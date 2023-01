Scontri tra ultras sull’autostrada A1 Milano-Napoli

Condividi

La Società Autostrade segnala 13 km di coda nel pomeriggio di oggi 8 gennaio 2023 tra Arezzo e Valdarno per manifestazione.

“Sulla A1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Arezzo in direzione di Firenze,” si legge sul sito di Autostrade “segnaliamo 13 km di coda, in diminuzione, per una manifestazione messa in atto da un gruppo di tifosi in prossimità dell’area di servizio Badia Al Pino. In alternativa, per lunghe percorrenze in direzione di Bologna e Milano, consigliamo di utilizzare la A24 Roma-Teramo e la A14 Adriatica. A chi viaggia verso Firenze consigliamo di uscire a Valdichiana, dove si sono formate delle code, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale.”

A quanto si apprende dalla Questura di Arezzo la coda si sarebbe formata per scontri tra circa 300 ultras di Napoli e Roma all’altezza dell’area di servizio di Badia Al Pino,dove nel 2007 fu ucciso il tifoso laziale Gabriele Sandri. In particolare i tifosi napoletani avrebbero teso un agguato ai romanisti in transito. Da ciò sarebbe poi nato uno scontro con lancio di sassi e lacrimogeni.

Un tifoso giallorosso sarebbe rimasto ferito. La polizia è intervenuta sul posto per sedare gli scontri e provvedere all’identificazione dei tifosi.

Sul sito di Arezzo24 è disponibile un video