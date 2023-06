Programmi TV stasera venerdì 23 giugno 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 23 giugno 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21:30 SHOW Tali e quali – Puntata del 23/06/2023

“Tali e quali” è uno show musicale in quattro puntate, nel quale personaggi non famosi si sfidano tra loro trasformandosi in un’icona musicale.. – Conduce Carlo Conti Regia di Maurizio Pagnussat 1^ trasmissione

23:55 INFORMAZIONE TG1 Sera

RAI 2 (2)

21:20 SERIE TV – Tutti mentono S1E3 – Episodio 3

Nei giorni precedenti all’omicidio molti segreti degli abitanti di Belmonte sono stati svelati: Yolanda capisce che Arturo non lavora da mesi ed ha perso tutto il denaro della famiglia, Maite scopre che Lucìa ha caricato il video in cui Ivàn e Macarena fanno sesso, Ana vuole lasciare il marito e Macarena teme di essere incinta.

22:20 SERIE TV – Tutti mentono S1E4 – Episodio 4

Ivàn finisce in mare aperto ma riesce a raggiungere la costa appena in tempo prima di perdere le forze. Il ragazzo racconta di essere stato gettato in acqua da Macarena, ma la donna racconta una versione opposta della storia, ovvero che è stato il ragazzo stesso a gettarsi tra le onde.

23:15 MAGAZINE – Calcio Totale Estate

Approfondimento giornalistico di attualità sportiva con riferimento al calcio. Particolare rilevanza al mondo ed alle trattative del calciomercato.

RAI 3 (3)

21:20 – FILM Il colore della libertà

Bob Zellner, studente figlio di un pastore metodista e nipote di un membro del Ku Klux Klan, si impegna per il movimento dei diritti umani e civili nel 1961. Ispirato da Martin Luther King Jr. e da Rosa Parks si oppone sia ai pregiudizi razziali della società che alla sua famiglia.

23:15 – DOCUMENTARIO Ossi di Seppia St3 Ep17 – Monica Vitti una donna moderna

23:40 – DOCUMENTARIO Ossi di Seppia St3 Ep18 – Perché Sanremo è Sanremo

RETE 4 (4)

21:25 – ATTUALITA’ Quarto grado – le storie

Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21:37 – SERIE TV La ragazza e l’ufficiale – PrimaTv S1 Ep7

Seyit si risveglia dallo stato d’incoscienza e fa ritorno a Pietrogrado, dove apprende da Celil e Tatya che la citta’ e’ in subbuglio. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

22:34 – SERIE TV La ragazza e l’ufficiale – PrimaTv S1 Ep8

Seyit e Sura, finalmente, riescono a rincontrarsi. Lui vuole chiedere la mano di Sura, ma i due innamorati dovranno affrontare un altro nuovo ostacolo: la famiglia di lei. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

23:29 – SERIE TV La ragazza e l’ufficiale – PrimaTv S1 Ep9

Petro e’ riuscito a riportare i genitori a casa, ma suo padre ha scoperto che e’ un traditore dello Zar e lo rinnega. Seyit e Sura sono in viaggio verso la Crimea. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

ITALIA 1 (6)

21:24 SERIE TV Chicago P.D. – PrimaTv S9 Ep20 Ricordi

Una coppia di anziani, i Grace, viene brutalmente uccisa in casa propria. L’assassino prima di ucciderli ha eseguito uno strano rituale. PUO’ NUOCERE AI MINORI. QUESTO PROGRAMMA E’ SOTTOTITOLATO.

22:16 SERIE TV Chicago P.D. – PrimaTv S9 Ep21 Castello di carte

Escano affida ad Anna il compito di ritirare un carico di droga ed effettuare insieme a lui lo scambio di denaro. E’ l’occasione che l’Intelligence sta aspettando. PUO’ NUOCERE AI MINORI. QUESTO PROGRAMMA E’ SOTTOTITOLATO.

23:07 SERIE TV Chicago P.D. – PrimaTv S9 Ep22 Tu ed io

Anna arriva al distretto dove viene interrogata e poi viene affidata alla Protezione Testimoni. Voight insiste con la procuratrice per ottenere un mandato di arresto per Escano. PUO’ NUOCERE AI MINORI. QUESTO PROGRAMMA E’ SOTTOTITOLATO.

