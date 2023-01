Stasera in TV domenica 22 gennaio 2023. Film in prima serata e programmi tv oggi

Stasera in TV domenica 22 gennaio 2023. Film in prima serata e...

Pubblicità

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera domenica 22 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

Pubblicità

RAI 1 (1) Lolita Lobosco

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Le indagini di Lolita Lobosco – S2E3 – Viva gli sposi

Lolita è più vicina alla verità sull’omicidio del padre. Intanto indaga su di una morte insolita: la professoressa di un liceo di Bari, uccisa al banchetto di matrimonio di una sua collega.

23.40 – MAGAZINE Speciale Tg1

SPECIALE. – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggioni

RAI 2 (2) NCIS e Fire Country

21.00 SERIE TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E3 – Arte macabra

Viene inaspettatamente riaperto il vecchio caso dei “cucitori di corpi”, che prendono pezzi di cadaveri e li uniscono insieme formando nuovi corpi mostruosi.

21.50 SERIE TV – Fire Country S1E3 – Ostaggi

Quando la squadra viene chiamata per spegnere un incendio in una foresta, Jake e Vince vengono presi in ostaggio da una banda di coltivatori illegali di marijuana.

22.40 SPORT – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti ci raccontano i loro successi sportivi e personali

RAI 3 (3) Che tempo che fa

20.00 – TALK SHOW Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback

23.30 – INFORMAZIONE Tg3 Mondo

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4) Zona Bianca

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – condotto da Giuseppe Brindisi

CANALE 5 (5) Film Thor

21.15 FILM Thor: Ragnarok – Azione 2017

Thor dovra’ impedire alla spietata sorella maggiore Hela il Ragnarok, ovvero la distruzione di Asgard. Come fara’ il dio del Tuono senza il suo mitico martello?

Regia: Taika Waititi

Cast: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Thor: Ragnarok – Trailer Ufficiale Italiano | HD

23.44 INFORMAZIONE Tg5

ITALIA 1 (6) Film Aldo, Giovanni e Giacomo

21:24 FILM Il ricco, il povero e il maggiordomo – Commedia 2014

A causa di una maledizione, il principe Filippo ha il potere di ammaliare tutte le ragazze e per spezzare l’incantesimo dovra’ trovare il vero amore prima dei 21 anni.

Regia: Aldo Baglio

Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Giuliana Lojodice

Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo – Trailer | Aldo Giovanni e Giacomo

23:27 INFORMAZIONE Pressing

Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

LA 7 (7) Non è l’Arena

21:15 ATTUALITA’ Non è l’Arena – Conduce Massimo Giletti

TV 8 (8) 4 hotel

21.30 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – S5 E3 – Bike Hotel con Bruno Barbieri

22.55 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – S5 E1 – Sicilia – Val di Noto con Bruno Barbieri

NOVE (9) Show Comico

21.35 SHOW PRIMA TV Only Best – Comico Show

23.20 FILM Milano-Palermo – Il ritorno Azione 2007

Regia: Claudio Fragasso

Cast: Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Ricky Memphis, Enrico Lo Verso

VENTI (20) Film Azione

21.12 FILM In the Blood – Azione 2014

Avvincente action-thriller con Gina Carano. Un uomo scompare durante una vacanza ai Caraibi con la moglie. La donna fara’ di tutto per ritrovarlo

Regia: John Stockwell

Cast: Gina Carano, Luis Guzman, Cam Gigandet, Danny Trejo

In The Blood Official Trailer 1 (2014) – Danny Trejo, Gina Carano Movie HD

23.10 FILM Senza nome e senza regole – Azione 1998

Jackie Chan ha co-diretto, scritto ed interpretato questo adrenalinico action incentrato su un agente segreto che ha perso la memoria

Regia: B. Chan

Cast: Jackie Chan, Michelle Ferre

RAI 4 (21) Film azione e horror

21.20 – FILM The Pool – Azione 2018

Dopo aver girato una pubblicità in una piscina olimpionica deserta, l’Art Director Day viene incaricato della pulizia e dello svuotamento della vasca profonda sei metri, ma si addormenta su un materassino. Quando si risveglia scopre che qualcuno ha già svuotato la vasca e lui non può uscire. Per di più, è senza le sue siringhe di insulina e c’è un alligatore nelle vicinanze.

Regia: Ping Lumpraploeng

Cast: Theeradej Wongpuapan, Kongkiat Khomsiri, Ratnamon Ratchiratham

22.49 – FILM The Prodigy – Il figlio del male – Horror 2019

La notte in cui Miles viene al mondo, il serial killer Ed Scarka viene ucciso dalla polizia. Con il passare del tempo, i genitori di Miles notano che il comportamento del figlio si fa sempre più inquietante.

