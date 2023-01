Stasera in TV domenica 29 gennaio 2023. Film in prima serata e programmi tv oggi

Stasera in TV domenica 29 gennaio 2023. Film in prima serata e...

Anticipazioni progammi tv e trailers film in prima serata

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera sabato 29 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Le indagini di Lolita Lobosco – S2E4 – Lo sguardo di Luca

Domenico si è fatto arrestare. Un prete è stato ucciso dinnanzi all’altare. Parte l’indagine sui conflitti della gestione dei fondi della parrocchia. Intanto tra Lolita e Danilo è crisi.

23.35 – INFORMAZIONE Tg1

23.40 – MAGAZINE Speciale Tg1

SPECIALE. – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggioni

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E4 – Fuori uso

Il figlio di Sam, durante un’esercitazione a bordo di un aereo, perde il controllo e si eietta prima che questo precipiti sulla spiaggia. Le indagini sull’incidente si concentrano sul ragazzo e sulle sue capacità.

21.50 SERIE TV – Blue Bloods S13E1 – Buoni propositi

Al dipartimento c’è aria di crisi, la polizia, che ha le mani legate da innumerevoli norme, è sempre più malvista dai cittadini, inoltre molti poliziotti esasperati e frustrati si licenziano. Frank, sull’esempio di Roosvelt, decide di andare a toccare con mano il disagio nelle strade e chiede all’arcivescovo Kearns di accompagnarlo in un giro notturno

22.40 SPORT – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti ci raccontano i loro successi sportivi e personali

RAI 3 (3)

20.00 – TALK SHOW Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback

Tra gli ospiti di stasera Vincenzo De Luca, il Maestro Michelangelo Pistoletto, Carlo Cracco, Sabrina Ferilli, Elio, Roberto Burioni, Giorgio Scita

23.30 – INFORMAZIONE Tg3 Mondo

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – condotto da Giuseppe Brindisi

CANALE 5 (5)

21.17 FILM PRIMA TV È per il tuo bene – Commedia 2019

Regia: Rolando Ravello

Cast: Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston

23.21 FILM Femmine contro maschi – Commedia 2011

Regia: Fausto Brizzi

Cast: Salvatore Ficarra, Francesca Inaudi, Serena Autieri, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi, Wilma de Angelis, Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Valentino Picone, Claudio Bisio, Nancy Brilli

ITALIA 1 (6)

21:17 FILM The Legend of Tarzan – Avventura 2016

Regia: David Yates

Cast: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christian Stevens, Rory J. Saper

23:29 INFORMAZIONE Pressing

Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Non è l’Arena – Conduce Massimo Giletti

TV 8 (8)

21.30 GAME SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – S5 E4 – Ischia

22.45 GAME SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – S5 E3 – Bike Hotel

NOVE (9)

21.35 SHOW PRIMA TV Only Best – Comico Show

Il meglio dello show comico condotto da Elettra Lamborghini e i Pampers, per una serata all’insegna del divertimento e di tante risate.

23.15 FILM Ex Commedia 2009

Regia: Fausto Brizzi

Cast: Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Flavio Insinna, Nancy Brilli, Alessandro Gassmann, Elena Sofia Ricci, Vincenzo Salemme, Gian Marco Tognazzi

VENTI (20)

21.15 FILM Momentum – Azione 2015

Regia: Stephen Campanelli, Stephen S. Campanelli

Cast: Olga Kurylenko, Jenna Saras, Lee-Anne Summers, Lee Raviv, Morgan Freeman, James Purefoy

23.04 FILM Senza tregua 2 – Azione 2016

Regia: Roel Reiné

Cast: Scott Adkins, Amarin Cholvibul, Thira Chutikul

RAI 4 (21)

21.20 FILM Countdown – Horror 2019

Regia: Justin Dec

Cast: Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Bateman

22.48 FILM La maschera di cera – Horror 2005

Regia: Jaume Collet-Serra

Cast: Elisha Cuthbert, Jared Padalecki, Chad Michael Murray, Brian Van Holt, Paris Hilton

