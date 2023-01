Scontri Ultras Roma Napoli. Piantedosi: “Due mesi di stop alle trasferte”

Pubblicità

Condividi

“Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione” sulle “trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi”.

Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante una conferenza stampa in Prefettura a Trieste.

Pubblicità

La decisione segue gli scontri sull’A1 di domenica scorsa.

Servono misure come i Daspo ha detto il Ministro dell’Interno “ma non potrò non fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie”.

Il ministro ha anche aggiunto che non si tratta di misure alternative “a misure individuali per responsabilizzare i singoli autori”, per i quali è ancora in corso una intensa attività di polizia.