COMGEST: FORTE VOLATILITÀ IN VISTA IN EUROPA

Franz Weis, CIO, Analyst/Portfolio Manager e Managing Director delle strategie azionarie europee di Comgest

I dati macro hanno rivelato crescenti segnali di rallentamento dell’economia in Europa, con un nuovo calo della produzione industriale tedesca e un tasso di inflazione ancora elevato, sebbene in diminuzione. Alla luce degli sviluppi in Medio Oriente, ci aspettiamo che la volatilità rimanga elevata.

Novo Nordisk ha fornito ancora una volta un contributo positivo, grazie alle buone notizie sull’efficacia del GLP-1 nel trattamento di un’altra patologia, questa volta la malattia renale cronica. Le azioni hanno reagito positivamente alla notizia di un’ulteriore espansione del mercato potenziale del farmaco e di un’argomentazione sempre più convincente per la copertura dei rimborsi. Nemetschek è salita grazie ai solidi risultati del terzo trimestre, in quanto l’azienda ha dimostrato di essere riuscita a portare a termine la transizione in corso nonostante il contesto negativo dell’edilizia. Anche i solidi risultati di Dassault Systèmes hanno dimostrato un buono slancio con l’implementazione della sua piattaforma 3DEXPERIENCE.

Anche le azioni di Lonza sono scese, dopo l’annuncio durante il Capital Markets Day di una revisione al ribasso delle previsioni per il 2024 a causa di una combinazione di diversi fattori. La notizia è stata tuttavia accompagnata da nuove stime per il 2028, che indicano un ulteriore dinamismo della crescita futura dell’azienda.