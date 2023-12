Stasera in TV 14 dicembre 2023 – I programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 14 dicembre 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20:00 INFORMAZIONE TG1

20:30 PROGRAMMA TV Cinque Minuti

20:35 GIOCO A QUIZ Affari tuoi

21:30 SERIE TV 2023 Un professore 2-Nona puntata: Leibniz, rimorsi e rimpianti

22:30 SERIE TV 2023 Un professore 2-Decima puntata: Orazio, carpe diem

23:35 PROGRAMMA TV Porta a Porta

23:55 INFORMAZIONE TG1 Sera

RAI 2 (2)

20:30 INFORMAZIONE TG2 – 20.30

21:00 PROGRAMMA TV TG2 Post

21:20 FILM 2022 Natale a Londra – Natalizio-romantico con Will Kemp

23:00 SHOW La Conferenza Stampa

23:45 RUBRICA Speciale Premio Carosone

RAI 3 (3)

20:00 VARIETA’ Blob

20:20 RUBRICA Nuovi Eroi

20:40 PROGRAMMA TV Il Cavallo e la Torre

20:50 PROGRAMMA TV Un posto al sole

21:20 PROGRAMMA TV Amore Criminale – Storie di femminicidio

23:15 REAL TV Sopravvissute

RETE 4 (4)

20:30 PROGRAMMA TV Stasera Italia

21:20 PROGRAMMA TV Dritto e Rovescio

CANALE 5 (5)

20:00 INFORMAZIONE TG5 – Meteo

20:40 PROGRAMMA TV Striscia la notizia – La voce della veggenza

21:20 VARIETA’ Zelig

ITALIA 1 (6)

20:30 SERIE TV 2003 N.C.I.S.-L’attentato. 1a parte

21:20 PROGRAMMA TV Le Iene presentano “Inside”

LA 7 (7)

20:00 INFORMAZIONE TG La7

20:35 PROGRAMMA TV Otto e mezzo

21:15 PROGRAMMA TV Piazzapulita

TV 8 (8)

20:30 SPORT Prepartita Europa e Conference League

21:00 SPORT UEFA Europa League 2023/2024-Rakow Czestochowa – Atalanta (6a g.)

23:00 SPORT Postpartita Europa e Conference League

NOVE (9)

20:00 REAL TV Little Big Italy

21:25 SHOW Don’t Forget the Lyrics – Serata speciale

23:35 REAL TV Il contadino cerca moglie

VENTI (20)

21:10 FILM Il corvo – horror con Brandon Lee

RAI 4 (21)

20:35 SERIE TV 2005 Criminal Minds-L’Uomo della sabbia

21:20 SERIE TV 2010 Hawaii Five-0-Brace

22:05 SERIE TV 2010 Hawaii Five-0-Appostamento

22:50 SERIE TV 2010 Hawaii Five-0-Giustizia per tutti

23:35 FILM 2018 Insieme dopo la morte

IRIS (22)

20:05 SERIE TV 1993 Walker Texas Ranger-Scherzi della mente

21:00 FILM 1996 Ancora vivo – western con Bruce Willis

23:20 FILM 2006 Rocky Balboa – azione con S.Stallone

RAI 5 (23)

20:20 DOCUMENTARIO Prossima fermata Asia

21:15 TEATRO Giselle

23:15 DOCUMENTARIO Paul Butterfield – Suonare con il cuore

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM 2013 Captain Phillips – Attacco in mare aperto – Pirateria con Tom Hanks

23:25 FILM 2013 Runner Runner

RAI PREMIUM (25)

21:20 VARIETA’ Ballando con le stelle

CIELO (26)

20:00 REAL TV Affari al buio

20:30 REAL TV Affari di famiglia

21:25 FILM 2016 The Asian Connection

23:15 DOCUMENTARIO Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

TWENTY SEVEN (27)

21:05 FILM 1992 Moglie a Sorpresa – Commedia con Steve Martin

TV 2000 (28)

20:00 Rosario

20:30 INFORMAZIONE TG 2000 – Meteo

20:55 FILM 2017 La cura del Natale

22:30 DOCUMENTARIO San Francesco Saverio fino all’estremità della terra

23:30 La compieta preghiera della sera

23:50 Rosario

LA7D (29)

20:00 RUBRICA La cucina di Sonia

20:30 GIOCO A QUIZ Lingo – Parole in gioco

21:30 FILM 2010 I ragazzi stanno bene – Sentimentale-familiare, con A. Bening

23:35 FILM 2010 La passione

LA5 (30)

21:10 FILM 2016 Miracoli a Natale – Commedia con Chevy Chase.

22:55 TALK SHOW Uomini e Donne

REAL TIME (31)

20:25 REAL TV Casa a prima vista

21:30 REAL TV Hairstyle: The Talent Show

22:40 REAL TV La clinica della pelle

CINE34 (34)

21:06 FILM Fantozzi alla riscossa – Commedia con Paolo Villaggio.