Max Elli: “Ritornerai” è il nuovo singolo

Dal 31 marzo 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Ritornerai”, il nuovo singolo di Max Elli.

“Ritornerai” è un brano dalle sonorità acustiche ma moderne per l’utilizzo di pad, synth e voci che rendono accattivante l’atmosfera la strofa è caratterizzata da un arpeggio di chitarra affascinante e ipnotico l’inciso con cassa in quattro, esplosione di chitarre e synth ricorda il mondo “Coldplay” più raffinato. in realtà la figura femminile di cui si parla nella canzone, non è una persona fisica, ma è la musica stessa, l’ispirazione e la passione che fa da motore per la creatività di un artista.

Biografia

Max Elli, chitarrista, cantante, produttore e songwriter per molti dei più grandi nomi del panorama musicale italiano tra cui: Nek, Cremonini, Jovanotti, Roberto Vecchioni; Gue Pequeno, Chiara Galiazzo, Mahamood, Tommaso Paradiso, Francesco Sarcina, jack Jaselli e tanti altri. Da anni in tour come sideman, calca i palchi più importanti in Italia e nel mondo, trai quali anche il circo massimo per il Live 8 e le olimpiadi di Torino nel 2006, oltre ai tradizionali stadi e palazzetti. Reduce dal tour europeo di Nek conclusosi a gennaio 2020 e dell’acustico 2021. Oltre alle produzioni discografiche, produce e suona la title track del film L’Estate Addosso di Muccino scritta e interpretata da Jovanotti e Jack Jaselli e la colonna sonora di Braccialetti Rossi 1 e 2 per la Rai. come cantautore pubblica nel 2018 l’album “Get The Love You Want” insegna presso il CPM di Milano ed è endorser D’Addario e Duesenberg.

