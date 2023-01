Stasera in TV domenica 15 gennaio 2023. Film in prima serata e programmi tv oggi

Stasera in TV domenica 15 gennaio 2023. Film in prima serata e...

Tanti film in prima serata per tutti i gusti stasera 15 gennaio 2023. Su Canale 5 film Wonder Woman 1984; su Italia1 la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo nel film Così è la Vita. Ma anche tanti film thriller, di azione, di avventura, erotici e horror. Per chi preferisce qualcos’altro ci sono le serie TV anche in prima tv, ma anche SHOW e programmi di attualità.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera domenica 15 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Le indagini di Lolita Lobosco -S2E2 Lo scammaro avvelenato

Lolita indaga sul caso della morte di uno scrittore nel B&B di Nunzia e Carmela. Ad ucciderlo sembrerebbe essere stato uno scammaro, specialità gastronomica di Nunzia, avvelenato.

23.35 INFORMAZIONE Tg1

23.40 MAGAZINE Speciale TG1 – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggion

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV PRIMA TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E2 – Rapimento blindato

Una coppia di architetti che lavora, tra l’altro, alla progettazione di camere blindate e caveau di banche, viene rapita. La squadra N.C.I.S. deve intervenire per evitare un attacco ad una delle sedi governative.

21.50 SERIE TV PRIMA TV – Fire Country S1E2 – Il principe di Edgewater

La squadra affronta una pericolosa tempesta di fulmini, che mette in pericolo un’intera zona della città. Intanto, Manny deve decidere cosa fare di Bode dopo la sua disobbedienza durante l’incendio.

22.40 SPORT – La Domenica Sportiva

RAI 3 (3)

20.00 – SHOW Che tempo che fa – Conduce Fabio Fazio. Ospiti Francesco “Pecco” Bagnaia, Rosario Fiorello, Antonio Albanese, Pier Ferdinando Casini; Franco Locatelli, Roberto Burioni, Massimo Giannini, Fiorenza Sarzanini, Nello Scavo, Ilario Piagnerelli, Michele Serra. Al Tavolo Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Fabio Rovazzi, Niccolò Macii e Sara Conti, coppia di punta del pattinaggio italiano, Mara Maionchi; Mago Forest, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, coppia affiatatissima del talent Tali e Quali.

23.30 – INFORMAZIONE Tg3 Mondo

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – conduce Giuseppe Brindisi

CANALE 5 (5)

Locandina Wonder Woman 1984

21.23 – FILM PRIMA TV Wonder Woman 1984 – PrimaTv – Azione 2020

Secondo film sull’eroina DC Comics con Gal Gadot. Washington, 1984: Wonder Woman dovra’ affrontare Cheetah, incredibile combattente dall’agilita’ di un felino.

Regista: Patty Jenkins

Cast: Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine

ITALIA 1 (6)

Locandina Così è la vita

21:24 FILM Cosi’ e’ la vita – Commedia 1998

Un detenuto di mezza tacca riesce a sequestrare un poliziotto e un inventore di giocattoli. Con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Regia: Aldo, Giovanni, Giacomo, Massimo Venier

Cast: Aldo Baglio, Giovanni Cacioppo, Antonio Catania, Big Jimmy, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Non è l’arena – conduce Massimo Giletti

TV 8 (8)

21.30 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – S5 E1 con Bruno Barbieri

22.50 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – S5 E2 con Bruno Barbieri

NOVE (9)

21.35 SHOW Only Best – Comico Show

23.30 SHOW Stars

Una delle signore della comicità italiana: Teresa Mannino, palermitana di nascita ma milanese di adozione, interagisce col pubblico in sala e con gli ospiti.

VENTI (20)

locandina Security

21.15 FILM Security – Azione 2017

Coinvolgente action-thriller con Antonio Banderas e Ben Kingsley. Un ex veterano dei servizi speciali dovra’ proteggere una bambina testimone di un crimine

Regia: Alain Desrochers

Cast: Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre

Locandina Hunter’s Prayer – In Fuga

23.09 FILM Hunter’s Prayer – In Fuga – Azione 2017

Lucas deve uccidere la giovane Ella ma sul punto di farlo rinuncia. I due diventano alleati in fuga. A volte i killer hanno un cuore.

