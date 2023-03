Stasera in TV oggi sabato 25 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 25 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW Il Cantante mascherato – conduce Milly Carlucci

Dodici personaggi super famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. La reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da 5 elementi Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone, il televoto del pubblico e quello sui social. Inoltre, queste sei puntate vedranno come novità assoluta la presenza de “Il Cantante Mascherato per una notte ” una nuova maschera rappresentata da un Cuore che nasconderà un personaggio famoso che verrà svelato la sera stessa.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – F.B.I. S5E6 – Doppio vincolo

Un’organizzazione terroristica rapisce il figlio di un’agente segreto della C.I.A. per arrivare ad un’attivista assunta per collaborare con la C.I.A. contro l’organizzazione. Nina scopre di essere incinta.

22.10 SERIE TV – F.B.I. International S2E5 – Un miracolo scaduto

Una coppia di americani investe i propri risparmi per finanziare una surrogazione di maternità in Romania, ma quando vanno a prendere la bambina, vengono raggirati.

23.00 ATTUALITA’ – TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

23.50 INFORMAZIONE – Meteo 2

23.55 ATTUALITA’ – TG2 Storie. I racconti della settimana

Le storie e i protagonisti di fatti di cronaca e di costume che si raccontano nella loro quotidianità. Direttore Nicola Rao. Responsabile Carlo Pilieci. A cura di Alessandra Forte

RAI 3 (3)

21.45 – DOCUMENTARIO Le città che cambiano – Sapiens, un solo pianeta – condotto da Mario Tozzi

Le città dei sapiens sono profondamente cambiate: un tempo erano una risposta collettiva alla pressione ambientale da parte di una comunità che vi si riconosceva per nascita o per confluenza.

RETE 4 (4)

21.30 FILM Pulp Fiction – [Thriller] – Uma Thurman, John Travolta e Bruce Willis nel capolavoro di Quentin Tarantino. Quattro storie di violenza si intrecciano in un flusso temporale circolare. Regia di Q. Tarantino; USA 19…

CANALE 5 (5)

21.29 – SHOW Amici – L’appuntamento con i ragazzi della scuola di Amici

ITALIA 1 (6)

21:21 FILM Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald – [Avventura] – Capitolo II del prequel di Harry Potter nato dalla penna di J. K. Rowling. Scamander e Silente si alleano contro il mago oscuro Grindelwald. Con J. Law. Regia di D. Yates; GBR 2018

LA 7 (7)

21:15 FILM Fuga da Alcatraz – Drammatico 1979 con Clint Eastwood, Danny Glover,

23:30 FILM Brubaker – Drammatico 1980 con Robert Redford

TV 8 (8)

20.35 CALCIO Spagna – Norvegia UEFA European Qualifiers

22.45 INFORMAZIONE Postpartita UEFA European Qualifiers

23.15 FILM Machete – Azione 2010 di John Moore con Danny Trejo, Lindsay Lohan, Steven Seagal, Don Johnson, Robert De Niro, Jessica Alba

NOVE (9)

21.35 SHOW Cash or Trash – Speciale Prime Time – Eccezionalmente in prima serata, Paolo Conticini ci porta alla scoperta degli oggetti più interessanti con gli amati cinque mercanti. Chi farà l’affare migliore?

23.35 INCHIESTA La coppia dell’acido – Follia criminale

VENTI (20)

21.14 FILM Sfida tra i ghiacci – [Drammatico] – Diretto e interpretato da Steven Seagal, con Michael Caine. Un esperto nel domare incendi, e’ chiamato a spegnere le fiamme in un pozzo petrolifero in Alaska. Regia di S. Seagal

23.16 FILM The Reunion – [Azione] – Film d’azione con John Cena. Per ottenere l’eredita’ dal ricco padre, 3 fratelli in cattivi rapporti tra loro, sono costretti a collaborare in una difficile missione. Regia di M. Pavone

RAI 4 (21)

21.22 FILM Contrattempo Film Thriller 2016 di Oriol Paulo con Mario Casas, Ana Wagener, Jose Coronado

Adrián Doria, giovane uomo d’affari, si sveglia accanto al corpo senza vita della sua amante, ma non ricorda nulla di ciò che è accaduto. Un’avvocatessa lo aiuterà a capire in che modo è finito tra gli indagati di omicidio.

23.09 FILM Poliziotti di riserva Film Commedia 2010 di Adam McKay con Will Ferrell, Michael Keaton, Steve Coogan, Mark Wahlberg, Derek Jeter, Eva Mendes

I peggiori agenti della polizia di New York, Gamble e Hoitz, prendono il posto dei due migliori detective della città: accetteranno di seguire un caso molto rischioso che li metterà a dura prova. Ce la faranno?

