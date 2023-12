Ego presenta il suo nuovo singolo “NON SMETTERE DI SOGNARE”

Condividi

Dal 15 dicembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “NON SMETTERE MAI DI SOGNARE”, il nuovo singolo di EGO.

“Non Smettere Mai di Sognare” è un brano che vuole essere una specie di inno per tutti coloro che hanno un sogno nel cassetto e non hanno abbastanza coraggio/motivazione nell’inseguirlo. È importante credere e lottare per i propri sogni, a prescindere da tutto.

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Questa canzone rappresenta in parte me. La voglia di lottare, la forza e il coraggio di credere in ciò che si vuole davvero… Tutte sensazioni che mi ardono dentro. In questa canzone io ho voluto esternare e condividere tutto questo con chiunque, cercando di raggruppare tutti coloro che si sentono screditati e ‘diversi’, solo perché vogliono inseguire il proprio sogno, e dar loro la forza di reagire e lottare attraverso le mie parole. E se la gente parla, lasciala parlare”

Biografia

Ego, all’anagrafe Geloso Davide, è un cantautore 25enne nato a Vignola.

Dopo essere uscito con il singolo “Maschere” a dicembre 2022 e dopo essersi messo in gioco nei vari contest e talent, tra cui i casting per Xfactor, torna con un nuovo progetto che apre le porte ad un 2024 ricco di novità.