Regia: Jonathan Mostow

Cast: Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech

RAI 4 (21)

Locandina Fuga nella giungla

21.20 FILM Fuga nella giungla – Azione 2015

La reporter di guerra Avery Taggart si trova a Bogotà, in Colombia, quando scoppia un violento conflitto nella giungla. Insieme a una squadra di mercenari, la reporter cercherà di documentare i fatti e uscire illesa dagli scontri.

Regia: Josh C. Waller

Cast: Zoë Bell, Nacho Vigalondo, Francisco Barreiro

23.09 FILM The Cell – La Cellula – Giallo 2000

Attraverso una tecnica sperimentale, la dottoressa Deane deve entrare nell’inconscio di un serial killer in coma per scoprire dove ha nascosto la sua ultima vittima.

Regia: Tarsem Singh

Cast: Jennifer Lopez, Colton James, Dylan Baker, Gerry Becker, Vince Vaughn, Vincent D’Onofrio, Marianne Jean-Baptiste

IRIS (22)

Locandina L’ultimo samurai

21.12 FILM L’ultimo samurai– Avventura 2003

Per il ciclo: ONCE UPON A TIME. T. Cruise e K. Watanabe in un film magistrale, candidato a 4 premi Oscar, sulla storia del guerriero samurai che difese strenuamente la tradizione.

Regia: Edward Zwick

Cast: Tom Cruise, Ken Watanabe, William Atherton, Chad Lindberg

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi– Animali Innamorati – La Gallura di Smeraldo

manifesto Una volta nella vita

23.05 FILM Una volta nella vita – Drammatico 2014

Liceo Leon Blum di Cretell, a sud est di Parigi. La professoressa Anne Gueguen propone alla sua classe più problematica un progetto comune: partecipare ad un concorso nazionale di storia.

Regia: Marie-Castille Mention-Schaar

Cast:Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant

RAI MOVIE (24)

manifesto Belle & Sebastien

21.10 FILM Belle & Sebastien – Commedia 2013

Alpi Francesi, 1943. Sébastien è un orfano di otto anni che vive con l’anziano pastore Cesar, uno speciale nonno adottivo e la nipote di questi, Angelina. Vivono nel piccolo villaggio di Sàint-Martin, occupato dai nazisti. Sébastien è un bambino solitario e passa tutte le sue giornate sui monti. Un giorno incontra un enorme cane con il quale farà amicizia e che chiamerà Belle.

Regia:Nicolas Vanier

Cast: Félix Bossuet, Margaux Chatelier, Dimitri Storoge, Mehdi, Urbain Cancelier, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier

manifesto Il conformista

22.50 FILM Il conformista Drammatico 1970

Regia: Bernardo Bertolucci

Cast: Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Pierre Clémenti, Enzo Tarascio, Gastone Moschin

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW The Voice Senior conduce Antonella Clerici



CIELO (26)

manifesto Siberia

21.15 FILM Siberia Giallo 2018

Il commerciante di preziosi Lucas Hill si reca in Russia per vendere rari diamanti blu al gangster Volkov, ma niente va come previsto.

Regia: Matthew Ross

Cast: Keanu Reeves, Molly Ringwald

manifesto Gioco di seduzione

23.05 FILM Gioco di seduzione – Erotico 1990

In un antico castello, abitato da un fantasma, si intrecciano le avventure erotiche di una troupe teatrale che sta allestendo uno spettacolo.

Regia: Andrea Bianchi

Cast: Moana Pozzi, Marina Hedman, Françoise Perrot, Carmine Zarillo

TWENTY SEVEN (27)

manifesto Arma letale 2

21.08 FILM Arma letale 2– Azione 1989

La coppia di poliziotti deve proteggere il testimone di un processo per traffico di droga che fa capo a un boss, protetto dall’immunita’.

Regia: Richard Donner

Cast: Mel Gibson, Steve Kahan, Darlene Love, Derrick O’Connor, Joe Pesci, Mark Rolston, Nestor Serrano, Traci Wolfe, Danny Glover, Joss Ackland, Patsy Kensit

manifesto Mr. Crocodile Dundee

23.36 FILM Mr. Crocodile Dundee – Avventura 1988

Golden Globe a Paul Hogan come miglior attore. Una giornalista di New York giunge nella savana australiana per intervistare un famoso cacciatore.

