Regno Unito, “crescita zero” fino al 2025 secondo le stime della BoE

Condividi

A cura di Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm

Milano, 10 novembre 2023 – Nel terzo trimestre 2023 l’economia UK è entrata in una fase di stagnazione: lo confermano i dati sul PIL britannico appena pubblicati che, sebbene superiori rispetto alla contrazione dello 0,1 prevista dagli economisti, mostrano una crescita del +0,6% su base annua, con cui si chiuderebbe il peggior trimestre dell’anno.

Evitato per il momento il pericolo di una recessione, per il prossimo futuro si prevedono tassi sempre elevati (oggi al 5,25%) e debolezza in tutti i settori dell’economia, tanto che la Banca d’Inghilterra ipotizza uno scenario di “crescita zero” fino al 2025.

Duro anche il confronto con gli Stati Uniti, che, a differenza del Regno Unito, presentano un’economia in solida espansione, che tiene testa alle attese di recessione con una crescita di quasi il 5% nel terzo trimestre.