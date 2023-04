Programmi TV stasera venerdì 21 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata 21 aprile 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 21 4 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 SHOW Ci vuole un fiore – condotto da Francesco Gabbani

Ultimo imperdibile appuntamento con “Ci vuole un fiore”, il primo show amico dell’ambiente della televisione italiana condotto da Francesco Gabbani. Un one man show che unisce la leggerezza del varietà con la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità. Focus del programma le tematiche ambientali, protagoniste del dibattito mondiale affrontate da Gabbani con un linguaggio diretto e efficace al fine di sensibilizzare, attraverso parole, musica e testimonianze, l’opinione pubblica sulle tematiche legate all’ambiente e su, come, ognuno di noi, partendo da una piccola scelta quotidiana, possa contribuire a preservare il futuro di questo nostro meraviglioso Pianeta. Anche in questa puntata le divertenti incursioni di Nino Frassica e i momenti di approfondimento con Mario Tozzi. Inoltre, un parterre di grandi ospiti porta in studio un fiore simbolico, una dedica d’amore alla Madre Terra: da Stefania Sandrelli, Roberto Vecchioni fino a Chiara Francini, Rosa Chemical, Laura Chiatti e Lorenzo Biagiarelli. Gabbani ballerà, duetterà, interpreterà alcuni dei suoi maggiori successi e brani di altri grandi cantautori. Per farlo porterà la sua band arricchita da alcuni musicisti e da tre coriste e sarà inoltre presente un corpo di ballo inclusivo e lontano dagli stereotipi composto da 8 ballerini, con le coreografie di Luca Paoloni. Tra le novità di questa edizione uno studio completamente rinnovato che regalerà al pubblico un’esperienza totalmente immersiva, un vero e proprio viaggio nella natura, mostrandola in tutta la sua bellezza.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – The Good Doctor S6E1 – Dopo la festa

Il matrimonio di Shaun e Lea è stato un successo. In ospedale, la Lim viene accoltellata da Owen, l’ex fidanzato della Villanueva, che in seguito prende in ostaggio anche un paziente.

21.10 SERIE TV – The Good Doctor S6E2 – Cambio di prospettiva

La dottoressa Lim viene accolta con gioia dallo staff, ma tutti notano che ci sia dell’imbarazzo tra lei Shaun. Lim deve effettuare un’operazione semplice, ma non riesce a portarla a termine poiché non può stare eretta. Villanueva aiuta Lim a trovare un modo per operare da seduta e l’operazione è un successo. Nonostante le rassicurazioni di Glassman, la Lim si lascia andare e in un momento di rabbia confessa di detestare Shaun.

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21.20 – FILM PRIMA TV Tre piani – Drammatico 2021

Regia: Nanni Moretti

Cast: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Nanni Moretti

Tre piani, tre famiglie e la trama del quotidiano che logora la vita, disfa i legami, apre le ferite, consuma il dramma. Al piano terra di un immobile romano vivono Lucio e Sara, carriere avviate, spinning estremo e una figlia che parcheggiano dai vicini, Giovanna e Renato. Al secondo c’è Monica, che ha sposato Giorgio, sempre altrove, ha partorito Beatrice senza padre e ‘ha’ un corvo nero sul tavolo. All’ultimo dimorano da trent’anni Dora e Vittorio, giudici inflessibili che hanno cresciuto Andrea al banco degli imputati. Un incidente nella notte travolge un passante e schianta il muro dello stabile, rovesciando i destini e mischiando i piani.

23.25 – ATTUALITA’ CinAmerica – La Sfida – conducono Giada Messetti e Francesco Costa

Stati Uniti e Cina sono ormai diventati i protagonisti assoluti. In un mondo in cui gli equilibri geopolitici sono in trasformazione, la rivalità culturale, economica, politica e militare tra queste due grandi potenze è il fattore che più di tutti determinerà il nostro futuro nei prossimi anni e influenzerà direttamente anche le nostre vite di italiani ed europei. Per aiutare il pubblico ad orientarsi in un quadro globale in continua mutazione, Giada Messetti e Francesco Costa raccontano la sfida tra Cina e Usa attraverso quattro aree fondamentali, una per puntata: dai social media come Tik Tok al soft power, dal caso Taiwan alla sfida tecnologica, fino ad arrivare al nuovo ordine geopolitico mondiale. Ospite della prima puntata il giornalista Premio Pulitzer americano Evan Osnos.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.46 – SERIE TV PRIMA TV Il Patriarca – S1 Ep2 con Claudio Amendola

Nemo deve fronteggiare due nemici: il Tigre, boss senza scrupoli che minaccia gli affetti piu’ vicini al Patriarca e l’ispettore Monterosso che vuole incastrarlo per l’omicidio di Buscemi.

