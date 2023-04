Programmi TV stasera venerdì 14 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata 14 aprile 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 14 4 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

21.30– SHOW Ci vuole un fiore – condotto da Francesco Gabbani

Torna il programma amico della natura, per vivere meglio rispettando il pianeta. Padrone di casa nelle vesti di “one man show” è Francesco Gabbani. Insieme a lui tanti ospiti che si faranno paladini per sensibilizzare il pubblico televisivo. Conduce Francesco Gabbani

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – Rocco Schiavone S5E3 – Punti di vista – Serie TV con Marco Giallini

Schiavone riprende le indagini sulla Martinet con l’aiuto della giornalista Buccellato, in “un modo tutto loro”. Intanto il passato di Rocco bussa con urgenza e non può più essere ignorato.

23.15 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21.20 – FILM PRIMA TV Lei mi parla ancora – Drammatico 2021

Regia: Pupi Avati

Cast: Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli

Per 65 anni Nino ha amato la sua Rina, e anche adesso che è morta continua a parlare con lei a porte chiuse. Sua figlia commissiona una raccolta di memorie a un ghostwriter, per permettere a suo padre di raccontare e riscrivere insieme a lui la storia di un grande amore che sembrava immortale. Tratto dal romanzo “Lei mi parla ancora – Memorie edite e inedite di un farmacista”, scritto nel 2016 a 95 anni da Giuseppe Sgarbi.

23.05 – ATTUALITA’ CinAmerica – La Sfida – conducono Giada Messetti e Francesco Costa

Stati Uniti e Cina sono ormai diventati i protagonisti assoluti. In un mondo in cui gli equilibri geopolitici sono in trasformazione, la rivalità culturale, economica, politica e militare tra queste due grandi potenze è il fattore che più di tutti determinerà il nostro futuro nei prossimi anni e influenzerà direttamente anche le nostre vite di italiani ed europei. Per aiutare il pubblico ad orientarsi in un quadro globale in continua mutazione, Giada Messetti e Francesco Costa raccontano la sfida tra Cina e Usa attraverso quattro aree fondamentali, una per puntata: dai social media come Tik Tok al soft power, dal caso Taiwan alla sfida tecnologica, fino ad arrivare al nuovo ordine geopolitico mondiale. Ospite della prima puntata il giornalista Premio Pulitzer americano Evan Osnos.

RETE 4 (4)

21.24 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.44 – SERIE TV PRIMA TV Il Patriarca – S1 Ep1 con Claudio Amendola

Il potente Nemo Bandera scopre di essere malato: chi sara’ suo erede tra i figli, Nina e Carlo, e la figlia di primo letto Lara? Ed il suo delfino Mario accettera’ di essere messo da parte?

23.57 – SERIE TV PRIMA TV Station 19 – Allenarsi invano S4 Ep6

Maya viene videochiamata da Carina, la sua fidanzata, che sostiene di aver iniziato un inseguimento della donna che traffica adolescenti.

ITALIA 1 (6)

21:19 FILM Bloodshot – Fantascienza 2020

Regia: D. Wilson

Cast: V. Diesel, E. González

Dall’omonimo fumetto, un action con Vin Diesel. Il soldato Ray, riportato in vita grazie alla nanotecnologia dalla RST Corporation, e’ invincibile ma manipolabile.

23:34 FILM Special forces – Liberate l’ostaggio – Azione 2011

Regia: Stéphane Rybojad

Cast: Diane Kruger, Denis Menochet, Raphael Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Morjana Alaoui, Raz Degan, Tchéky Karyo, Djimon Hounsou, Benoît Magimel

Una giornalista francese viene rapita e condannata a morte dai talebani. Per salvarla, si mobilita un commando di forze speciali. Con D. Kruger.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti –

22.45 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Napoli

NOVE (9)

21.35 SHOW Fratelli di Crozza (live) con Maurizio Crozza

22.55 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21.13 FILM Solo per vendetta – Thriller 2011

Regia: Roger Donaldson

Cast: Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce

La vita di un tranquillo insegnante viene sconvolta quando sua moglie viene abusata da uno sconosciuto. Con Nicolas Cage

23.18 FILM Focus – Niente è come sembra – Commedia 2015

Regia: Glenn Ficarra, John Requa

Cast: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro, Gerald McRaney, BD Wong, Robert Taylor

Nicky, il genio della truffa, insegna i trucchi del mestiere a Jess. Tra i due scoppia la passione, ma “non c’e’ spazio per il cuore, in questo gioco”. Con Will Smith.

