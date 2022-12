Stasera in TV / Domenica 18 dicembre. Programmi TV e Film in prima serata

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata e seconda serata di stasera domenica 18 dicembre 2022 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20.35 SHOW – Soliti Ignoti – Il Ritorno. Speciale Telethon – Conduce Amadeus

23.35 INFORMAZIONE – Tg1 Sera – Il Telegiornale di Rai 1 della sera.

23.40 INFORMAZIONE – Speciale TG1 – “Pino c’è” di Cinzia Fiorato. Un viaggio nella vita straordinaria di Pino Daniele

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV PRIMA TV – N.C.I.S. Los Angeles – S13E21 Nella tana del coniglio

21.50 SERIE TV PRIMA TV – N.C.I.S. Los Angeles – S13E22 Insieme

22.40 FILM – Proprio lui? – Commedia 2016

Regista: John Hamburg

Cast: Zoey Deutch, James Franco, Tangie Ambrose

RAI 3 (3)

20.00 ATTUALITA’ – Che tempo che fa – conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Vedi gli ospiti di stasera

23.30 INFORMAZIONE – TG3 Mondo – magazine di notizie dall`estero.

RETE 4 (4)

21.20 ATTUALITA’ Zona Bianca – condotto da Giuseppe Brindisi . Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato allo scandalo “Qatargate” con documenti e interviste inedite. Si parla poi di manovra finanziaria e di Reddito di Cittadinanza.

CANALE 5 (5)

21.20 DOCUMENTARIO Viaggio nella grande bellezza – Cesare Bocci si reca nel luogo più sacro al mondo: la Terra Santa. Un racconto da luoghi di incredibile bellezza come la Fortezza di Masada, il Mar Morto, il Santo Sepolcro, la Grotta di Betlemme che si intreccia a testimonianze significative e di grande valore

ITALIA 1 (6)

21:20 FILM PRIMA TV Din Don 5 – Bianco Natale – Commedia 2021

Regia: Paolo Geremei

Cast: Enzo Salvi

Sta per arrivare il Natale e Don Donato, ormai cardinale, e’ richiamato da Roma per assistere lo zio vescovo che ha bisogno di continue cure.

23:15 FILM Quel bravo ragazzo – Commedia 2016

Regista: Enrico Lando

Cast: Luigi Luciano, Tony Sperandeo, Enrico Lo Verso

Un boss mafioso ormai moribondo decide di lasciare la guida della sua cosca al figlio che non ha mai riconosciuto.

LA 7 (7)

21.15 ATTUALITA’ Libri In Onda

22:30 FILM A Beautiful Mind – Drammatico 2001

Regista: Ron Howard

Cast: Russell Crowe, Jennifer Nelly, Paul Bettany, Adam Goldberg, Jennifer Connelly, Ed Harris, Christopher Plummer

TV 8 (8)

21.30 GAME SHOW PRIMA TV 100% Natale – La puntata natalizia del programma “100% Italia” Conduce Nicola Savino

NOVE (9)

21.25 FILM PRIMA TV I 12 desideri di Natale – Commedia 2011

Regista: Peter Sullivan

Cast: Elisa Donovan, Gabrielle Carteris, Fred Willard

Nel tentativo di cambiare la sua vita, Laura segue il consiglio della sua migliore amica e decide di assumere un life coach che le suggerisce di esprimere 12 desideri per ridimensionare positivamente la sua esistenza.

23.35 FILM Merry Christmas in Love 1 – Commedia 2011

Regista: M. Okorn

Cast:

VENTI (20)

21.05 FILM Van Helsing – Fantastico 2004

Regista: Stephen Sommers

Cast: Hugh Jackman, Shuler Hensley, Elena Anaya, Will Kemp, Kevin J. O’Connor, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham

Van Helsing, leggendario cacciatore di mostri, viene mandato in Transilvania col compito di uccidere il potente conte Dracula.

23.55 FILM Scontro tra titani – Azione 2010

Regista: Louis Leterrier

Cast: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Gemma Arterton

Sam Worthington e’ Perseo, figlio di Zeus, che sogna di sovvertire l’ordine naturale combattendo gli dei. Remake di “Scontro di Titani” (1981).

RAI 4 (21)

21.20 FILM Dark Hall – Drammatico 2017

Regista: Rodrigo Cortés

Cast: AnnaSophia Robb, Uma Thurman, Isabelle Fuhrman

Kit Gordy è stata ammessa nell’esclusiva scuola privata femminile Balckwood Hall, ma nei corridori dell’edificio riecheggiano inquietanti leggende e la ragazza dovrà scoprire se c’è un fondo di verità.

