Stasera in TV 1 giugno 23 – I programmi TV e film in prima serata di oggi giovedì 1 giugno 2023

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 1 giugno 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

Gigi, uno come te ancora insieme

21:35 – SHOW Gigi, uno come te ancora insieme – Puntata del 01/06/2023

Grande serata evento da Piazza del Plebiscito a Napoli. Al centro della scena, Gigi D’Alessio che accoglie sul palco amici, artisti di tutte le età e di tutti i generi di spettacolo, per cantare i suoi successi musicali e per raccontare storie ed emozioni di tutta una vita non solo artistica.

23:55 – ATTUALITA’ Porta a porta

Porta a porta

RAI 2 (2)

21.20 FILM PRIMA TV – Snake Eyes – G.I. Joe Le origini – Azione 2021

Regia: Robert Schwentke

Cast: Henry Golding, Samara Weaving, Úrsula Corberó

Snake Eyes, un guerriero solitario del gruppo militare antiterrorismo G.I. Joe, salva la vita dell’erede legittimo di un clan antico e segreto del Giappone: l’Arashikage. Qui Snake Eyes impara le vie dei guerrieri ninja e trova finalmente un posto dove appartenere, un posto da poter chiamare casa. Tuttavia alcuni segreti del suo passato vengono a galla.

Bar Stella

23:25 SHOW – Bar Stella Distillato – Puntata del 01/06/2023

Il Bar Stella è un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi e canzoni. Rivediamo i momenti più divertenti, intensi ed ironici che hanno caratterizzato le 15 serate trascorse insieme.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ – Indovina chi viene a cena – Non c’è pace tra gli ulivi – Puntata del 01/06/2023

Un’inchiesta straordinaria che parte dall’Italia e attraversa Spagna, Marocco, Olanda, Germania per tornare nel Bel Paese culla di tradizione e genuinità contadina. Ma non è tutto oro quel che luccica. Tutto ciò che viene esaltato e tutelato come prodotto nazionale, dalla frutta, all’olio, ai formaggi ha davvero origine integralmente nel nostro Paese? I marchi che dovrebbero offrire garanzie certe ai consumatori DOC, DOP, IGP, IGT sono davvero trasparenti? Chi è il vero sovrano dell’agricoltura industriale italiana e chi accentra la maggior parte dei finanziamenti europei? E ancora: come riescono a sopravvivere i piccoli agricoltori che quasi sempre sono quelli che garantiscono un prodotto più sostenibile? Quanta chimica viene usata ancora nei campi per finire sempre nei nostri piatti? Tutto questo e altro ancora in un viaggio alla ricerca del ‘vero’ made in Italy.

Mixer – Vent’anni di televisione – Puntata del 01/06/2023

23.15 – ATTUALITA’ Mixer – Vent’anni di televisione – Puntata del 01/06/2023 di Giovanni Minoli

RETE 4 (4)

Dritto e Rovescio

21.20 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

Zelig

21.41 – SHOW Zelig

ITALIA 1 (6)

Chicago fire

21:27 SERIE TV PRIMA TV Chicago fire – PrimaTv – S10 Ep.12 Dimostrazione di forza

Kidd e Boden grazie alla loro determinazione e all’aiuto della squadra riescono a smascherare Kilbourne e a far si’ che Pelham torni in servizio. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO.

22:14 SERIE TV PRIMA TV Chicago fire – PrimaTv – S10 Ep13 Puzza di bruciato

Un’adolescente viene accusata di aver appiccato un incendio in casa sua, ma Severide non si lascia ingannare dall’evidenza e vuole scoprire la verita’. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO.

Chicago Med

22:58 SERIE TV PRIMA TV Chicago Med – PrimaTv – S7 Ep3 Il primo a cambiare

Il dottor Scott e il dottor Halstead si occupano di una paziente che mente sul suo blog riguardo allo stato del suo Lupus. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO.

23:41 SERIE TV PRIMA TV Chicago Med – PrimaTv – S7 Ep4 Una situazione di grande confusione

Il dottor Charles aiuta Dylan con un suo amico di vecchia data a cui e’ stata da poco diagnosticata la schizofrenia. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO.

LA 7 (7)

Piazza Pulita

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

21:30 FILM Il vento del perdono – Drammatico 2005

Regia: Lasse Hallström

Cast: Robert Redford, Camryn Manheim, Damian Lewis, Becca Gardner, R. Nelson Brown, Morgan Freeman, Jennifer Lopez, Josh Lucas

Jean Gilkyson è una donna in fuga dal fidanzato violento. Assieme alla figlia cerca accoglienza da Einar Gilkyson, nonno della bambina ma tra i due non corre buon sangue: Einar ritiene infatti Jean responsabile della morte del figlio Griffin in un incidente stradale. Ma pian piano la dolcezza della piccola Griff riesce a scalfire il duro cuore di Einar che alla fine accetta anche Jean, proteggendola, grazie al sostegno dello sceriffo Curtis, dal ritorno del suo compagno violento.

