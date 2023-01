Stasera in TV lunedì 9 gennaio 2023. Programmi TV e film in prima serata oggi

Stasera in TV lunedì 9 gennaio 2023. Programmi TV e film in...

Una bella serie TV su RAI 1 in prima tv sul Generale Dalla Chiesa. Ma anche documentari. show e film in prima serata.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera lunedì 9 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Il nostro generale S1 E1

1973, il Colonnello Dalla Chiesa è nominato Generale e trasferito a Torino. Qui, con la costituzione del Nucleo Speciale Antiterrorismo, tenta di arginare l’azione brigatista.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Il nostro generale S1 E2

Il lavoro del Nucleo parte in salita. Dalla Chiesa decide così di infiltrare Frate Mitra, un prete rivoluzionario, che dà una grossa mano nella caccia ai brigatisti.

23.40 INCHIESTA – Cronache criminali -70 anni di storia italiana raccontati da Giancarlo De Cataldo attraverso casi emblematici di cronaca nera.

23.55 INFORMAZIONE – Tg1

RAI 2 (2)

21.20 DOCUMENTARIO – Boss in incognito – Un’altra stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d’eccellenza con imprenditori ed operai che, con il loro lavoro, fanno grande il nostro Paese. Max Giusti scenderà in campo e si trasformerà in Josè, un operaio di origine cilena che andrà in missione per conto del boss, sostituendolo in alcune occasioni.

23.45 FILM PRIMA TV – Favolacce – Drammatico 2020

Periferia meridionale di Roma. Bruno e Dalia hanno due figli dodicenni bravi a scuola. Vittime della passività colpevole degli adulti, i giovani maturano nel tempo, però, un’angoscia ed uno sconforto che si tramutano presto in rabbia.

Regia: Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo

Cast: Elio Germano, Tommaso Di Cola

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Report – Conduce Sigfrido Ranucci

Nel mondo ci sono ventisei miliardi di polli, cinquecento milioni solo in Italia. La maggioranza di tutti questi polli cresce negli allevamenti intensivi, che secondo gli scienziati sono l’incubatoio dove potrebbe svilupparsi la prossima pandemia. Cosa stiamo facendo per evitare nuovi pericolosi virus? A seguire la faida tra due Comuni in provincia di Rieti per l’allestimento del presepe più prestigioso. Infine la situazione dell’istruzione.

23.15 – DOCUMENTARIO – Illuminate – Maria Callas – Silvia D’Amico racconta la grande Maria Callas nel docu-film che porta sullo schermo il suo immenso talento e la sua carismatica personalità.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

CANALE 5 (5)

21.38 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – conduce Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:20 FILM Fast & Furious 5 Azione 2011

Quinto capitolo della spettacolare saga con Paul Walker e Vin Diesel. Dom viene arrestato ma evade grazie a Brian. Un agente federale e’ sulle loro tracce.

Regia: Justin Lin

Cast: Vin Diesel, Tyrese Gibson, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster

23:55 SPORT Sport Mediaset Monday Night

LA 7 (7)

21.15 FILM Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato – Fantasy 2012

Regia: Peter Jackson

Cast: Ian McKellen, James Nesbitt, Ken Stott, Martin Freeman, Richard Armitage

TV 8 (8)

21.30 FILM Nonno questa volta è guerra – Commedia 2020

Un arzillo nonno, rimasto vedovo, a causa di alcuni problemi alle gambe, è costretto a trasferirsi a casa della figlia e della sua famiglia

Regia: Tim Hill

Cast: Robert De Niro, Uma Thurman, Oakes Fegley

23.30 FILM Natale fuori città – Commedia 2018

Regia: M. Follows

Cast: A. Breckenridge, J. Spilchuk

NOVE (9)

21.35 FILM Maschi contro femmine Commedia 2010

Regia: Fausto Brizzi

Cast: Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Lucia Ocone, Alessandro Preziosi, Francesco Pannofino, Paolo Ruffini, Carla Signoris, Nicolas Vaporidis, Giorgia Wurth, Claudio Bisio, Nancy Brilli, Giuseppe Cederna, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi

23.40 FILM Arrivano i Prof Commedia 2018

Regia: Ivan Silvestrini

Cast: Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti

VENTI (20)

21.11 FILM Mad Max: Fury Road – Azione 2015

Vincitore di 6 premi Oscar e diretto da George Miller, e’ il quarto capitolo di “Mad Max” con protagonisti Tom Hardy e Charlize Theron.

Regia: G.Miller

Cast: Tom Hardy e Charlize Theron

23.34 FILM xXx – Il ritorno di Xander Cage – Azione 2017

Terzo capitolo della saga, con Vin Diesel e Samuel L. Jackson. Xander Cage torna a combattere in una missione che solo lui puo’ riuscire a portare a termine.

Regia: D.J. Caruso

Cast: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone

RAI 4 (21)

21.20 FILM Ip Man 4 – Azione 2019

Ip Man viene invitato a San Francisco dal suo ex-allievo Bruce Lee. Giunto in America, l’uomo scopre che la comunità di Chinatown non vede di buon occhio l’insegnamento delle arti marziali ai non cinesi.

Regia: Wilson Yip

Cast: Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan

23.09 FILM Dragon (2011) – Azione 2011

L’artigiano Liu riesce ad allontanare dal suo villaggio due noti gangster ma la sua abilità con le arti marziali lo mette in cattiva luce con il detective Xu, che lo crede coinvolto nella malavita.