RAI 4 (21)

21.21 FILM 6 Bullets – Azione 2012

Regia: Ernie Barbarash

Cast: Jean-Claude Van Damme, Joe Flanigan, Anna-Louise Plowman

L’ex mercenario Samson Gaul è ormai fuori dal mercato, ritiratosi in seguito a un incidente che ha causato diverse vittime collaterali. Quando un campione di arti marziali lo contatta per ritrovare sua figlia rapita, Samson decide di tornare in azione.

23.15 FILM Total Recall – Atto di forza – Fantascienza 2012

Regia: Len Wiseman

Cast: Colin Farrell, Bill Nighy, Bryan Cranston, John Cho, Bokeem Woodbine, Steve Byers, Kate Beckinsale, Jessica Biel

In un tempo futuribile, Douglas Quaid, operaio in una fabbrica di poliziotti robot, per evadere dalla sua monotona quotidianità si affida alla Rekall, una compagnia che trasforma i sogni in ricordi. Calatosi nei panni si una superspia, scopre di essere ricercato e braccato dalla polizia. Non può fidarsi più neanche di sua moglie Lori e si unisce alla ribelle Melina per contrastare lo strapotere del cancelliere Cohaagen.

IRIS (22)

21.11 FILM Animali notturni – Thriller 2016

Regia: Tom Ford

Cast: Jake Gyllenhaal, Amy Adams, Michael Shannon, Isla Fisher

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Pluripremiato film scritto e diretto da Tom Ford, con Jake Gyllenhaal ed Amy Adams. Una gallerista affermata e’ costretta a confrontarsi con i fantasm…

23.23 FILM Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone– Drammatico 1974

Regia: Francis Ford Coppola

Cast: Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia, Eli Wallach, Joe Mantegna

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Terzo e ultimo capitolo della saga, con Al Pacino. Don Corleone, ormai vecchio e malato, deve trovare un erede che possa portare avanti gli affari di …

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA OSN Gatti Le sinfonie di Mendelssohn

Dall’Auditorium Arturo Toscanini di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Daniele Gatti esegue la Sinfonia n. 1 in do minore, op. 11 e Sinfonia n. 3 in la minore, op. 56 “Scozzese” di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Introduzione delle sinfonie da parte del M° Gatti. Regia tv Rossella De Bonis.

22.47 DOCUMENTARIO Regio 50

Un teatro e la città di cui è cuore pulsante. Sorto 50 anni fa per ricostruire la comunità culturale che la guerra aveva disperso, il Teatro Regio di Torino si proietta verso il futuro proponendosi come fulcro della vita della città e motore culturale nel suo affaccio verso l’Europa.

23.43 MAGAZINE Save the date – Gli appuntamenti più importanti della scena culturale italiana.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Ladies in Black – Commedia 2018

Regia: Bruce Beresford

Cast: Julia Ormond, Angourie Rice, Rachael Taylor

Sydney, Natale 1959. Lisa viene assunta come nuova assistente nel grande magazzino Goode’s. Qui fa amicizia con Fay, inizialmente diffidente nei confronti degli immigrati, Patty, che cerca maggiore attenzione da parte del marito, e Magda, immigrata dalla Slovenia che la presenta agli altri suoi amici europei. Grazie a loro aprirà gli occhi su alcuni aspetti della vita. Tratto dall’omonimo romanzo di Madeleine St John, sul quale Beresford ha lavorato 20 anni per realizzarne l’adattamento cinematografico. Disponibile anche in lingua originale.

