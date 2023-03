Programmi TV stasera venerdì 31 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata 31 marzo 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 31 3 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SHOW Benedetta Primavera – conduce Loretta Goggi con Luca e Paolo

4^ ed ultima trasmissione

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – N.C.I.S. S20E12 – Sotto copertura

Torres s’infiltra in una banda di ladri per aiutare Dale Sawyer, che da tempo sta conducendo un’indagine sotto copertura, congiunta con l’F.B.I. Ma per Dale si tratta anche di una questione personale.

22.10 SERIE TV – N.C.I.S. Hawai’i S2E12 – Nuove strade

Il capitano dei Marines Dennison viene pestato a morte sulla spiaggia di Pearl Harbor. La Tennant ed il sergente Westmore della C.I.D. arrivano ad interrogare un ex sergente, ora frate benedettino.

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Ogni settimana, con Jacopo Volpi e i suoi ospiti fissi Eraldo Pecci, Sebino Nela e Giulia Stronati, viaggiamo nel mondo del calcio – ma non solo – con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali e soprattutto una nota di amarcord sul gioco più bello del mondo.

RAI 3 (3)

21.20 – DOCUMENTARIO Comedians

Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c’è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l’ultima. Basato sulla pièce teatrale di Trevor Griffiths.

23.05 – DOCUMENTARIO O anche no – Speciale Autismo

Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. O anche no la celebrerà con uno speciale. Il programma, registrato tutto in esterna, racconta con alcuni filmati realtà di inclusione di persone affette da autismo e la conduttrice Paola Severini Melograni incontra personalità della cultura e del terzo settore con cui dialoga sull’inclusione di quanti convivono con questa disabilità. Il programma, come sempre, sarà arricchito dalla musica della band i Ladri di carrozzelle che eseguirà brani adeguati all’evento e Stefano Disegni celebrerà la giornata con l’ironia delle sue vignette.

RETE 4 (4)

21.24 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.45 – SHOW PRIMA TV Felicissima sera – all inclusive – conducono Pio e Amedeo

ITALIA 1 (6)

21:24 FILM Mission: Impossible – Fallout – Azione 2018

Regia: Christopher McQuarrie

Cast: Tom Cruise, Simon Pegg, Henry Cavill, Ving Rhames

Una nuova missione impossibile per l’agente Ethan Hunt: impedire un apocalittico disastro nucleare. Con Tom Cruise e Simon Pegg.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Edimburgo

22.45 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Colli bolognesi

NOVE (9)

21.30 SHOW Fratelli di Crozza live con Maurizio Crozza

22.45 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21.11 FILM Un uomo tranquillo – Azione 2019

Regia: Hans Petter Moland

Cast: Liam Neeson, Laura Dern, Micheál Richardson

Thriller con Liam Neeson. La vita tranquilla di Nels Coxman cambia quando il figlio muore in circostanze misteriose. La ricerca della verita’ scatena la sua vendetta.

23.25 FILM Ninja Assassin – Azione 2009

Regia: James McTeigue

Cast: Rick Yune, Naomie Harris

Prodotto dai registi della trilogia di Matrix. Un ragazzo viene addestrato al mestiere di killer da una pericolosa societa’ segreta.

RAI 4 (21)

21.20 FILM Antigang – Nell’ombra del crimine – Azione 2015

Regia: Benjamin Rocher

Cast: Jean Reno, Alban Lenoir, Caterina Murino

Parigi è messa a ferro e fuoco da una feroce banda di rapinatori. Una squadra di giovani poliziotti dai metodi non ortodossi, guidata dall’esperto Serge Buren è incaricata di dare la caccia ai malviventi: la città diventerà presto un teatro di guerra.

22.54 FILM Sicario – Azione 2015

Regia: Denis Villeneuve

Cast: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo

IRIS (22)

21.12 FILM Il patto dei lupi – Avventura 2001

Regia: Christophe Gans

Cast: Vincent Cassel, Monica Bellucci, Samuel Lo Bihan, Mark Dacascos, Samuel Le Bihan, Emilie Dequenne

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Vincent Cassel e Monica Bellucci in un action in costume basato su un fatto di cronaca che scosse la Francia del XVIII secolo. Una belva semina il terrore…

23.52 FILM Il padrino – Drammatico 1972

Regia: Francis Ford Coppola

Cast: Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Un capolavoro vincitore di 3 premi Oscar. La vita di Vito Corleone, impegnato a tenere la “Famiglia” unita e l’impero mafioso compatto.

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA Grande musica nella Città Proibita

Dalla Città Proibita di Pechino la Shanghai Symphony Orchestra diretta dal Maestro Long Yu esegue: ‘November’ di Max Richter con la violista Mari Samuelsen, il Concerto per pianoforte n. 2 di Sergej Rachmaninov con il pianista Daniil Trifonov e Carmina Burana di Carl Orff con Aida Garifullina, Toby Spence, Ludovic Tézier.

