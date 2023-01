Programmi TV e film in prima serata lunedì 30 gennaio 2023. Stasera in TV oggi

Pubblicità

Tanta inchiesta e attualità stasera come Report e Quarta Repubblica ma anche serie TV, Grande Fratello sul 5 e, come sempre, tanti film in prima serata per tutti i gusti.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera lunedì 30 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV Blackout – Vite sospese – S1E5 – Il sospetto

L’omicidio di Max è la riprova dell’esistenza di un assassino. Lorenzo trova sul cadavere di Max una foto che apparteneva a Giorgio. Si convince che sia lui l’assassino e va ad affrontarlo.

22.30 – SERIE TV Blackout – Vite sospese – S1E6 – Una nuova speranza

Petra libera Giorgio per andare in cerca di aiuto. Marco sospetta che Giovanni sia l’attentatore di Claudia e l’assassino di Max. I sopravvissuti festeggiano il Capodanno per buon auspicio.

23.35 – DOCUMENTARIO Cronache criminali – Il massacro del Circeo

Da uno studio virtuale, Giancarlo De Cataldo, con i filmati esterni realizzati da Alessandro Chiappetta, affronta un crimine che ha turbato profondamente le coscienze.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 REALITY GAME – Boss in incognito

23.40 ATTUALITA’ – Re Start – Parola ai protagonisti della vita economica italiana

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Report – Conduce Sigfrido Ranucci

23.15 – DOCUMENTARIO – Illuminate – Wanda Ferragamo – Anna Valle interpreta e racconta Wanda Ferragamo, moglie del famoso stilista di calzature delle star di Hollywood Salvatore Ferragamo e una delle prime imprenditrici della moda italiana.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

CANALE 5 (5)

21.46 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – conduce Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:17 FILM Fast & Furious 8 – Azione 2017

Regia: F. Gary Gray

Cast: Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Statham, Dwayne Johnson

23:59 INFORMAZIONE Sport Mediaset Monday Night

Tutte le notizie sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset. Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare – di Licia Colò

TV 8 (8)

21.30 FILM Flight – Drammatico 2012

Regia: Robert Zemeckis

Cast: Denzel Washington, Nadine Velazquez, Don Cheadle, James Badge Dale, John Goodman

NOVE (9)

23.15 FILM Ex – Amici come prima! Commedia 2011

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Enrico Brignano, Vincenzo Salemme, Teresa Mannino, Ricky Memphis, Gabriella Pession, Paolo Ruffini, Liz Solari, Natasha Stefanenko, Elena Barolo, Veronica Logan, Tosca D’Aquino, Anna Foglietta, Alessandro Gassman

23.35 SHOW Only Best – Comico Show

Il meglio dello show comico condotto da Elettra Lamborghini e i Pampers, per una serata all’insegna del divertimento e di tante risate.

VENTI (20)

21.11 FILM Stolen – Azione 2012

Regia: Simon West

Cast: Nicolas Cage, Danny Huston,

23.04 FILM Momentum – Azione 2015

Regia: Stephen Campanelli, Stephen S. Campanelli

Cast: Olga Kurylenko, Jenna Saras, Lee-Anne Summers, Lee Raviv, Morgan Freeman, James Purefoy

RAI 4 (21)

21.20 FILM Dangerous – Azione 2021

Regia: David Hackl

Cast: Scott Eastwood, Kevin Durand, Famke Janssen

22.57 FILM The Gunman – Azione 2015

Regia: Pierre Morel

Cast: Sean Penn, Jasmine Trinca, Javier Bardem

IRIS (22)

21.11 FILM Gangster Squad – Thriller 2013

Regia: Ruben Fleischer

Cast: Sean Penn, Josh Brolin, Anthony Mackie, Nick Nolte, Giovanni Ribisi

23.19 FILM Quei bravi ragazzi – Drammatico 1990

Regista: Martin Scorsese

Cast: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci

RAI 5 (23)