Regia: Peter Ho-sun Chan

Cast: Donnie Yen, Takeshi Kaneshiro, Wei Tang

IRIS (22)

21.11 FILM Quei bravi ragazzi – Drammatico 1990

Per il ciclo: BORN IN THE USA. Diretto da M. Scorsese e Oscar come miglior attore non protagonista a Joe Pesci. Una storia di mafia a New York tra gli anni ’50 e ’80.

Regia: Martin Scorsese

Cast: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco

23.48 FILM Irrational Man – Drammatico 2015

Per il ciclo: BORN IN THE USA. Scritto e diretto da Woody Allen. Emma Stone e’ una studentessa vittima del fascino di Joaquin Phoenix, professore in piena crisi esistenziale.

Regia: Woody Allen

Cast: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey

RAI 5 (23)

21.14 FILM Il Ministro – Commedia 2016

Regia: Giorgio Amato

Cast: Giorgio Amato, Alessia Barela, Fortunato Cerlino

22.56 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole –

23.51 DOCUMENTARIO Classic Albums – Nirvana: Nevermind –

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Sfida nella città morta – Western 1958

Per ricambiare un favore, lo sceriffo Wade aiuta un bandito a evadere. Questi vuole costringerlo a rivelare il nascondiglio di un antico bottino.

Regia: John Sturges

Cast: Robert Taylor, Richard Widmark, Patricia Owens, Robert Middleton

22.45 FILM I magnifici sette Western 1960

Un villaggio di contadini messicani, assediato da una banda di fuorilegge, viene soccorso da un pistolero texano e dai suoi sei coraggiosi compagni d’avventure. Remake de “I sette samurai”

Regia: John Sturges

Cast: Yul Brynner, Horst Buchholz, Robert Vaughn, Charles Bronson, Steve McQueen

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV I casi della giovane Miss Fisher S1 E1

Miss Peregrine Fisher scopre che sua zia Phryne, scomparsa dopo un incidente aereo, era una famosa detective privata, faceva parte del Club delle Avventuriere e, morendo, le ha lasciato un’eredità ed un’indagine.

22.55 ATTUALITA’ Belve Francesca Fagnani intervista Ilary Blasi che ripercorrerà i passaggi più importanti della propria vita.

CIELO (26)

21.20 FILM L’amore oltre la guerra – Guerra 2016

Incaricato di scovare una spia nella residenza di Guglielmo II, un soldato tedesco si innamora di una governante ebrea.

Regia: D. Leveaux

Cast: J. Courtney, Lily James, Christopher Plummer, L. van Wijk

23.15 DOCUMENTARIO Ina: l’esploratrice del porno –

Giappone: porno virtuale, bondage e manga erotici – Ina Mikkola, giornalista finlandese, ha un sogno: sdoganare il cinema pornografico. Ina ci accompagna alla scoperta delle porno location

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Miss Detective – Azione 2000

Gracie, agente speciale dell’FBI dai modi rozzi, deve infiltrarsi al concorso di Miss U.S.A. per sventare un attacco terroristico. Sara’ credibile?

Regia: Donald Petrie

Cast: Sandra Bullock, Michael Caine,

23.08 FILM Arma letale – Azione 1987

Martin, un poliziotto reduce dal Vietnam e soprannominato Arma letale, viene messo in coppia con Roger, un maturo poliziotto di colore.

Regia: Richard Donner

Cast: Mel Gibson, Danny Glover,

TV2000 (28)

20.56 FILM SANSONE E DALILA – Romantico/Drammatico 1949

Regia: Cecil B. De Mille

Cast: Victor Mature, George Sanders, Hedy Lamarr, Angela Lansbury, Henry Wilcoxon, Olive Deering

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:10 FILM Come un uragano – Commedia 2008

La coppia Richard Gere e Diane Lane nell’adattamento di un successo editoriale di N. Sparks. Un uomo e una donna colpiti dalla passione durante un uragano.

Regia: George C. Wolfe

Cast: Richard Gere, Diane Lane

22:57 TALK SHOW Uomini e Donne

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – In cerca di amore

Gabriel ha un enorme bozzolo sulla clavicola ma è terrorizzato dalle operazioni. Karen ha dei disturbi da 22 anni ma nessuno è riuscito a fare una diagnosi.

22:10 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’incredibile bozzolo

Ruben è un personal trainer con un bozzolo sulla testa che gli crea molto imbarazzo. Kaitlin ha dei segni blu delle cicatrici dovuti all’uso di droghe.

23:10 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Segreti

Margarita ha nascosto alla famiglia di avere un bozzolo sotto l’ascella. Bradley ha una sconcertante e brutta escrescenza sulla gamba.

CINE34 (34)

21:05 FILM Matrimonio al Sud – Commedia 2015

La tranquilla vita di un ricco industriale lombardo viene stravolta dalla notizia delle imminenti nozze di suo figlio con una ragazza del Sud.

Regista: Paolo Costella

Cast: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Gabriele Cirilli

23:00 FILM Quel bravo ragazzo – Commedia 2016

Un boss mafioso ormai moribondo decide di lasciare la guida della sua cosca al figlio che non ha mai riconosciuto. Con Herbert Ballerina, Tony Sperandeo.

Regia: Enrico Lando

Cast: Herbert Ballerina, Tony Sperandeo

Warner TV (37)

21:00 FILM Interceptor – Azione 1979

Regia: George Miller

Cast: Mel Gibson, Joanne Samuel, Roger Ward, Tim Burns

23:00 FILM Robin Hood – La leggenda – Avventura 1991

Regia: John Irvin

Cast: Patrick Bergin, Uma Thurman, Jürgen Prochnow, Edward Fox