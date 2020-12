Rosolino RUSSELLI (Coord. Naz. PSTRP) “a combattere il covid-19 ci siamo anche noi.

“Dalla legge di bilancio vogliamo una specifica indennità professionale per le Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione”

Da mesi combattiamo in prima linea il covid-19 senza che nessuno ci riconosca un ruolo nella vicenda, eppure senza di noi non ci sarebbe alcuna diagnosi di malattia per covid-19.

Siamo Tecnici sanitari di radiologia medica che fanno l’ Rx al Torace o la Tac ai pazienti sospetti, Tecnici sanitari di laboratorio biomedico che vanno a trattare i tamponi molecolari per la conferma del Covid-19, Tecnici di Neurofisiopatologia che lavorano per l’accertamento della morte celebrale, Fisioterapisti che riabilitano chi esce dalle terapie intensive, Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che assicurano l’igiene e la sicurezza dei reparti, Assistenti Sanitari sempre presenti nei punti tampone, etc. etc. ma non veniamo mai citati, nessuno si degna mai di darci un articolo di giornale o di essere all’interno di una relazione parlamentare.

Anche noi abbiamo i nostri morti di Covid, anche noi lavoriamo nelle zone infette, anche noi su turni H24 , anche noi abbiamo lo stesso percorso di altre figure sanitarie più “blasonate” ed in qualche caso abbiamo anche la specializzazione con obbligo di formazione ed aggiornamento per mantenere efficiente la nostra capacità operativa.

“Siamo stanchi di aspettare che qualcuno si ricordi di noi. Abbiamo stipendi che sono inferiori a quelli di un operaio generico nel settore metalmeccanico. A volte nemmeno i vertici aziendali sanno perfettamente cosa facciamo.” dice Rosolino Russelli del coordinamento nazionale PSTRP della federazione FSI-USAE; che continua : “Dal Parlamento vogliamo quindi essere presi in considerazione e vogliamo che vengano stanziate le risorse per finanziare una nostra specifica indennità professionale sanitaria per le Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, al pari di quella già prevista per i Medici ed Infermieri. Vogliamo anche una giusta collocazione giuridico-economica per le nostre professioni ed il cambio delle regole contrattuali per il nostro l’inquadramento di base e per la carriera che è ferma da oltre 20 anni. Per questo motivo scioperiamo il prossimo 9 dicembre con le motivazioni dichiarate dalla FSI-USAE.”

Roma li 5 dicembre 2020