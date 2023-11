Daniela Hantuchova non le manda a dire tra trasferte e successi

Condividi

I più nostalgici sicuramente si ricorderà il nome di Daniela Hantuchova, una grande tennista slovacca che durante il corso del 2003 arrivò a classificarsi nella quinta posizione della classifica WTA. Tra gli altri risultati di rilievo troviamo ad esempio la semifinale raggiunta nel 2008 all’Australian Open mentre nel 2002 e nel 2007 due finali vinte a Indian Wells, prima contro Martina Hingis e poi contro Svetlana Kuznetsova .

Il palmares della Hantuchova chiaramente non finisce nemmeno qui: la sua attività da doppista rientra all’interno di quelle da primo piano, con ben 3 finali major combattute e 4 slam guadagnati nel doppio misto, dove i pronostici scommesse sportive l’hanno messa nel mirino.

Se oggi però parliamo di questa grande tennista professionista, la cui carriera è terminata durante il corso del 2015, è perché la sua risonanza all’interno del mondo del tennis è rimasta quasi inalterata, complice il suo lavoro attuale di commentatrice delle sezioni streaming di Amazon Prime.

Le cose più interessanti però sono state dette a un podcast americano, dove la tennista ha chiacchierato riguardo diversi temi interessanti: tra privilegi del tennis femminile, difficoltà del praticare questo sport al giorno d’oggi e tanto altro ancora.

Questione di condizioni

Secondo Daniela Hantuchova a oggi il circuito femminile di tennis, in cui il montepremi è diretta conseguenza di ciò che viene fatto dal circuito maschile, è di fatto viziato e scollegato dalla realtà dei fatti. Se a questo aggiungiamo il fatto che il lavoro del tennista è ben lontano dalle condizioni debilitanti di un minatore, ad esempio, a suo dire c’è una discrepanza tra il livello delle critiche e le motivazioni pragmatiche per cui è possibile lamentarsi.

“Per quanto fosse dura io e le mie ex colleghe non ci siamo mai permesse di criticare, eravamo più che consce di come gli assegni che percepivamo dipendevano solo dal torneo” ha dichiarato la tennista.

Il reale problema del Tennis è il comparto logistico che rende le competizioni internazionali un vero inferno dal punto di vista logistico, dove è necessario viaggiare in maniera costante in punti diversi del globo dovendo sopportare di volta in volta fusi orari così differenti da provocare male fisico a più riprese.

Salvaguardarsi nonostante l’amor del tennis

Secondo la Hantuchova, infatti, “il tennis è lo sport più impegnativo che ci sia in circolazione; doversi spostare da una parte all’altra del mondo anche in settimane consecutive infatti è stato uno dei motivi principali per cui a una certa ho voluto smettere. Non volevo compromettere la mia salute e il mio futuro, volevo stare bene una volta arrivata ai sessant’anni! Rischiavo davvero di superare il limite”