Victoria Cabello: viaggi pazzeschi

23:35 LIFESTYLE Victoria Cabello: viaggi pazzeschi

NOVE (9)

21.35 INCHIESTA Angelo Izzo – Cuore nero

È il 1975 quando Angelo Izzo inizia a uccidere. 30 anni dopo, nel 2004, è un uomo libero ma la sete di sangue lo riporterà a commettere nuovi crimini. Ripercorriamo il caso.

23.05 INCHIESTA Il mistero delle gemelline scomparse

Per il ciclo “Nove racconta”, ripercorriamo il caso del rapimento delle gemelline Alessia Vera e Livia Clara Schepp avvenuto il 30 gennaio 2011 in Svizzera.

VENTI (20)

21:10 FILM Scontro tra Titani – Azione 2010

Regia: Louis Leterrier

Cast: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Gemma Arterton

[Azione] – Sam Worthington e’ Perseo, figlio di Zeus, che sogna di sovvertire l’ordine naturale combattendo gli dei. Remake di “Scontro di Titani” (1981). Con Liam Neeson. Regia di L. Leterrier

23:11 FILM The Transporter – Thriller 2002

Regia: Louis Leterrier, Cory Yuen

Cast: Jason Statham, Qi Shu, Matt Schulze, François Berléand, Ric Young

[Azione] – Primo capitolo della trilogia con Statham. Frank trasporta a pagamento merce clandestina. L’ultima, delicatissima consegna, e’ la figlia di un boss cinese.

RAI 4 (21)

Hawaii Five-0

21.21 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.14

Dopo aver scoperto che sua madre è viva, McGarrett cerca di riallacciare un rapporto con lei elaborando questa situazione. La squadra rintraccia anche Frank Delano, responsabile di aver ucciso la moglie di Chin.

22.03 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.15

22.45 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.16

23.29 FILM G.I. Joe – La vendetta – Azione 2013

Regia: Jon M. Chu

Cast: Dwayne Johnson, Bruce Willis, Channing Tatum, Ray Stevenson, Ray Park, Jonathan Pryce, Arnold Vosloo, Elodie Yung, D.J. Cotrona, Lee Byung-hun, Adrianne PalickiBlucas, Maggie Grace, Viola Davis, Dale Dye, Liam Ferguson, Alex Revan

La squadra dei G.I. Joe viene decimata in un agguato organizzato dal malvagio Zartan, che ha preso il posto del Presidente degli Stati Uniti. Il suo obiettivo è disarmare gli arsenali nucleari delle potenze

IRIS (22)

21.11 FILM Ancora 48 ore – Poliziesco 1990

Regia: Walter Hill

Cast: Nick Nolte, Eddie Murphy, Brion James, Kevin Tighe, Ed O’Ross, David Anthony Marshall, Andrew Divoff, Tisha Campbell-Martin, Bernie Casey, Felice Orlandi, Page Leong, Ted Markland, Brent Jennings

[Poliziesco] – Per il ciclo: ACTION. Un poliziotto ha 48 ore di tempo per catturare un boss della droga e provare che ha ucciso un suo scagnozzo per legittima difesa. Regia di W. Hill; USA 1990

22:58 MAGAZINE Scuola di cult

Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23:12 FILM Bangkok Dangerous – Azione 1999

Regia: Oxide Pang Chun, Danny Pang

Cast: Pawalit Mongkolpisit, Premsinee Ratanasopha, Patharawarin Timkul

[Azione] – Per il ciclo: ACTION. Coraggioso film d’azione in cui Kong, nato sordo e sbeffeggiato da tutti, diventa un killer, cecchino infallibile, dopo l’addestramento di Joe. Con Nicolas Cage.

RAI 5 (23)

Teatro alla Scala

21.14 OPERA Il trovatore (Teatro alla Scala, 2000)

Dal Teatro alla Scala Il Trovatore di Verdi nell’edizione diretta da Riccardo Muti con la regia di Hugo de Ana che inaugurò il Centenario verdiano nel 2000. Protagonisti sul palco Barbara Frittoli, Leo Nucci, Violeta Urmana, Salvatore Licitra, Ernesto Gavazzi, Ernesto Panariello. Regia tv di Carlo Battistoni – 2001 ITA

U2 Live in London

23:29 MUSICA U2 Live in London

I pionieri del rock da stadio si esibiscono nei celebri studi di Abbey Road in una veste più intima. Accompagnati da un’orchestra e da un coro gli U2 raggiungono una nuova intensità. In scaletta i brani “Beautiful Day”, “Lights of Home”, “With Or Without You”, “Stuck In A Moment”, “Get Out Of Your Own Way” e “One”.