PROGRAMMA ADATTO AL SOLO PUBBLICO ADULTO

22.58 FILM Daughter of the Wolf – Thriller 2019

Regista: David Hackl

Cast: Gina Carano, Richard Dreyfuss, Brendan Fehr

Il soldato Claire torna a casa dopo una missione in Medio Oriente e scopre che suo figlio è stato rapito da una gang. Claire prende in ostaggio uno dei criminali, ma una tormenta di neve li intrappolerà in una baita costringendoli a collaborare per sopravvivere.

IRIS (22)

21.00 FILM The Water Diviner – Drammatico 2014

Regista: Russell Crowe

Cast: Russell Crowe, Isabel Lucas, Deniz Akdeniz, Jacqueline McKenzie, Ryan Corr, Damon Herriman, Cem Yilmaz, Robert Mammone, Michael Dorman, Christopher Sommers, Olga Kurylenko, Jai Courtney

Per il ciclo: ONCE UPON A TIME. Diretto e interpretato dal premio Oscar Russell Crowe, al suo esordio da regista. La storia di un viaggio di speranza, d’amore e di riconciliazione.

23.25 FILM In a Valley of Violence – Nella valle della violenza – Western 2016

Regista: Ti West

Cast: Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga, James Ransone

Per il ciclo: ONCE UPON A TIME. 1890, Paul arriva in una piccola citta’ per vendicarsi dei teppisti che hanno ucciso una persona a lui cara. Con Ethan Hawke, John Travolta.

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – Si chiude la serie “Stormborn” con uno sguardo sulla quotidianità di molti animali in lotta contro le insidie e il clima spietato dell’Oceano Atlantico. A seguire, Gianfranco Anzini intraprende un viaggio nell’Appennino modenese, fatto di paesaggi dalla “tondeggiante” bellezza e ricco di scorci di vita da raccontare.

23.01 FILM L’insulto – Thriller 2017

Regista: Ziad Doueiri

Cast: Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Non sposate le mie figlie! – Commedia 2014

Regia: Philippe de Chauveron

Cast: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Elodie Fontan, Noom Diawara, Frédérique Bel, Frédéric Chau, Emilie Caen, Julia Piaton

22.50 FILM Non sposate le mie figlie 2 – Commedia 2019

Regia: Philippe de Chauveron

Cast: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Nuove problematiche da affrontare per Claude e Marie Verneuil. Dopo aver subito ed accettato etnie e religioni diverse dei loro 4 generi, le figlie hanno deciso di lasciare la Francia. Come la prenderanno?

CIELO (26)

21.20 FILM Il tesoro dell’Amazzonia – Avventura 2003

Regista: Peter Berg

Cast: Annie Belle, Ciro Ippolito, Felicity Devonshire

TWENTY SEVEN (27)

21.10 FILM Fred Claus – Un fratello sotto l’albero – Commedia 2007

Regista: David Dobkin

Cast: Vince Vaughn, Paul Giamatti, Miranda Richardson, Kevin Spacey

Fred e’ il fratello di Babbo Natale. Quando si trasferisce al Polo Nord da Claus, gettera’ lo scompiglio mettendo a rischio il Natale.

23.10 FILM Wimbledon – Commedia 2004

Regista: Richard Loncraine

Cast: Kirsten Dunst, Paul Bettany

Dai produttori de “Il diario di Bridget Jones”, un film ispirato alla storia di G. Ivanisevic, vincitore di Wimbledon nel 2001,

TV2000 (28)

21.20 SERIE TV Quando chiama il cuore – S5E7 Il Mio Cuore È Tuo

22.00 SERIE TV Quando chiama il cuore – S5E8 Amore E Matrimonio

23.05 FILM Il giro del mondo in 80 giorni – Commedia 2004

Regista: Frank Coraci

Cast: Steve Coogan, Jackie Chan, Cécile De France, Jim Broadbent, Robert Fyfe

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Grey’s Anatomy – S18E12 L’essenza di te

22.10 FILM Grey’s Anatomy – S18E13 Mettimi alle strette

23.00 FILM Brothers & Sisters – Segreti di famiglia – S1E23 Una famiglia americana

LA5 (30)

21.10 SPETTACOLO Grande Fratello VIP – Conduce Alfonso Signorini. I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro.

CINE34 (34)

21:00 FILM Fracchia, la belva umana – Commedia 1981

Regista: Neri Parenti

Cast: Paolo Villaggio, Lino Banfi, Anna Mazzamauro, Massimo Boldi

22:55 FILM Sabato domenica e venerdì – Commedia 1979

Regista: Sergio Martino, Pasquale Festa Campanile, Castellano, Pipolo

Cast: Lino Banfi, Michele Placido, Adriano Celentano, Edwige Fenech