Regia: John Cornell

Cast: Paul Hogan, Linda Kozlowski, Charles S. Dutton, John Meillon

TV2000 (28)

Manifesto Un caso d’amore

21.26 FILM Un caso d’amore – Drammatico 1996



Florian, uno spietato avvocato senza scrupoli, rimane vittima di un grave incidente stradale. Durante la convalescenza capisce quanto male ha fatto alle persone che ha incontrato sulla sua strada e decide di porvi rimedio. Grazie all’incontro con Sarah, una giovane giornalista molto impegnata nel sociale, comincia a difendere le persone più deboli.

Regia: Riccardo Sesani

Cast: Stéphane Ferrara, Marina Giulia Cavalli, Marialuisa Tadei, Giovanni Vettorazzo, Stefano Abbati, Giada Desideri.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Grey’s Analtomy 17ma stagione S17 E368-371

LA5 (30)

Manifesto Quando l’amore arriva in città

21:10 FILM Quando l’amore arriva in città Commedia – Romantico 2014

Abby e’ una scrittrice di bestseller, Spencer e’ un affascinante sindaco di una piccola cittadina. Tutti vogliono farli innamorare, ma non sara’ cosi’ semplice.

Regia: David Winning

Cast : Lauren Holly, Cameron Bancroft, Iris Quinn

23:03 SHOW Amici di Maria Conduce Maria De Filippi

REAL TIME (31)

20:45 LIFESTYLE Il boss delle cerimonie – Lucia e Salvatore

Per gli sposi Salvatore e Lucia, Don Antonio ha una grande sorpresa: ha aperto il Castello a Benedetta Parodi e ai concorrenti di Bake Off Italia, che realizzeranno la torta per i due neosposi.

21:15 LIFESTYLE Il boss delle cerimonie – La Comunione di Giuseppe

Al Castello si festeggia la Prima Comunione di Giuseppe, interamente a tema western con ingressi in calesse, passeggiata col pony pomellato e cappelli da cowboy.

21:50 LIFESTYLE Il boss delle cerimonie – Graziana e Michele

Michele e Graziana hanno deciso di sposarsi al Castello per organizzare un vero matrimonio napoletano, anche se la sposa è originaria della Basilicata. I due sognano una festa “in grande”.

22:30 REALITY SHOW 90 giorni per innamorarsi – Confessioni

Bilal si confida con Shaeeda. Una richiesta di Emily sorprende Kobe. Miona incontra i genitori di Jibri, che però sembrano molto scettici. Bini parla con le sue sorelle.

CINE34 (34)

Manifesto L’immortale

21:05 FILM L’immortale – Drammatico 2019

L’ascesa nel mondo del crimine di Ciro Di Marzio, l’Immortale. Spin off della serie TV “Gomorra”.

Regista: Marco D’Amore

Cast: Marco D’Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio

Manifesto Mani di velluto

23:23 FILM Mani di velluto – Commedia 1979

Il milionario Guido Quiller, Adriano Celentano, si innamora di una bella borseggiatrice, Eleonora Giorgi, e si finge ladro per amore.

Regia: Castellano & Pipolo

Cast: Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, Olga Karlatos, John Sharp

Warner TV (37)

21:00 SERIE TV Uccelli di rovo S1 E3

22:50 SERIE TV Uccelli di rovo S1 E4

ITALIA 2 (49)

21:40 SERIE TV Big Bang Theory – S4 E10

22:05 SERIE TV Big Bang Theory – S4 E11

22:35 SERIE TV Big Bang Theory – S4 E12

Manifesto Tremors 4 – La leggenda

23:05 FILM Tremors 4 – La leggenda – Horror -Fantascienza 2004

1889, Nevada. Alcuni minatori muoiono uccisi da vermi giganti e il proprietario della miniera assume degli esperti per distruggere le creature. Non sara’ semplice.

Regia: S. S. Wilson

Cast: Michael Gross, Sara Botsford, Billy Drago