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM Terrore dallo spazio profondo – Fantascienza 1978

Regia: Philip Kaufman

Cast: Leonard Nimoy, Jeff Goldblum, Veronica Cartwright, Brooke Adams, Donald Sutherland

Alcune spore spaziali cadono a San Francisco. Qui, Matthew Bennell e la sua collega Elizabeth Driscoll scoprono che si tratta di alieni che stanno progettando di assumere il controllo del pianeta sostituendosi agli abitanti originari. Remake de “L’invasione degli ultracorpi”, dal romanzo “Gli invasati” di Jack Finney.

23:10 FILM Il diritto di uccidere – Thriller 2015

Regia: Gavin Hood

Cast: Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman

Nairobi, Kenya. Fondamentalisti islamici facenti parte di un gruppo terroristico vengono individuati in un’abitazione mentre organizzano un nuovo attentato. Sulle loro tracce c’è il governo inglese, in stretta collaborazione con quello statunitense, al fine di catturare i sospetti. Il controllo operativo del Colonnello Powell riscontra l’impossibilità di procedere all’arresto dei ricercati e l’obiettivo della missione diventa la loro eliminazione…

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM La Saga di Ruby Landry – Il gioiello nascosto – Drammatico 2021

Regia: Michael Robison

Cast: Evan Roderick, Kristian Alfonso, June Laporte

La saga in quattro film tratta dai romanzi di V.C. Andrews, best seller che combinano elementi mistero gotico ed epica familiare, racconta la storia di Ruby Landry. Nel quarto film della saga, Ruby vive una vita serena con Beau, Pearl e i due gemelli, ma non sa che una maledizione incombe sulla sua famiglia, scagliata dalla madre di Paul, che non le perdona la morte del figlio, e da Paul stesso, la cui anima non trova pace. Cresciuta tra i privilegi di New Orleans, Pearl aspira a diventare medico ma..

22.55 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

Last Cop – L’ultimo sbirro

23:40 SERIE TV Last Cop – L’ultimo sbirro – S4 Ep 4 – La cosa giusta

CIELO (26)

21.15 FILM Cold Blood – Senza pace – Thriller 2019

Regia: F. Petitjean

Cast: J. Reno, J. AndersonMcKiddy, Robert Bizik, John Cenatiempo

Un leggendario sicario che vive in una baita isolata vede giungere una donna, sopravvissuta a un incidente. Salvera’ questa sconosciuta?

23:00 LIFESTYLE The Right Hand – Lo stagista del porno – Ep. 3 – Brandon MacIntosh e’ un giovane che si e’ appena diplomato di Ayr, in Ontario. Il ragazzo viene assunto come assistente di produzione per una societa’ che realizza film per adulti.

23:35 LIFESTYLE The Right Hand – Lo stagista del porno – Ep. 4 – Brandon MacIntosh e’ un giovane che si e’ appena diplomato di Ayr, in Ontario. Il ragazzo viene assunto come assistente di produzione per una societa’ che realizza film per adulti.

TWENTY SEVEN (27)

21:11 FILM Fermati, o mamma spara – Commedia 1992

Regia: Roger Spottiswoode

Cast: Sylvester Stallone, Estelle Getty, JoBeth Williams, Roger Rees

[Commedia] – Un poliziotto di Los Angeles riceve la visita della mamma di cui e’ succube. Gli ostacolera’ la vita privata ma lo aiutera’ nelle indagini. Con Sylvester Stallone

22:44 FILM Johnny English La Rinascita – Commedia 2011

Regia: Oliver Parker

Cast: Rosamunde Pike, Dominic West, Gillian Anderson, Rowan Atkinson

[Azione] – Rowan Atkinson nei panni di Johnny English, richiamato in servizio dall’MI7 perche’ e’ l’unico in grado di sventare un attentato contro il primo ministro cinese. Regia di O. Parker

TV 2000 (28)

20:57 FILM Aquile Randagie – Drammatico 2019

Regia: Gianni Aureli

Cast: Pietro De Silva, Marc Fiorini, Ralph Palka, Alessandro Intini

Un gruppo di scout decide di opporsi all’ordine di Benito Mussolini di chiudere tutte le associazioni non affiliate al regime fascista. I giovani continuano a riunirsi segretamente in Val Codera finendo per appoggiare la Resistenza.