Regia: Nicholas McCarthy

Cast: Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Peter Mooney

IRIS (22) Film ciclo “ONCE UPON A TIME”

21.12 FILM Blood Diamond – Diamanti di sangue – Drammatico 2007

Per il ciclo: ONCE UPON A TIME. Film drammatico con Leonardo DiCaprio. Sullo sfondo della guerra civile in Sierra Leone, si incrociano le vite di 2 uomini nell’impresa di trovare un r

Regia: Edward Zwick

Cast: Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly

23.27 FILM Deepwater: Inferno sull’oceano – Drammatico 2016

Per il ciclo: ONCE UPON A TIME. Pellicola ispirata ad una storia vera, con un cast stellare. Cronaca di uno dei piu’ grandi disastri ambientali nella storia degli USA

Regista: Peter Berg

Cast: Mark Wahlberg, Kurt Russell, Douglas M. Griffin

RAI 5 (23) Documentario

21.15 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberti – Spedizione lupo – i monasteri benedettini di Subiaco.

22.58 FILM Il caso Collini Drammatico 2019

2001, Fabrizio Collini operaio italiano in pensione e residente da 35 anni in Germania, uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco industriale noto in tutto il Paese.

Regia: Marco Kreuzpaintner

Cast: Elyas M’Barek, Franco Nero, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach

RAI MOVIE (24) Film Belle & Sebastien

21.10 FILM Belle & Sebastien – L’avventura continua – Drammatico 2015

Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina, in procinto di tornare a casa con tutti gli onori. Il giorno tanto atteso arriva, ma Angelina rimane vittima di un terribile incidente aereo e data per morta dalle autorità locali. Sebastien però non si rassegna all’idea di averla perduta e decide di andare a cercarla insieme al nonno e al suo inseparabile amico a quattro zampe.

Regia: Christian Duguay

Cast: Félix Bossuet, Margaux Chatelier, Tchéky Karyo, Urbain Cancelier, Thierry Neuvic

22.40 FILM Il giardino dei Finzi Contini – Drammatico 1970

La vita di una famiglia borghese nella Ferrara degli anni ’30 è sconvolta dal fascismo e dalle leggi razziali. Dal romanzo omonimo di Giorgio Bassani, Oscar per il miglior film straniero.

Regia: Vittorio De Sica

Cast:Dominique Sanda, Fabio Testi, Romolo Valli

RAI PREMIUM (25) The Voice

21.20 SHOW The Voice Senior

23.50 SERIE TV Il paradiso delle signore S07 E 81

CIELO (26) Film Padroni della notte

21.25 FILM I padroni della notte Drammatico 2007

Lavori sporchi e vendette insanguinate nella New York anni ’80. Due fratelli agli antipodi, uno e’ poliziotto l’altro trafficante di droga, si riuniscono dopo l’uccisione del padre.

Regia: James Gray

Cast: Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Robert Duvall

23.20 FILM Voglia di guardare – Erotico 1986

Regia: Joe D’Amato

Cast: Jenny Tamburi, Marino Masé, Sebastiano Somma

TWENTY SEVEN (27) Film Arma Letale

21.07 FILM Arma letale 3 Azione 1992

Nuova adrenalinica avventura per il duo poliziesco in “bianco e nero”, Mel Gibson e Danny Glover. I due devono recuperare delle armi rubate da un deposito

Regia: Richard Donner

Cast: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo

23.18 FILM Mr. Crocodile Dundee II Avventura 1988

Dundee libera la sua donna e fugge con lei in Australia, dove sistemera’ una volta per tutte i malviventi, che l’hanno inseguito fin la’.

Regia: John Cornell

Cast: Paul Hogan, Linda Kozlowski, Charles S. Dutton, John Meillon

TV2000 (28) Film Un caso di famiglia

21.26 FILM Un caso di famiglia – Sentimentale 2013

Un nuovo caso vede impegnati l’avvocato Florian e la giornalista Sarah per cercare di far luce sulla vicenda del giovane Max, uno spedizioniere che si vede ingiustificatamente licenziato proprio quando progetta di mettere su famiglia con la fidanzata Anna.

Regia: Jorgo Papavassiliou

Cast: Francis Fulton-Smith, Mariella Ahrens

LA7D (29) Grey’s Anatomy

21.30 SERIE TV Grey’s Anatomy S17 E08 È tutto troppo

22.20 SERIE TV Grey’s Anatomy S17 E09 Nella mia vita

23.10 SERIE TV Grey’s Anatomy S01 E10 Respira

LA5 (30) Harry & Megan

21:10 DOCUFILM Harry & Megan

La storia d’amore da fiaba di Harry e Meghan ripercorsa dal momento in cui i due si sono conosciuti, presentati da comuni amici.

Regia: M. Huda

23:05 ATTUALITA’ Amici di Maria scritto e condotto da Maria De Filippi

REAL TIME (31) 90 giorni per innamorarsi

20:30 REALITY 90 giorni per innamorarsi– Confessioni

Bilal si confida con Shaeeda. Una richiesta di Emily sorprende Kobe. Miona incontra i genitori di Jibri, che però sembrano molto scettici. Bini parla con le sue sorelle.