23:58 SERIE TV Law & Order: Organized Crime S2 Ep4 Per qualche Lek in piu’

Provocato da Luka, Stabler gli rompe il naso, incorrendo nelle ire di Kosta, di cui Luka sta per diventare genero. PUO’ NUOCERE AI MINORI. QUESTO PROGRAMMA E’ SOTTOTITOLATO.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21:30 FILM I delitti del BarLume – La tombola dei troiai

Massimo Viviani non riesce neanche a stare in pace durante il funerale di suo zio Ampelio: un urlo richiama tutto il paese… qualcuno ha ammazzato il farmacista! I vecchietti, campioni mondiali di pettegolezzo da bar, sono sicuri che sia stato Emo, lex suocero di Massimo. Ma il commissario Fusco non è convinta. Viviani farà chiarezza su una buffa tombola natalizia e quindi sul caso, ma si confonderà parecchio fra le avances della sua bella banconista Tiziana e quelle di Vittoria Fusco.

23:20 FILM I delitti del BarLume – La briscola in cinque

Tutto ruota attorno al bar, centro nevralgico e strategico di qualsiasi comunità di provincia. Ritornerà l’allegra brigata del BarLume: l’arguto barista/detective Massimo, la banconista Tiziana che negli episodi televisivi è in nella versione molto sexy interpretata da Enrica Guidi e gli attempati super ficcanaso Pilade, Gino e Aldo. Grande novità nel cast principale: debutta Alessandro Benvenuti nei panni di Emo, uno dei quattro “aspiranti detective” di Pineta, che si unisce alla combriccola e darà ai tv movie una ulteriore spinta verso la comicità. Il bar, il biliardo, il chinotto, le battutacce toscane, le idiosincrasie di Massimo, e i delitti di provincia, in cui si trovano loro malgrado invischiati i protagonisti, insieme al commissario Vittoria Fusco.

NOVE (9)

21:25 SHOW I Migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza

23:00 ATTUALITA’ La confessione – Peter Gomez racconta il lato oscuro del successo intervistando i protagonisti della cronaca, dello sport e del costume del nostro paese.

23:45 ATTUALITA’ La confessione – Peter Gomez racconta il lato oscuro del successo intervistando i protagonisti della cronaca, dello sport e del costume del nostro paese.

VENTI (20)

21:13 FILM Blade II

[Azione] – Secondo capitolo della serie. Wesley Snipes nel ruolo del giustiziere che deve fronteggiare una terribile minaccia: una nuova razza di vampiri, i Reapers. Regia di G. Del Toro; USA 2002

23:36 FILM Asher

[Drammatico] – Asher, killer a fine carriera, durante un lavoro andato storto conosce Sophie. Nasce un sentimento, ostacolato dal passato dell’uomo. Con Ron Perlman, Famke Janssen

RAI 4 (21)

21:18 FILM Jiu Jitsu

Invasori alieni mandano sulla Terra un loro campione per sfidare gli umani in combattimenti mortali. Quando il maestro di jiu jitsu Jake Barnes, ferito e colpito da un’amnesia, si rifiuta di combattere, il destino dell’umanità è in pericolo.

23:04 FILM Revolt

Il mondo è stato invaso da macchine aliene che hanno spazzato via tutte le principali città e ora danno la caccia sistematica ai sopravvissuti. Un soldato delle forze speciali americane e un medico militare francese per gli aiuti internazionali fanno squadra in Africa come ultima resistenza dell’umanità. Non sarà semplice l’impresa, i due dovranno superare non poche difficoltà e metteranno a repentaglio le loro vite in molte occasioni prima di raggiungere il loro ultimo obiettivo.

IRIS (22)

21:15 FILM Insomnia

[Giallo] – Per il ciclo: VISIONI D'AUTORE. Al Pacino e' un detective inviato in Alaska per indagare sull'omicidio di una ragazza. Qui uccide accidentalmente un collega, ma forse qualcuno ha visto

23:42 FILM A History of Violence

[Drammatico] – Per il ciclo: VISIONI D'AUTORE. Drama-thriller con Viggo Mortensen. Tom diventa un eroe quando uccide 2 criminali che minacciano i clienti del suo locale. Ma presto il suo passato

RAI 5 (23)

21:15 MUSICA Romeo e Giulietta

Daniele Gatti dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con lui al violoncello Pablo Ferrandez. In programma: Petr II’ic Cajkovskij, Romeo e Giulietta overture fantasia; Petr II’ic Cajkovskij, Variazioni su un tema Rococò; Sergej Prokofiev, Romeo e Giulietta suite.

