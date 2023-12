Robeco nomina Malick Badjie come Global Head of Sales & Marketing e membro del Comitato Esecutivo

Condividi

Milano, 12 dicembre 2023 – Robeco annuncia che Malick Badjie è stato nominato Global Head of Sales & Marketing e membro del Comitato Esecutivo di Robeco. Malick Badjie ha inizialmente ricoperto il ruolo ad interim. In qualità di Global Head of Sales & Marketing, Malick è responsabile della strategia e dell’organizzazione delle vendite di Robeco, dei team di vendita in 15 Paesi, delle relazioni con i consulenti e del marketing globale. Succede ad Alexander Preininger, che è stato in congedo per motivi personali e che ora ha deciso di lasciare l’azienda.

La nomina è stata approvata dall’Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) ed è sostenuta dal Central Works Council di Robeco.

Malick Badjie è entrato in Robeco nel 2017 e ora ricopre il ruolo di Head of Institutional Sales Europe, North America e Africa. Malick vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’asset management sia nelle vendite che negli investimenti. In precedenza, è stato partner presso Silk Invest e dal 2003 al 2013 ha lavorato presso Blackrock, dove ha ricoperto diverse posizioni senior. Malick ha conseguito un MBA presso la Business School dell’Università di Warwick e una laurea in Scienze Politiche e Affari Internazionali presso la Tennessee State University.

Karin van Baardwijk, CEO di Robeco ha dichiarato: “Siamo molto lieti per la nomina di Malick. Le sue abilità e l’efficienza dimostrate durante il periodo ad interim ci hanno davvero impressionato. Negli ultimi anni, Malick ha fornito un contributo significativo alla società. La sua profonda conoscenza dell’asset management, unita a una leadership basata sui valori e alla sua esperienza internazionale, saranno fondamentali per rafforzare ulteriormente la crescita di Robeco. Ringraziamo Alexander per la sua dedizione a Robeco e gli auguriamo il meglio sia in ambito professionale che privato“.

Malick Badjie, Global Head of Sales & Marketing di Robeco ha dichiarato: “È un onore essere nominato Global Head of Sales & Marketing. Robeco è una società di investimento leader di mercato e forte di una ricca tradizione, guidata da persone di talento focalizzate sul servizio ai clienti e sulla creazione di valore a lungo termine per i nostri stakeholder. Sono fortemente determinato a costruire ulteriormente sulle solide basi su cui poggia l’area vendite e marketing, insieme a tutti i nostri colleghi. Continueremo a migliorare la performance, offrendo ai nostri clienti strategie e soluzioni di investimento eccellenti, accelerando la trasformazione della nostra organizzazione sales e marketing e cogliendo nuove opportunità di business“.