22:20 REALITY 90 giorni per innamorarsi– Il pranzo per i genitori

Kobe è emozionato quando incontra suo figlio. Jibri e Miona tentano di preparare un pranzo per i genitori di lui. A Thais non piace il fratello di Patrick.



CINE34 (34) Film Il Camorrista

21:05 FILM Il Camorrista – Drammatico 1986

Film d’esordio alla regia del premio Oscar Giuseppe Tornatore. L’inarrestabile ascesa al potere nella camorra napoletana del “Professore”

Regia di Giuseppe Tornatore

Cast: Ben Gazzara, Nicola Di Pinto, Luciano Bartoli, Maria Carta, Laura del Sol, Leo Gullotta, Marzio Honorato, Franco Interlenghi

Warner TV (37) Uccelli di Rovo

21:05 SERIE TV Uccelli di Rovo – S01 E04

23:00 SERIE TV Uccelli di Rovo – S01 E05

RAI Gulp (42) Film Asterix

21:05 FILM Asterix e il Regno degli Dei – Animazione 2014

Privando i Galli della loro principale risorsa, il bosco, e nel tentativo di indebolirli e “civilizzarli”, Cesare costruisce fuori dal loro villaggio una zona residenziale chiamata “Il Regno degli Dei”. Solo Panoramix, Asterix e Obelix si accorgono del pericolo e, come sempre, toccherà a loro salvare la situazione

Regia: Louis Clichy, Alexandre Astier

22:25 FILM Foxter & Max Avventura 2019

Regia: Anatoliy Mateshko

23:50 SERIE TV Next Level – Non vuol dire di no S01 E03

23:55 SERIE TV Next Level – Sviluppo e Pubertà S01 E04

RAI Yoyo (43) Film Il viaggio di Norm

20:25 FILM Il viaggio di Norm – Animazione Avventura

Un orso polare di nome Norm, costretto a lasciare il suo habitat naturale nell’Artico insieme ai suoi tre amici lemming, si trasferisce a New York City. Nella Grande Mela diventa la mascotte di un’azienda, senza sapere che è la responsabile delle sorti della sua terra…

Regia: Trevor Wall

21:50 SERIE Peppa Pig S05 E16

21:55 SERIE Peppa Pig S05 E17 – Le favole della buonanotte

22:05 SERIE Nina & Olga S01 E05 – Un raffreddore coi fiocchi

22:10 SERIE Nina & Olga S01 E07 – Nina va a cavallo

22:25 SERIE Nina & Olga S01 E15 – Nina e il drago

22:35 SERIE Moominvalley S01 E15 – Lo spirito di fuoco

23:00 Tutti a nanna con Yoyo

23:25 SERIE Brave Bunnies S01 E05 – Eroi controvento

23:30 SERIE Brave Bunnies S01 E06 – Il mondo di sopra

23:40 SERIE Brave Bunnies S01 E07 – Zampette da ballo

23:45 SERIE Brave Bunnies S01 E08 – Baccacanestro

23:55 SERIE Pimpa S03 E19 – Le primizie dell’orto

ITALIA 2 (49) Big Bang Theory

21:15 SERIE TV Big Bang Theory – S4 Ep13 Il dislocamento nell’auto dell’amore

21:35 SERIE TV Big Bang Theory – S4 Ep14 Il catalizzatore guittesco

22:01 SERIE TV Big Bang Theory – S4 Ep15 Il fattore benefattore

22:30 SERIE TV Big Bang Theory – S4 Ep16 La formula della coabitazione

23:01 FILM Tremors 5: Bloodlines – Horror 2015

Quinto film della serie horror Tremors. Bart e Trevis sono chiamati in una pericolosissima caccia ai mostri, diventati ancora piu’ evoluti e letali.

Regia: D. Paul

Cast: Brandon Auret, Natalie Becker, Emmanuel Castis

RAI STORIA (54) Film drammatico

21:10 FILM Il labirinto del silenzio Drammatico 2014

Il giovane procuratore Johann Radmann, scopre alcuni scioccanti documenti sulle atrocità perpetrate da importanti personaggi pubblici del regime nazista, grazie al giornalista Thomas Gnielka.

Regia: Giulio Ricciarelli

André Szymanski, Alexander Fehling, Friederike Becht

23:10 DOCUMENTARIO La bussola e la clessidra – Le vie del guerrieri – Khunbish messaggero mongolo

RAI SCUOLA (57) Fisica

21:00 SCIENZA Newton – Cavalcando l’onda gravitazionale

Progetto Scienza 2022 Newton – p.13

22:00 DOCUFILM Il Tutto e il Nulla – Il Nulla –

L’episodio su “il Nulla” si occupa della scienza ai limiti della percezione umana, dove giacciono i misteri più profondi dell’universo. Jim Al-Khalili si propone di rispondere a una domanda molto semplice: che cos’è il – nulla? Il suo viaggio termina forse con la più profonda intuizione sulla realtà che l’umanità ha fatto: è da lì che tutto ha avuto origine. –