23.10 MAGAZINE Save the date – Gli appuntamenti più importanti della scena culturale italiana.

23.41 DOCUMENTARIO Rock Legends – Billy Idol – L’inarrestabile ascesa e la rovinosa caduta di un equilibrista rock. Dapprima frontman della punk rock band Generation X, ha raggiunto grande notorietà durante la sua carriera solista negli anni Ottanta, grazie a brani come “White Wedding”, “Rebel Yell”, “Eyes Without a Face”, “Dancing With Myself” e “Flesh For Fantasy”.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Ben is back – Drammatico 2018

Regia: Peter Hedges

Cast: Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance

Ben Burns, diciannovenne che vive in una comunità di recupero per tossicodipendenti, si presenta a casa senza preavviso e proprio alla Vigilia di Natale. Inizialmente i suoi familiari sono felici, ma nel giro di poche ore la madre Holly capirà che Ben non è ancora pronto per vivere al di fuori della comunità e dovrà lottare drammaticamente per salvare il figlio e la stessa famiglia. Disponibile anche in lingua originale.

22.55 FILM Gotti – Il primo padrino – Biografico 2018

Regia: Kevin Connolly

Cast: John Travolta, Spencer Rocco Lofranco, Kelly Preston

La storia di Gotti Sr raccontata quasi come un monologo teatrale del protagonista che si rivolge al suo pubblico.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep11

22.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep12

23.20 FILM Carla – Biografico 2021

Regia: Emanuele Imbucci

Cast: Alessandra Mastronardi, Paola Calliari, Stefano Rossi Giordani

Il film ripercorre le tappe principali della vita umana e professionale di una delle più grandi étoile del Ventesimo secolo: Carla Fracci.

CIELO (26)

21.15 FILM Cosa dirà la gente – Drammatico 2017

Regia: Iram Haq

Cast: Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna

A Oslo, una sedicenne di origine pakistana viene sorpresa dal padre con il suo ragazzo. La famiglia decide cosi’ di affidarla a una zia…

23.30 DOCUMENTARIO Mostly Sunny – Dal porno a Bollywood – La storia di Sunny Leone, attrice diventata famosa grazie al cinema per adulti che sogna di diventare una star di Bollywood.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Blues Brothers – Il mito continua – Commedia 2000

Regia: John Landis

Cast: Dan Aykoyd, John Goodman, Kathleen Freeman, Jonny Lang, Erykah Badu, B.B. King, Aretha Franklin, Frank Oz, Walter Levine, Shann Johnson, James Brown, Eric Clapton , Joe Morton, J. Evan Bonifant

Elwood Blues esce di galera e scopre che molte cose sono cambiate. Quando si rimette in marcia, dovra’ fare i conti con la mafia russa.

23.21 FILM i Goonies – Avventura 1985

Regia: Richard Donner

Cast: Josh Brolin, Sean Astin, Jeff Cohen, Martha Plimpto

Un cult del genere avventura per ragazzi. Un gruppo di ragazzini scopre un’antica mappa scritta da un leggendario pirata e parte alla ricerca del tesoro.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E35

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E38

LA5 (30)

21:28 FILM L’amore all’improvviso – Larry Crowne – Commedia 2011

Regia: Tom Hanks

Cast: Tom Hanks, Julia Roberts, Rami Malek, Jon Seda, Bryan Cranston, George Takei, Wilmer Valderrama, Peter Scolari, Randall Park, Sarah Mahoney, Roxana Ortega

Pellicola diretta ed interpretata da Tom Hanks, con Julia Roberts. Larry Crowne viene licenziato e decide di iscriversi al college.

23:25 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 SHOW Cake Star – Pasticcerie in sfida – Milano

Tra selfie e stories si sfidano i locali più instagrammabili della città.

22:35 LIFESTYLE Body Bizarre – Voglio la mia voce

Rebecca vomita anche 12 volte in un’ora e spesso viene ricoverata in ospedale. Jacque ha una malformazione linfatica in viso. A causa di questa patologia, non ha mai parlato.

23:30 LIFESTYLE Body Bizarre – Cancro in viso

Laxmi, indiana, è nata con un enorme tumore sul viso, che la fanno assomigliare alla divinità indiana Ganesh. I chirurghi riusciranno a salvarla?

CINE34 (34)

21:05 FILM 40 gradi all’ombra del lenzuolo – Commedia 1975

Regia: Sergio Martino

Cast: Marty Feldman, Barbara Bouchet, Edwige Fenech, Sidney Rome

Cinque episodi dalla forte componente erotica condita di humor italiano, tra bodyguard, proposte indecenti, e giovani sprovveduti.

23:15 FILM Zucchero, miele e peperoncino – Comico 1980

Regia: Sergio Martino

Cast: Renato Pozzetto, Lino Banfi, Pippo Franco, Edwige Fenech

Tre episodi comici con Renato Pozzetto, Pippo Franco, Lino Banfi ed Edwige Fenech, tre imputati presenti, un giorno, in Pretura a Roma in attesa del proprio processo.