IRIS (22)

21.13 FILM Delitto perfetto – [Thriller] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Remake del quasi omonimo film di Hitchcock. Emily ed il ricco marito sono in crisi e lei avvia una relazione con un pittore squattrinato. Con M. Douglas

23.23 FILM Cavalli selvaggi – [Crime] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Scritto, diretto ed interpretato dal premio Oscar Robert Duvall. Una Texas Ranger riapre il caso di un giovane scomparso quindici anni prima.

RAI 5 (23)

21.17 TEATRO Il piacere dell’onestà (con Valerio Binasco)

22.48 DOCUMENTARIO Personaggi in cerca di attore S4E6 – Francesco Patané

Francesco Patanè, 26 anni, di Genova, dopo alcune apparizioni in serie tv di successo, ha già ottenuto una candidatura al Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista, recitando al fianco di Sergio Castellitto ne “Il Cattivo Poeta”.

23.16 OPERA Il Minotauro

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Dietro la notte – Thriller 2021 di Daniele Falleri con Fortunato Cerlino, Stefania Rocca

All’alba Marta dovrà partire per Dubai trasportando con sé un ingente carico di diamanti. Vorrebbe dividere la notte con Bruno, il suo nuovo compagno, osteggiato da sua figlia Elena e da sua sorella Giulia. I due amanti dovrebbero essere soli, ma la loro tranquilla serata si trasforma improvvisamente in un incubo.

22.45 FILM Tatanka – Drammatico 2011 di Giuseppe Gagliardi con Rade Serbedzija, Clemente Russo

Nei feudi della camorra, in una terra dilaniata da una guerra cruenta, la straordinaria avventura di un ragazzo che riesce a sfuggire a un destino certo. Grazie all’incontro con la boxe riuscirà ad emanciparsi, in un percorso che lo porterà alla scoperta di se stesso, dal baratro della periferia di Caserta, passando per l’inferno dei ring clandestini di Berlino.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Carla – Biografico di Emanuele Imbucci con Alessandra Mastronardi, Paola Calliari, Stefano Rossi Giordani

Il film ripercorre le tappe principali della vita umana e professionale di una delle più grandi étoile del Ventesimo secolo: Carla Fracci.

23.15 SERIE TV Resta con me St1 Ep9

CIELO (26)

21.15 FILM Monella – Erotico 1998 di Tinto Brass con Anna Ammirati, Patrick Mower, Max Parodi

Una ragazza e’ ansiosa di gustare i piaceri del sesso prima del matrimonio ma per convincere il fidanzato dovra’ usare l’astuzia.

23.25 DOCUFILM 9 to 5: Days in Porn – Gli impiegati del porno – Un’inchiesta sulla controversa industria del porno. Da situazioni sensuali a grottesche, scopriamo questo mondo ancora cosi’ ricco di tabu’.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Prova a prendermi – [Azione] – Steven Spielberg dirige Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, nella vera storia di Frank Abagnale, il piu’ grande mago della truffa nella storia degli Stati Uniti. Regia di S. Spielberg;

23.39 FILM The Blues Brothers – [Commedia] – Pietra miliare del cinema, con John Belushi e Dan Aycroyd. Le avventure di due fratelli ” In missione per conto di Dio”, e braccati dalla polizia di Chicago. Regia di J. Landis

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Miss Marple – Un messaggio dagli spiriti

23.10 SERIE TV Miss Marple – Al Bertram hotel

LA5 (30)

21:10 FILM Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquist – [Drammatico] – Una giovane archeologa e’ convinta che nella tenuta della famiglia Nordquist si celi il tumulo funerario di una guerriera vichinga. Con K. Matias. Regia di T. Roitzheim; DEU 2018

23:02 ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

REAL TIME (31)

20:35 LIFESTYLE Cake Star – Pasticcerie in sfida – Messina

La città dello stretto ospita una nuova sfida tra cannoli, cassate e gelato.

21:40 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La cisti

Il naso grande e bulboso di Stephen attira su di lui attenzioni indesiderate e spera che la dottoressa possa aiutarlo. Veronica vuole liberarsi del bernoccolo sul suo sedere.

22:40 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La cisti

La voglia di Casey copre gran parte del viso, della testa e del collo. Jerry, un tempo cantante, ha avuto problemi da quando gli è cresciuto un nodulo alla gola.

23:35 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Testa distrutta

Aimee ha numerose cisti sulla testa. Inoltre, Edith ha un forte prurito e segni sul viso: la situazione è peggiore di quanto si aspettasse.

CINE34 (34)

21:15 FILM Acqua e sapone – [Commedia] – Rolando, un timido bidello, si finge sacerdote per diventare il precettore privato di una giovanissima modella statunitense. Con Carlo Verdone. Regia di C. Verdone; ITA 1983

23:22 FILM Il comune senso del pudore – [Commedia] – Film in quattro episodi sotto la regia di Sordi, che nel primo recita. I cambiamenti del senso del pudore alla fine degli anni ’70 in Italia. Con Claudia Cardinale Regia di A. Sordi