23.57 – SERIE TV PRIMA TV Station 19 – S4 Ep7 Imparare a volare

Carina continua a dilaniarsi per il lutto insieme a Maya, che intanto ha chiesto un periodo di pausa dal lavoro, affidando il comando a Andy.

ITALIA 1 (6)

21:16 FILM Run All Night – Una Notte Per Sopravvivere – Azione 2015

Regia: Jaume Collet Serra

Cast: Liam Neeson, Bruce McGill, Ed Harris, Boyd Holbrook, Genesis Rodriguez, Joel Kinnaman

Action-thriller con Liam Neeson e Ed Harris. Il destino incrocia le strade di un ex killer, di un boss suo amico fraterno, e dei rispettivi figli.

23:38 FILM Momentum – Azione 2015

Regia: Stephen S. Campanelli

Cast: Olga Kurylenko, Jenna Saras, Lee-Anne Summers, Lee Raviv, Morgan Freeman, James Purefoy

Alex viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo. Ma il vero bottino non sono le pietre preziose. Con Morgan Freeman.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti con Alessandro Borghese

22.50 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti con Alessandro Borghese

NOVE (9)

21.25 SHOW Fratelli di Crozza (live) con Maurizio Crozza

22.50 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

23.55 SHOW Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza

VENTI (20)

21.12 FILM Hellboy – Fantasy 2019

Regia: Neil Marshall

Cast: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane

Il leggendario demone Hellboy, intrappolato tra la dimensione umana e quella soprannaturale, deve fermare un’antica strega, resuscitata per vendicare un tradimento.

23.32 FILM Mine – Thriller 2016

Regia: Fabio Guaglione,

Cast: Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen

Mike e’ un tiratore scelto inviato con Tommy nel deserto per uccidere un pericoloso terrorista. Durante la missione qualcosa non funziona: ci sono mine ovunque.

RAI 4 (21)

21.21 FILM The Gentlemen – Azione 2019

Regia: Guy Ritchie

Cast: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery

Mickey Pearson, americano trapiantato a Londra, ha costruito un impero basato sul traffico di marijuana. Quando si sparge la voce che vorrebbe vendere e ritirarsi dagli affari, si scatena una guerra senza quartiere fatta di sabotaggi, ricatti e corruzioni, nel tentativo di sottrargli i suoi lucrosi affari. Ma lui non è disposto a ritirarsi in buon ordine. Disponibile anche in lingua originale.

23.12 FILM Charlie’s Angels – Azione 2019

Regia: Elizabeth Banks

Cast: Kristen Stewart, Naomi Scott

L’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate del pianeta: varie squadre di “Angeli”, guidate ciascuna da un Bosley, si fanno carico dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando Elena Houghlin, una scienziata brillante, che ha inventato una nuova tecnologia in grado di illuminare il mondo, scopre che il progetto ha un’anomalia che rischia di farne un’arma letale, tenta di fare rapporto, ma finisce nei guai e gli “Angeli” entrano in azione..

IRIS (22)

21.13 FILM Salvate il soldato Ryan – Guerra 1998

Regia: Steven Spielberg

Cast: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Dopo lo sbarco in Normandia, il plotone del capitano Miller viene incaricato di trovare l’unico superstite: il soldato Ryan.

RAI 5 (23)

21.14 MUSICA OSN Gatti Le sinfonie di Mendelssohn

Dall’Auditorium Arturo Toscanini di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Daniele Gatti esegue la Sinfonia n. 1 in do minore, op. 11 e Sinfonia n. 3 in la minore, op. 56 “Scozzese” di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Introduzione delle sinfonie da parte del M° Gatti. Regia tv Rossella De Bonis.

22.35 MAGAZINE Save the date – Una monografica di Save The Date che ripercorre gli archivi della sua programmazione per proporre un viaggio inedito sul tema del corpo. Attraverso spunti e curiosità dal mondo di arte, danza e teatro, accompagnati dalle parole della letteratura, il corpo soggettivo e immaginifico dal punto di vista degli artist

23.05 DOCUMENTARIO Rock Legends: Van Halen

La band di Pasadena ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del genere heavy metal negli anni Ottanta, e in particolare lo stile chitarristico di Eddie Van Halen, recentemente scomparso, è citato come fonte di ispirazione da una moltitudine di musicisti.