23.00 FILM A spasso con Daisy – Commedia 1989

Regia: Bruce Beresford

Cast: Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd, Patty LuPone, Vinnie Jones, Patti Lupone, Esther Rolle

Dopo che l’auto di miss Daisy, anziana e bisbetica vedova ebrea, è finita in un prato durante una manovra, suo figlio Boolie gli assegna un autista di colore, il sessantenne Hook, anche se lei è contraria e piena di pregiudizi. Dopo un inizio in salita, il rapporto tra lo chauffeur e la burbera signora, vivrà sviluppi imprevisti e duraturi.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Amore a Salisburgo – Commedia 2018

Regia: Alexander Peter Lercher

Cast: Kelly Bishop, Alfons Haider, Heinz Trixner

Una storia d’amore fiabesca raccontata da una signora di 70 anni alla sua nipotina: un giovane compositore austriaco di talento il cui mondo viene messo sottosopra dall’arrivo di una donna americana spensierata.

23.00 SERIE TV Un passo dal cielo – St7 Ep3 Altezze diverse Parte 1

CIELO (26)

21.20 FILM Two Mothers – Drammatico 2013

Regia: Anne Fontaine

Cast: Naomi Watts, Ben Mendelsohn, Sophie Lowe, James Frecheville, Gary Sweet, Jessica Tovey, Robin Wright, Xavier Samuel

Amiche da sempre, Roz e Lil crescono insieme anche i figli. Divenuti grandi, i due ragazzi intraprendono una relazione l’uno con la madre dell’altro.

23.05 DOCUMENTARIO Morgana: da casalinga a porno-femminista – La storia vera di una donna che ha rivoluzionato la sua esistenza, lasciandosi alle spalle un matrimonio monotono e intraprendendo un nuovo capitolo della sua vita.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Piccola peste – Commedia 1990

Regia: Dennis Dugan

Cast: John Ritter, Gilbert Gottfried, Amy Yasbeck, Helena Humann, Colby Kline, Josef Kolb, Danny Kamekona, Michael Oliver, Jack Warden, Michael Richard

Il piccolo Junior passa da una famiglia adottiva all’altra a causa del suo vivacissimo carattere ma finalmente una nuova coppia decide di prenderlo con se’

22.36 FILM Dragonheart – Fantasy 1996

Regia: Rob Cohen

Cast: Dennis Quaid, Dina Meyer, David Thewlis, Julie Christie

Pellicola fantasy con Dennis Quaid. La storia dell’amicizia fra un cavaliere e un drago, alleati per sconfiggere il cattivo re Einon.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S17 E5

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S21 E2

LA5 (30)

21:10 FILM Qualcosa di cui… sparlare – Commedia 1994

Regia: Lasse Hallström

Cast: Julia Roberts, Dennis Quaid, Robert Duvall, Gena Rowlands, Kyra Sedgwick

Il regista di “Chocolat” dirige il premio Oscar Julia Roberts, Dennis Quaid e R. Duvall. Tradita dal marito, Grace decide di riprendere in mano la sua vita

23:09 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:30 DOCUMENTARIO Pensavo fosse amore – Vendere cara la pelle

Alla soglia dei cinquant’anni, Carmela si iscrive a una app di incontri, tramite la quale conosce Marcello, imprenditore. La donna perde tutti i suoi risparmi.

23:20 LIFESTYLE Body Bizarre – 50 orgasmi al giorno – L’uomo più piccolo

Una donna americana ha oltre 50 orgasmi al giorno. Inoltre, un giovane calciatore prodigio brasiliano, nato senza piedi, affronta un nuovo sport.

CINE34 (34)

21:05 FILM Spogliamoci così senza pudor… – Commedia 1976

Regia: Sergio Martino

Cast: Enrico Montesano, Barbara Bouchet, Ursula Andress, Johnny Dorelli

Quattro episodi che raccontano di triangoli, inganni e tradimenti. Con U. Andress, J. Dorelli.

23:15 FILM 40 gradi all’ombra del lenzuolo – Commedia 1975

Regia: Sergio Martino

Cast: Marty Feldman, Barbara Bouchet, Edwige Fenech

Cinque episodi dalla forte componente erotica condita di humor italiano, tra bodyguard, proposte indecenti, e giovani sprovveduti. Con E. Fenech, S. Rome.