edward Fox

ITALIA 2 (49)

21:15 FILM Mockingbird – Horror 2013

Alcuni ragazzi sono alle prese con una cinepresa maledetta. Se non seguiranno precisamente le istruzioni per l’uso, rischieranno di morire.

Regia: Bryan Bertino

Cast: Alexandra Lydon, Todd Stashwick, Audrey Marie Anderson

22:59 FILM Chernobyl Diaries – La mutazione – Horror 2012

Bloccati in una cittadina ucraina vicino Chernobyl, un gruppo di turisti deve affrontare un’inquietante situazione in questa citta’ fantasma.

Regia:Bradley Parker

Cast: Olivia Dudley, Jonathan Sadowski, Olivia Taylor Dudley, Devin Kelley, Dimitri Diatchenko, Jesse McCartney, Nathan Phillips