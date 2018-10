Regali per lui: con un orologio Maserati non si sbaglia mai

Fare un regalo ad un uomo può essere un problema serio; prima di tutto perché molti tendono ad acquistare ciò che desiderano di più, secondariamente perché gli accessori che un uomo utilizza sono spesso in numero minimo. Per andare sul sicuro oggi si può scegliere un orologio Maserati della nuova collezione . Perché si tratta di oggetti prestigiosi, eleganti e facili da abbinare, cui nessun uomo sa dire di no.

Che modello scegliere

La collezione di orologi Maserati propone modelli per tutti i gusti e le abitudini. Troviamo infatti alcuni modelli particolarmente eleganti e “delicati”, ideali per abbinarli ad un abito di qualità sartoriale; allo stesso tempo la collezione comprende anche modelli più sportivi, perfetti per una giornata da vivere all’aria aperta o per essere abbinati con un outfit casual. La scelta in genere dovrebbe essere fatta considerando il destinatario del dono: se ha l’abitudine di trascorrere buona parte del suo tempo in ufficio, con un abito classico, allora prediligeremo i modelli più eleganti e lussuosi; se invece dobbiamo fare un regalo ad una persona che ha passione per lo sport, meglio scegliere tra gli orologi Maserati casual o dalle linee tradizionali, come ad esempio i modelli in acciaio, con cinturino in maglia metallica.

La moda del momento

Se il soggetto a cui dobbiamo fare un regalo è un appassionato di moda, allora il compito della scelta si semplifica enormemente. Negli ultimi tempi infatti sono tornati prepotentemente di moda gli orologi in acciaio. In particolare stiamo parlando degli orologi con cassa in acciaio e cinturino in maglia finissima chiamata mesh. Questo tipo di accessorio aiuta a dare un tocco alla moda anche all’outfit più classico e tradizionale, andando a svecchiare uno stile ormai del passato. Certo, non tutti seguono la moda con attenzione; chi non ha alcun interesse in questo ambito potrebbe prediligere gli orologi con cinturino in pelle o con quadrante particolarmente elaborato. Con i prodotti Maserati si ha comunque la certezza di acquistare orologi di prima qualità, fatti per durare nel tempo e costruiti con accuratezza.

Indossare l’orologio

Nello scegliere un regalo di una certa importanza per un amico, o anche per il partner, l’orologio è sempre la scelta migliore. La motivazione è semplice: non tutti hanno l’abitudine di indossare gioielli di vario genere, come ad esempio bracciali o anche gemelli per la camicia. L’orologio invece ha la caratteristica di essere apprezzato anche dall’uomo che non ama i fronzoli, i gioielli e gli accessori decorativi. Del resto un orologio viene indossato spesso proprio perché svolge delle funzioni ben precise. Anche l’uomo più serioso, che predilige un abbigliamento molto maschile e privo di decorazioni, amerà alla follia un orologio di buona fattura, da indossare ogni giorno, sia per l’ufficio che per il tempo libero. Chiaramente nella scelta di un modello di orologio Maserati dovremo anche considerare il budget che abbiamo a disposizione, perché le cose belle hanno anche un costo importante. Se però vogliamo fare un bel regalo si tratta sicuramente del marchio da prediligere.