IRIS (22)

21.12 FILM Ancora vivo – Drammatico 1996

Regia: Walter Hill

Cast: Bruce Willis, Christopher Walken, Leslie Mann, Bruce Dern

23.09 FILM L’ultimo samurai – Avventura 2003

Regista: Edward Zwick

Cast: Tom Cruise, Ken Watanabe, William Atherton, Chad Lindberg

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberti – Spedizione lupo – L’inverno di Lampedusa

23.09 FILM La verità negata – Drammatico 2016

Regia: Mick Jackson

Cast: Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Belle & Sebastien: Amici per sempre – Avventura 2017

Regia: Clovis Cornillac

Cast: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac

22.45 FILM Il generale della Rovere – Drammatico 1959

Regia: Roberto Rossellini

Cast: Vittorio De Sica, Vittorio Caprioli, Nando Angelini, Herbert Fischer, Maria Greco, Hannes Messemer, Sandra Milo, Giovanna Ralli

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Tale e Quale Show

CIELO (26)

21.15 FILM L’Immortale Azione 2010

Regia: Richard Berry

Cast: Jean Reno, Martial Bezot, Gabriella Wright

23.20 FILM Nerone e Poppea – Erotico 1982

Regia: Bruno Mattei, Antonio Passalia

Cast: Piotr Stanislas, Françoise Blanchard, Patricia Derek

TWENTY SEVEN (27)

21.04 FILM Arma letale 4 Azione 1998

Regia: Richard Donner

Cast: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Chris Rock, Jet Li

23.16 FILM Casa, Dolce Casa? Commedia 1986

Regia: Richard Benjamin

Cast: Tom Hanks, Maureen Stapleton, Joe Mantegna

TV2000 (28)

21.20 FILM Un caso d’inganni– Commedia 2011

Regia: Jorgo Papavassiliou

Cast: Susanne Bormann, Francis Fulton-Smith, Bernhard Bettermann, Mariella Ahrens

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Grey’s Anatomy S17 E11 A volte chiedere scusa non basta

22.20 SERIE TV Grey’s Anatomy S17 E12 Segno dei tempi

23.10 SERIE TV Grey’s Anatomy S01 E13 Bello da morire

LA5 (30)

21:10 FILM Beverly Hills Wedding – Commedia 2021

Regia: Paul Ziller

Cast: Brooke D’Orsay, Brendan Penny, Emma Johnson

22:47 ATTUALITA’ Amici di Maria scritto e condotto da Maria De Filippi

REAL TIME (31)

20:20 REALITY 90 giorni per innamorarsi– Il pranzo per i genitori

Kobe è emozionato quando incontra suo figlio. Jibri e Miona tentano di preparare un pranzo per i genitori di lui. A Thais non piace il fratello di Patrick.

22:10 REALITY 90 giorni per innamorarsi– Intenzioni

Kobe ed Emily discutono sull’allattamento al seno di fronte i genitori di lei. Bilal presenta Shaeeda ai figli. Thais mente a suo padre e va negli USA.

CINE34 (34)

21:06 FILM Mia moglie è una strega – Commedia 1980

Regia: Castellano e Pipolo

Cast: Renato Pozzetto, Helmut Berger, Eleonora Giorgi, Lia Tanzi

22:52 FILM A mezzanotte va la ronda del piacere – Commedia 1975

Regista: Marcello Fondato

Cast: Claudia Cardinale, Antonella Dogan, Vittorio Gassman, Monica Vitti

Warner TV (37)

21:00 SERIE TV Supernatural S1 E22 – La trappola del diavolo

21:55 SERIE TV Supernatural S2 E1 – Nel momento della morte

22:50 SERIE TV Supernatural S2 E2 – Tutti amano i clown

23:45 SERIE TV Supernatural S2 E3 – Vampiri