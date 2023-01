Stasera in TV martedì 17 gennaio 2023. Programmi tv e film in prima serata oggi

Stasera in TV martedì 17 gennaio 2023. Programmi tv e film in...

Pubblicità

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera martedì 17 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

Pubblicità

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Il nostro generale S1 E7

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Il nostro generale S1 E8

23.30 ATTUALITA’ – Porta a Porta -conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 SHOW – Boomerissima – Condotto da Alessia Marcuzzi

23.30 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue – Torna “Stasera c’è Cattelan su Raidue”, il late show di Rai2. Alessandro Cattelan, accompagnato dagli Street Clerks per la parte musicale e da Mike Lennon

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #Cartabianca – Conduce Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal Coro – Conduce Mario GIordano

CANALE 5 (5)

20.48 – CALCIO TIM CUP Napoli-Cremonese

In diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, la squadra di mister Spalletti affronta i grigiorossi lombardi.

22.59 – CALCIO Coppa Italia Live

Gli highlights di tutte le partite di Coppa Italia 2022-2023 in esclusiva assoluta su Mediaset.

ITALIA 1 (6)

21:17 SHOW/INCHIESTE Le Iene

LA 7 (7)

21.15 ATTUALITA’ Di Martedì – Conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

poster Il mio trentesimo… Natale

21.30 FILM Il mio trentesimo… Natale – Commedia 2021

Regia: David I. Strasser

Cast: Emily Osment, Casey Deidrick, Patch May

23.10 LIFESTYLE Quelle brave ragazze – Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo viaggiano per la Spagna a bordo di un furgoncino guidato da Alessandro Livi. Da Madrid a Siviglia, dal Deserto di Tabernas a Granada, fino a raggiungere Valencia.

NOVE (9)

poster La rapina perfetta

21.35 FILM La rapina perfetta Thriller 2008

Regia: Roger Donaldson

Cast: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays

Presa mortale poster

23.35 FILM Presa mortale Azione 2006

Regia: John Bonito

Cast: John Cena, Robert Patrick, Kelly Carlson, Anthony Ray Parker, Abigail Bianca

VENTI (20)

G.I. Joe – La nascita dei Cobra poster

21.11 FILM G.I. Joe – La nascita dei Cobra – Azione 2009

La task force internazionale anti-terrorismo conosciuta come G.I. Joe, combatte contro una misteriosa organizzazione criminale denominata Cobra.

Regia: Stephen Sommers

Cast: Sienna Miller, Channing Tatum, Dennis Quaid,

poster Autobahn – Fuori controllo

23.28 FILM Autobahn – Fuori controllo – Azione / Thriller 2016

Action-thriller dai produttori di Matrix. La folle corsa di Casey per salvare la vita della sua donna, Juliette. Con Antony Hopkins e Ben Kingsley.

Regia: E. Creevy

Cast: Antony Hopkins e Ben Kingsley

RAI 4 (21)

Fukushima poster

21.21 FILM Fukushima – Drammatico 2020

Giappone, 11 marzo 2011. In seguito a un fortissimo terremoto e al conseguente tsunami, la centrale nucleare di Fukushima rischia l’esplosione di alcuni reattori. Grazie al coraggio di 50 dipendenti, il disastro potrà essere contenuto.

Regia: Setsurô Wakamatsu

Cast: Ken Watanabe, Kôichi Satô

23.24 MAGAZINE Wonderland (2011)

Cinema, serie Tv, videogame, editoria, fumetti: l’attualità e la storia della fantascienza, del fantasy e del crime tornano protagoniste nella nuova edizione del magazine settimanale di Rai4

IRIS (22)

I 300 di Fort Canby poster

21.11 FILM I 300 di Fort Canby – Western 1961

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. In un fortino di territorio Apache, il comandante della Cavalleria cerca di allontanare il tenente McQuade da una vecchia fiamma.

Regia: Joseph M. Newman, James Warner Bellah

Cast: Richard Boone, Arthur O’Connell, George Hamilton, Luana Patten, Charles Bronson

La maschera di fango poster

23.08 FILM La maschera di fango – Western 1952

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Guerra di Secessione Americana. Un ufficiale nordista si infiltra tra le fila dall’esercito sudista alla ricerca di un traditore.

Regia: André De Toth

Cast: Gary Cooper, Lon Chaney jr., Paul Kelly, Phillis Taxer, Phyllis Thaxter, David Brian, Lon Chaney

RAI 5 (23)

Il caso Collini poster

21.15 FILM Il Caso Collini – Drammatico 2019

2001, Fabrizio Collini, operaio italiano in pensione e residente da 35 anni in Germania, uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco industriale noto in tutto il Paese, un omicidio apparentemente inspiegabile. Il caso è affidato all’avvocato d’ufficio Caspar Leinen, al suo primo processo importante. Caspar accetta di difendere Collini anche se conosceva bene la vittima. Hans Meyer infatti era stato una specie di padre per lui, lo aveva aiutato negli studi e gli aveva addirittura regalato una macchina.

Regia: Marco Kreuzpaintner

Cast: Elyas M’Barek, Franco Nero, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach

23.14 DOCUMENTARIO Rock Legends: Velvet Underground

I Velvet Underground sono protagonisti del format che celebra le pietre miliari del rock e del pop. Attraverso interviste, aneddoti, esibizioni live e videoclip, ripercorriamo la carriera e la vita personale di Lou Reed e soci.

