Un ragazzo di 13 anni finisce in ospedale: genitori sporgono denuncia contro i compagni di scuola

Quattro adolescenti denunciati per bullismo a Reggio Emilia

A Reggio Emilia, un grave episodio di bullismo ha portato alla denuncia di quattro adolescenti, accusati di concorso in lesioni personali aggravate, percosse e molestie nei confronti di un compagno di scuola. I carabinieri di Sant’Ilario d’Enza hanno avviato le indagini dopo mesi di soprusi subiti dalla vittima, tra offese e violenze fisiche.

L’episodio che ha scatenato la denuncia da parte dei genitori della vittima si è verificato quando il loro figlio, un ragazzo di 13 anni, è stato ricoverato in ospedale a seguito di un’aggressione. I quattro coetanei hanno prima fatto cadere la vittima dalla bicicletta, per poi proseguire con pugni e colpendolo a una gamba con un pezzo di ferro. Le ferite riportate dal ragazzo sono state giudicate guaribili in 15 giorni.

Questo episodio riaccende i riflettori sulla problematica del bullismo nelle scuole, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi e di un’educazione all’inclusione e al rispetto reciproco tra i giovani.