LA7d (29)

21.30 FILM Tina – What’s Love Got to Do with It – Biografico 1993

Regia: Brian Gibson

Cast: Angela Bassett, Laurence Fishburne, Rae’Ven Kelly, Nita Woods Allen, Helen

La piccola nera Anna Mae Bullock, si fa un giorno cacciare dal coro della sua Chiesa, poiché interpreta a modo suo stile “gospel”. Notata da un compositore di canzoni a capo di una orchestrina – Ike Turner – costui ne valuta il talento, la lancia con il nome di Tina in varie tournée, se ne innamora ricambiato: il duo, sposatosi, comincia a far dollari e dischi. Ma Ike non solo è un manager esigente che litiga sempre per imporre il proprio tipo di canzoni, ma è anche un uomo violento e duro, che alterna carezze e doni a botte ed umiliazioni. Alla fine ribellatasi e chiesto il divorzio, Tina vince la causa e lascia al marito denaro ed investimenti, purchè le resti il proprio nome artistico.

23:50 FILM Tutte le donne della mia vita – Commedia 2007

Regia: Simona Izzo

Cast:Luca Zingaretti, Rosalinda Celentano, Ricky Tognazzi, Elena Bouryka, Jane Alexander (II), Eros Galbiati, Claudio Bigagli, Francesco Benigno, Hal Yamanouchi, Eva Robin’s, Barbara Mautino, Marco Cataldo, Vanessa Incontrada, Michela Cescon, Lisa Gastoni

Nella splendida isola di Stromboli, Davide, chef di successo e amante inaffidabile, viene colpito da un embolo e si ritrova nella camera iperbarica, in bilico tra la vita e la morte, a ripercorrere tutte le tappe fondamentali della sua esistenza, a partire dalle donne che ha conquistato, e abbandonato, grazie al suo fascino e alla sua maestria in cucina. Tra queste, Monica, da cui Davide ha avuto il figlio Tommaso; Isabella, con cui ha un rapporto epistolare; e Stefania, biologa ipocondriaca. Quando Davide tornerà alla vita, si renderà conto che qualcosa deve finalmente cambiare.

LA5 (30)

21:10 FILM New York Academy – Commedia 2016

Regia: Michael Damian

Cast: Keenan Kampa, Nicholas Galitzine, Sonoya Mizuno

[Drammatico] – Rudy, ballerina di danza classica, incontra Johnny, un violinista di talento: entrambi sognano di entrare nella piu’ prestigiosa scuola di spettacolo di New York.

22:55 FILM Ballare per un sogno– Drammatico 2008

Regia: Darren Grant

Cast: Mary Elizabeth Winstead, Ashley Roberts, Tessa Thompson, Riley Smith, John Reardon, Julissa Bermudez

[Drammatico] – Dagli sceneggiatori di “Save the Last Dance” e “Step Up”. Lauryn e’ una ragazza dell’Indiana che da sempre coltiva un sogno: ballare. Regia di D. Grant; USA 2008 VISIONE ADATTA A TUTTI

REAL TIME (31)

sorelle al limite

21:25 LIFESTYLE Sorelle al limite – L’impensabile

Dopo aver fatto cose impensabili, Tammy dice al dottor Smith di aver raggiunto il suo obiettivo. La famiglia, intanto, teme che il cesareo di Amy duri più del previsto.

22:25 LIFESTYLE Sorelle al limite – I biscotti

Amy si riprende dopo il parto e scopre che Michael ha il Covid. Tammy teme di non passare le valutazioni finali di cui ha bisogno per l’approvazione all’operazione.

Vite al limite

23:25 LIFESTYLE Vite al limite – Rena e Lee

Da quando si sono incontrati al centro bariatrico nel 2006, Lee e Rena hanno messo su molto peso. La coppia fa un secondo tentativo per salvare le loro vite.

CINE34 (34)

Sessomatto

21:05 FILM Sessomatto – Commedia 1973

Regia: Dino Risi

Cast: Giancarlo Giannini, Laura Antonelli, Paola Borboni, Duilio Del Prete, Alberto Lionello, Carla Mancini, Patrizia Mauro, Lorenzo Piani

[Commedia] – Nove episodi per questa commedia all’italiana con il sesso come protagonista principale. Tra gli attori, Giancarlo Giannini e Laura Antonelli. Regia di D. Risi; ITA 1973

Vedo nudo

23:18 FILM Vedo nudo – Commedia 1969

Regia: Dino Risi

Cast: Nino Manfredi, Sylva Koscina, Enrico Maria Salerno, Véronique Vendell

[Brillante] – David di Donatello a Nino Manfredi, protagonista dei sette episodi del film, accomunati dal tema dell’erotismo. Regia di D. Risi; ITA 1969 VISIONE CONSIGLIATA AL SOLO PUBBLICO ADULTO.