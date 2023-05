SÉN: il nuovo singolo si intitola “Manchi”

Condividi

dal 17 maggio sulle principali piattaforme digitali

“Manchi” nasce dalla profonda emozione che SÈN ha provato alla scomparsa della nonna, persona a cui l’artista era molto legato. Sin dalla sua infanzia la nonna è sempre stata un suo punto di riferimento.



Il testo della canzone scava nei momenti di tristezza e di smarrimento che SÈN ha vissuto dopo il triste evento. Momenti in cui sembrava che tutto crollasse intorno a lui. Ma la canzone non è solo tristezza: il brano, infatti, racconta anche di come i ricordi e gli insegnamenti della nonna siano stati fondamentali per riuscire a riprendersi e a trovare la forza di rialzarsi.

SÈN lancia un messaggio di speranza che invita a non dimenticare mai le persone che non ci sono più, invitandoci a portare sempre con noi i loro preziosi consigli.

“Manchi” diventa quindi un inno alla memoria e all’affetto che lega le persone anche dopo la loro scomparsa. Un brano che riesce a trasmettere emozioni profonde e a far riflettere sull’importanza di riconoscere il valore di chi ci circonda, senza dare mai nulla per scontato.

La produzione di “Manchi” nasce quasi per caso: SÈN fa ascoltare a Luca Sala (autore di artisti come Emma Marrone e Tiromancino) una bozza di registrazione e Luca con grande professionalità ed interesse decide di lavorare insieme all’’autore sul testo e sulla melodia fino ad arrivare alla versione definitiva.

“Manchi” è anche un Videoclip prodotto grazie alla collaborazione di diverse persone. In particolare quella del videomaker Andrea Simiele, nonché dello staff artistico di EBIM Records, etichetta discografica fondata da Emanuela Bongiorni.

Il video vuole esportare al meglio il senso di smarrimento e di solitudine che si può provare dopo la perdita di una persona cara. Ma allo stesso tempo anche una immagine di rinascita e di bellezza che deriva dalle forti emozioni .

Nicola Oliva Dolci in arte SÈN, studia canto da cinque anni, mentre scrive e produce brani da due anni.

La musica guida SÈN in ogni passo della sua vita: infatti ama scrivere canzoni per buttare fuori ed elaborare le sue emozioni, liberando il suo inconscio mediante mille e più combinazioni di note e parole.

Il suo nome d’arte e la sua passione per la musica derivano dal nonno: grazie a lui, SÈN ha potuto apprezzare la bellezza di sognare, nonché l’importanza di impegnarsi per raggiungere ciò che si desidera, attraverso il sacrificio e la passione.

La passione di Nicola per il songwriting, invece, è nata dai problemi che gli ha messo davanti la vita. Sin da piccolo, Nicola ha sempre trovato rifugio nella musica e nella scrittura, e ora il suo obiettivo è poter donare ciò che la musica gli ha regalato, trasmettendo le sue emozioni a più persone possibili, regalando loro rifugio e conforto.