21.15 FILM Cosmonauta – Commedia 2009

Regia: Susanna Nicchiarelli

Cast: Sergio Rubini, Claudia Pandolfi, Susanna Nicchiarelli, Angelo Orlando

22.41 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole – L’Atlante che non c’è – Il mondo di Pinocchio. Un luna park per indigenti

23.37 DOCUMENTARIO Barry White – Let The Music Play

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Io non credo a nessuno – Western 1976

Regia: Tom Gries

Cast: Charles Bronson, Jill Ireland, Ben Johnson, Charles Durning, Ed Lauter, Richard Crenna

22.50 FILM Assalto finale – Western 1967

Regia: Phil Karlson

Cast: Glenn Ford, George Hamilton, Inger Stevens, Paul Petersen

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV I casi della giovane Miss Fisher S1E4 – Scuola di cucina con delitto

In una scuola internazionale di cucina c’è un omicidio. Peregrine indaga sul caso ma non ha idea di quello che la aspetta. Scopre un intreccio di corruzione che coinvolge anche James e lo mette nei guai.

23.00 ATTUALITA’ Belve – Belve Cult il meglio della stagione

CIELO (26)

21.15 FILM Süskind – Le ali dell’innocenza Drammatico 2012

Regia Rudolf van den Berg

Cast: Jeroen Spitzenberger, Katja Herbers, Karl Markovics, Tygo Gernandt

23.20 DOCUMENTARIO Ina: l’esploratrice del porno –

Sud Africa: Apartheid nel porno? – Ina Mikkola, giornalista finlandese, ha un sogno: sdoganare il cinema pornografico. Ina ci accompagna alla scoperta delle porno location piu’ hot di sempre.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM The Mask – Da zero a mito Commedia 1994

Regia: Chuck Russell

Cast: Jim Carrey, Cameron Diaz.

22.55 FILM Arma letale 4 Azione 1998

Regia: Richard Donner

Cast: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Chris Rock, Jet Li

TV2000 (28)

20.55 FILM Giuseppe venduto dai fratelli – Drammatico 1961

Regia: Luciano Ricci

Cast: Terence Hill, Geoffrey Horne, Finlay Currie

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S08 E04 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S09 E01 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:24 FILM The Best of Me – Il meglio di me Commedia 2010

Regia: Michael Hoffman

Cast: James Marsden, Michelle Monaghan, Luke Bracey

23:34 TALK SHOW Uomini e Donne Conduce Maria De Filippi

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – In cerca di sollievo

Brittany è stata offesa a causa della sua patologia genetica: la donna ha bozzoli su tutto il corpo. Inoltre, Tamyra ha la pelle molto spessa.

22:15 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Terzo occhio

Jaclyn ha un bozzolo sulla parte posteriore della testa che le causa problemi. Shane ha un’escrescenza tra gli occhi che potrebbe rappresentare un pericolo per il lavoro.

23:10 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La spalla

Il bozzolo sulla spalla di Stacey le impedisce di essere un’insegnante felice. Matthew teme che il suo misterioso eczema possa essere pericoloso.

CINE34 (34)

21:06 FILM Tu la conosci Claudia? – Commedia 2004

Regia: Massimo Venier

Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Paola Cortellesi

22:55 FILM Ci vuole un gran fisico – Commedia 2013

Regista: Sophie Chiarello

Cast: Angela Finocchiaro, Giovanni Storti, Antonella Lo Coco, Rosalina Neri, Jurij Ferrini, Laura Marinoni, Elio, Raul Cremona

Warner TV (37)

21:00 FILM Bait – L’esca – Azione 2000

Regia: Antoine Fuqua

Cast: Jamie Foxx, David Morse, Kimberly Elise, Doug Hutchison

23:15 FILM Mad Max – Oltre la sfera del tuono – Azione 1985

regia: George Miller

cast: Mel Gibson, Bruce Spence, Mark Kounnas