23.50 DOCUMENTARIO Paul Butterfield – Suonare con il cuore

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Il Concorso – Commedia 2019

Regia: Philippa Lowthorpe

Cast: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley

Londra, 1970: mentre si sta svolgendo il concorso di Miss Mondo, un gruppo di donne, rappresentanti del Movimento per la Liberazione delle Donne, guidate dall’attivista Sally Alexander, interrompe la gara in segno di protesta e sale sul palco per opporsi al sistema patriarcale. L’azione di Sally e delle sue compagne permetterà di far conoscere al mondo intero l’attività del movimento e darà alle donne una spinta ulteriore per la loro emancipazione. Disponibile anche in lingua originale.

23.00 FILM Il mio profilo migliore – Commedia 2019

Regia: Safy Nebbou

Cast: Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil

Un’insegnante di 48 anni, divorziata e madre di due figli, per controllare il giovane amante, crea un falso profilo su Facebook e si trasforma in un’attraente 24enne, cambiando anche nome. Lui non abbocca all’inganno ma il suo miglior amico sì… Inizia così una “relazione pericolosa”.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1 Ep1

22.20 SERIE TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1 Ep2

23.15 SERIE TV Un passo dal cielo – St7 Ep5 Purosangue parte 1

CIELO (26)

21.20 FILM Ma mère – Drammatico 2004

Regia: Christophe Honoré

Cast: Isabelle Huppert, Louis Garrel, Emma de Caunes

Dopo la morte del padre, il giovane Pierre viene coinvolto dalla madre in una vita di eccessi, vizi e perversioni.

23.05 FILM Tre donne immorali? – Erotico 1979

Regia: Walerian Borowczyk

Cast: Marina Pierro, François Guetary, Gaëlle Legrand, Hassan Fall, Pascale Christophe

Tre donne pianificano terribili vendette uccidendo una gli amanti, l’altra i genitori e la terza il suo rapitore.

TWENTY SEVEN (27)

21.08 FILM Piccola peste torna a far danni – Commedia 1991

Regia: Brian Levant

Cast: Johnny Ritter, Michael Oliver, Jack Warden, Laraine Newman

Secondo capitolo della saga. Ben, separatosi dalla moglie, si trasferisce con Junior a Mortville. Anche nella nuova citta’ Junior ne combinera’ di tutti i colori.

22.49 FILM Una bugia di troppo – Commedia 2012

Regia: Brian Robbins

Cast: Eddie Murphy, Cliff Curtis, Jill Basey, Greg Collins, Robert LeQuang, Kerry Washington, Clark Duke, Allison Janney

Eddie Murphy e’ un agente letterario vittima di un sortilegio: a ogni parola usata cadra’ una foglia di un albero e la vita si accorcera’. L’albero ha mille foglie

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S19 E1

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S20 E10

LA5 (30)

21:10 FILM Lo scapolo d’oro – Commedia 1999

Regia: Gary Sinyor

Cast: Chris O’Donnell, Renée Zellweger, James Cromwell, Artie Lange

Uno scapolo impenitente potra’ ereditare 100 milioni di dollari dal nonno a condizione che trovi moglie. Con Renee Zellweger. Regia di G. Sinyor;

23:02 INTRATTENIMENTO Speciale Amici – Speciale amici ’23

REAL TIME (31)

21:20 DOCUMENTARIO Pensavo fosse amore – Io ti salverò…

Gianni si ritrova in una silenziosa crisi matrimoniale e cerca nuovi stimoli. Quando entra in contatto con la bellissima Francesca, Gianni perde la testa.

22:45 LIFESTYLE Body Bizarre – Trapianto facciale

Una donna si sottopone ad un trapianto facciale, mentre un ragazzo cinese ha un collo molto lungo. Una ragazza ha un sacco di capelli in eccesso, mentre un adolescente ha uno scroto gigantesco.

23:40 LIFESTYLE Body Bizarre – Gemelli siamesi

Seguiamo la vita di quattro coppie di gemelli siamesi, che riescono a condurre un’esistenza normale nonostante la loro particolare condizione.

CINE34 (34)

21:06 FILM Sabato domenica e venerdì – Commedia 1979

Regia: Sergio Martino, Pasquale Festa Campanile, Castellano, Pipolo

Cast: Lino Banfi, Michele Placido, Adriano Celentano, Edwige Fenech

Commedia all’italiana in tre episodi con un cast variegato: da Adriano Celentano alle bellissime Edwige Fenech e Barbara Bouchet.

23:21 FILM Spogliamoci così senza pudor… – Commedia 1976

Regia: Sergio Martino

Cast: Enrico Montesano, Barbara Bouchet, Ursula Andress, Johnny Dorelli

Quattro episodi che raccontano di triangoli, inganni e tradimenti. Con U. Andress, J. Dorelli.