23:14 MUSICA Prima della Prima – Norma

Al Teatro Carlo Felice di Genova, Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini. La regista Stefania Bonfadelli crea uno spazio senza tempo, solo una landa desolata e un cielo plumbeo. Militari in divise e con armi moderne sono dediti a violenze di tutti i tipi, anche nei confronti di donne e bambini. Dirige Riccardo Minas

23:46 DOCUMENTARIO Roma Caput Disco

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM Ben Hur

Durante l’Impero di Tiberio, Ben-Hur è un nobile ebreo che vive a Gerusalemme con la famiglia. L’esercito romano giunto in città per reprimere ogni forma di ribellione è condotto dal fratellastro Messala. All’arrivo di Ponzio Pilato in città, Ben Hur viene accusato ingiustamente di un attentato ai danni del governatore. La sua famiglia è condannata alla crocifissione, mentre lui viene arrestato e mandato su una galera.

23:15 FILM Silence

Nel XVII secolo, padre Rodrigues e padre Garupe, due preti gesuiti, affrontano violenze e persecuzioni quando, recatisi nel Giappone sotto lo shogunato Tokugawa, tentano di ritrovare il loro mentore e di diffondere il vangelo. Con un governo che desidera eliminare dal Giappone ogni influenza occidentale, i due preti si separano costringendo Rodrigues a dirigersi verso le campagne e a chiedersi perché il suo Dio rimanga in silenzio mentre i suoi figli soffrono.

RAI PREMIUM (25)

21:20 SERIE TV Blackout – Vite sospese St1 ep5 – Il sospetto

22:20 SERIE TV Blackout – Vite sospese St1 ep6 – Una nuova speranza

23:15 SERIE TV La porta rossa St3 Ep5

CIELO (26)

21:20 FILM La Bonne

Eros patinato in una famiglia borghese della provincia veneta. Anni ’50: una moglie annoiata intreccia una relazione con la sua cameriera.

22:55 FILM Bliss – Attimi di piacere

Dopo essersi incontrate a Berlino, due prostitute si innamorano l’una dell’altra. Il loro amore pero’ e’ minacciato da paure e idee diverse.

TWENTY SEVEN (27)

21:22 FILM Dennis la minaccia

[Commedia] – Dennis e’ un bambino pestifero che ha come vittima preferita il vicino di casa. Quando i suoi genitori lasciano la citta’ affidano Dennis all’uomo. Con Walter Matthau

23:21 FILM Nonno scatenato

[Commedia] – Commedia con Robert De Niro e Zac Efron. Un nonno alla ricerca di divertimento sfrenato trascina il nipote bacchettone in un goliardico viaggio in Florida. Regia di D. Mazer; USA 2015

LA7D (29)

21:30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S12 E43

23:20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E18

LA5 (30)

21:10 FILM Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

[Commedia] – Ritorna l’invadente famiglia dei Portokalos con un altro, stavolta imprevisto, grosso grasso matrimonio greco. Con Nia Vardalos e John Corbett. Regia di K. Jones; USA 2016

23:00 FILM Insieme per caso

[Drammatico] – Commedia con Kathy Bates e Rupert Everett. Grace perde i due uomini piu’ importanti della sua vita, e da’ una svolta alla sua esistenza. Regia di P. Hogan; USA 2001

REAL TIME (31)

21:30 LIFESTYLE Pensavo fosse amore – Una brutta lezione

Anna cerca di riaprirsi all’amore con un’app di dating. Entra in contatto con un uomo che sembra la sua anima gemella e si abbandona a giochi erotici online con lui.

23:40 LIFESTYLE Bad Hair Day – Problemi di peli – La psoriasi

Mir vuole una testa piena di capelli. Intanto, la dottoressa Isha deve occuparsi di Raven e della sua psoriasi.

CINE34 (34)

21:05 FILM Rimini Rimini

[Comico] – Seduzione, equivoci e relazioni extraconiugali si intrecciano nell’estate di Rimini. Nel ricco cast, P. Villaggio, S. Grandi e L. Antonelli. Regia di S. Corbucci; ITA 1987

23:31 FILM Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

[Commedia] – Durante un processo emergono tre episodi che vedono protagoniste alcune tra le piu' celebri maschere della commedia all'italiana. Con P. Franco, L. Banfi. Regia di S. Martino; ITA 1982