23.38 DOCUMENTARIO Queen – Rock The World

RAI MOVIE (24)

Entrapment poster

21.10 FILM Entrapment – Giallo 1999

Quando a New York viene rubato un Rembrandt, l’indiziato numero uno è il famigerato ladro di opere d’arte Robert ‘Mac’ Dougal. L’affascinante Virginia ‘Gin’ Baker, agente delle assicurazioni, avrà il compito trovarlo e incastrarlo fingendosi una ladra. I due diventano complici in una rapina formidabile ma chi dei due sta intrappolando l’altro?

Regia: Jon Amiel

Cast: Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, Ving Rhames, Will Patton, Maury Chaykin

Cruising poster

23.05 FILM Cruising – Drammatico 1980 VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI

L’agente Steve Burns segue il caso di un serial killer che agisce nell’ambiente omosessuale newyorkese, per questo motivo inizia un’indagine sotto copertura nel sottobosco dei locali gay.

Regia: William Friedkin

Cast: Al Pacino, Paul Sorvino, Karen Allen, Richard Cox

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Hudson e Rex S4 E4

22.05 SERIE TV Hudson e Rex S4 E5

22.55 SERIE TV Hudson e Rex S4 E6

23.35 SERIE TV Miss Scarlet and The Duke S1 E1

CIELO (26)

21.15 FILM Chocolat Commedia 2000

In un piccolo paese una straniera apre una cioccolateria che diventa un luogo magico dove assaporare liberta’ mai provate.

Regia: Lasse Hallström

Cast: Juliette Binoche, Leslie Caron, Alfred Molina, Johnny Depp, Judi Dench, Lena Olin

Castelli di carta poster

23.30 FILM Castelli di carta Drammatico 2009

Triangolo amoroso fra due studenti e una studentessa dell’Accademia di Belle Arti.

Regia: S. Garcìa Ruiz

Cast: Adriana Ugarte, Biel Duràn

TWENTY SEVEN (27)

La sfida delle mogli poster

21.08 FILM La sfida delle mogli Commedia 2019

Da una storia vera. Le mogli dei soldati in missione in Afghanistan, organizzano un coro per superare l’attesa angosciante. Con K. Scott Thomas Regia di P. Cattaneo

Regia: P.Cattaneo

Cast: K. Scott Thomas, Sharon Horgan

poster film Miss Fbi: Infiltrata Speciale

23.16 FILM Miss FBI: Infiltrata speciale – Commedia 2005

Sequel di “Miss Detective”. L’agente dell’FBI Gracie Hart costringe la sua ribelle guardia del corpo a seguirla in una nuova missione. Con Sandra Bullock.

Regia: John Pasquin

Cast: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, Diedrich Bader

TV2000 (28)

20.55 FILM La baia di Napoli – Romantico / Commedia 1960

Un facoltoso avvocato americano vola a Napoli dopo la morte del fratello per sistemarne le questioni patrimoniali. Qui viene a scoprire che ha un nipotino di nome Nando, affidato alle cure della zia. Decide quindi di avviare le procedure legali per ottenere l’affido nipote, scatenando le ire della zia.

Regia: Melville Shavelson

Cast: Clark Gable, Sophia Loren

LA7D (29)

21.30 FILM Miss Marple – È troppo facile – Giallo 2008

Regia Hettie MacDonald

Cast: Julia McKenzie, Steve Pemberton, Shirley Henderson, Sylvia Syms

23.30 FILM Miss Marple – Nemesi – Giallo 2007

Regia Nicolas Winding Refn

Cast: Geraldine McEwan, Laura Michelle Kelly, Dan Stevens

LA5 (30)

21:10 FILM Grande Fratello Vip – condotto da Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Primo appuntamento – Ep.3

La prima single si chiama Diletta. Stasera incontrerà Francesco che si sente sé stesso solo quando gioca ai videogiochi. Antonella, infermiera, vorrebbe un compagno al suo fianco.

22:45 REALITY Primo appuntamento – Ep.2

La prima ad entrare nel nuovo e sfavillante ristorante è Sonya. Stefano ha tanta voglia di innamorarsi. Valentina fa il suo ingresso con una scatola di cioccolatini divinatori.

CINE34 (34)

La fidanzata di papà poster

21:05 FILM La fidanzata di papà – Commedia 2008

Barbara e Matteo vivono a Miami ed aspettano un bambino. Alla vigilia dell’evento, i rispettivi genitori, piombano nella loro vita. Con Massimo Boldi, Simona Ventura

Regista: Enrico Oldoini

Cast: Massimo Boldi, Simona Ventura, Elisabetta Canalis, Natalia Bush

22:55 MAGAZINE Segreti di Cinema

23:10 FILM Lui, lei e il nonno – Commedia 1959

Marito e moglie italiani hanno come soci una coppia americana. Quando questa arriva in Italia c’e’ un tentativo di scambio di moglie. Con Walter Chiari.

Regia: Anton Giulio Majano

Cast: Walter Chiari, Yvonne Furneaux, Roldano Lupi

Warner TV (37)

21:00 FILM Joyful Noise – Armonie del cuore – Musical 2012

Regia: Todd Graff

Cast: Queen Latifah, Kris Kristofferson, Jeremy Jordan, Marcus Hill,

23:00 SERIE TV Il Cliente S1 E2

ITALIA 2 (49)

Scuola di polizia 3: tutto da rifare poster

21:15 FILM Scuola di polizia 3: tutto da rifare – Comico 1986

Terzo capitolo della fortunata serie. Due scuole di polizia entrano in competizione per evitare la chiusura di una di esse.

Regia: Jerry Paris

Cast: Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow

23:00 ANIMAZIONE American Dad –

23:30 ANIMAZIONE American Dad –

23:55 ANIMAZIONE American Dad –