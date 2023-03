Programmi TV stasera venerdì 10 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Programmi TV stasera venerdì 10 marzo 2023. Programmi TV e film in...

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 10 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SHOW Benedetta Primavera – conduce Loretta Goggi con Luca e Paolo

Loretta Goggi torna alla guida di un grande show. Benedetta Primavera, il nuovo varietà, un viaggio in cui Loretta, conclamata regina del piccolo schermo e artista dai mille talenti, racconta la sua storia e quella della televisione italiana. Tanti gli ospiti presenti, tra vecchi compagni con cui rievocare programmi e amici di un tempo, e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Al suo fianco Luca e Paolo, due fuoriclasse della satira e della comicità.

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – N.C.I.S S20E8 – Bersaglio mancato

Durante la “Corsa del tacchino”, un evento in onore del giorno del Ringraziamento, viene compiuto un attentato dinamitardo, apparentemente teso a colpire l’Ammiraglio Stock.

22.10 SERIE TV – N.C.I.S. Hawai’i S2E8 – Ultimo spettacolo

Il corpo del sottoufficiale di seconda classe Kendall Wells fa il suo drammatico ingresso in scena durante uno spettacolo teatrale. La squadra inizia a raccogliere indizi.

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21.20 – TEATRO Dario Fo, l’ultimo Mistero Buffo

Il 1° agosto 2016 a Roma, di fronte a tremila spettatori, il grande attore, drammaturgo e Premio Nobel Dario Fo, novantenne e al termine della carriera, sta per andare in scena con uno dei suoi cavalli di battaglia, Mistero Buffo, una pièce rivoluzionaria, censurata al debutto. Il maestro sorride pensando alle tante compagnie che in tutto il mondo rappresentano le sue opere.

23.10 – DOCUMENTARIO Ossi di Seppia – Radicalmente Pannella

23.35 – DOCUMENTARIO Ossi di Seppia – La rivoluzione di Cicciolina

23.55 -INFORMAZIONE Tg3 Linea Notte

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.47 – SERIE TV PRIMA TV Buongiorno, mamma! seconda stagione S2 E5 – Sole ha bisogno di sapere se Vincenzo e’ suo padre e gli chiede di effettuare un test del DNA. Guido entra in crisi, temendo di perderla.

ITALIA 1 (6)

21:12 FILM Jack Reacher – La prova decisiva – [Azione] – Adrenalinico action-thriller con Tom Cruise e Rosamund Pike. L’ex poliziotto Jack Reacher torna sulla scena per indagare sui veri responsabili di una strage. Regia di C. Mcquarrie

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti –

22.45 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Milano

NOVE (9)

21.25 SHOW Fratelli di Crozza live con Maurizio Crozza

22.55 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21.12 FILM Pacific Rim – [Azione] – I Kaiju, mostri alieni giganteschi, minacciano l’umanita’. A contrastarli 2 enormi robot, comandati da piloti con un ponte neuronale. Con Charlie Hunnam, Idris Elba. Regia di G. Del Toro

23.48 FILM Rise of the Legend – La nascita della leggenda – [Azione] – Adrenalinico racconto delle origini del maestro di kung-fu Wong Fei-Hung e della sua lotta contro una dinastia corrotta e senza onore. Regia di R. Chow

RAI 4 (21)

21.20 FILM Papillon (2017) – Thriller 2017 di Michael Noer con Charlie Hunnam, Damijan Oklopdzic, Christopher Fairbank

L’epica storia di Henri “Papillon” Charrière, uno scassinatore della malavita parigina che viene incastrato per omicidio e condannato a scontare la pena nella famigerata colonia penale sull’Isola del Diavolo. Determinato a riconquistare la libertà, Papillon crea un’improbabile alleanza con un altro condannato, l’eccentrico contraffattore Louis Dega, che in cambio di protezione, accetta di finanziare la fuga di Papillon, creando con questo un indistruttibile legame di amicizia.

23.27 FILM Nine Bullets – Fuga per la libertà – Thriller 2022 di Gigi Gaston con Lena Headey, Sam Worthington, Dean Scott Vazquez

IRIS (22)

21.13 FILM Il Padrino – [Drammatico] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Un capolavoro vincitore di 3 premi Oscar. La vita di Vito Corleone, impegnato a tenere la “Famiglia” unita e l’impero mafioso compatto. Con Marlon Brando.

RAI 5 (23)

21.13 MUSICA OSN Apertura Stagione 2022: Luisi-Mahler

22.47 MAGAZINE Save the date – A teatro Uno sguardo dal ponte, regia Massimo Popolizio; la mostra Cecco del Caravaggio all’Accademia Carrara, Bergamo; The Rake’s Progress – di I. Stravinskij al Maggio Musicale Fiorentino; Vicenza Danza con una prima di Spellbound Contemporary Ballet; Dardust per la musica.

23.18 SERIE TV Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E2 – L’ex frontman degli Chic ci svela la sua formula per raggiungere il successo, restare in cima e rialzarsi quando si cade.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Per sempre la mia ragazza – Commedia 2017 di Bethany Ashton Wolf con Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson, Tyler Riggs

A Saint Augustine, Louisiana, Josie viene lasciata all’altare dal fidanzato, Liam. Otto anni dopo, Liam, è ormai un cantante country di successo, una star. Il giorno dopo un concerto, Liam, viene a sapere che Mason, uno dei suoi testimoni al matrimonio e suo migliore amico, è morto in un incidente stradale. Liam decide di interrompere il tour e fa ritorno a St. Augustine per i funerali di Mason. Lì scopre che Josie ha una figlia di sette anni, Billy, e che lui è il padre.

23.00 FILM Bombshell – La voce dello scandalo – Biografico 2019 di J. Roach con C. Theron, N. Kidman

Quando Gretchen Carlson ha accusato di molestie sessuali Roger Ailes, fondatore di Fox News, nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo. La decisione della donna spinge la giornalista Megyn Kelly a farsi avanti con la sua storia.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep5

22.15 SERIE TV Resta con me St1 Ep6

23.05 SERIE TV Che Dio di aiuti St7 Ep15 – La donna senza sonno

CIELO (26)

21.20 FILM Ritratto della giovane in fiamme – Drammatico 2019 di Céline Sciamma con Noémie Merlant, Adèle Haenel

Una pittrice viene incaricata di ritrarre una giovane donna che sta per sposarsi. Tra le due nasce una passione travolgente.

23.35 LIFESTYLE Too Much Pussy – Viaggio nel sesso positivo – A bordo di un caravan, sette artiste girano l’Europa per presentare uno spettacolo alternativo che unisce musica e attualita’, dando vita a un manifesto politico femminista.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Matrimonio impossibile – [Commedia] – Commedia con il premio Oscar Michael Douglas, remake del fortunato “Una strana coppia di suoceri” del 1979. L’incontro-scontro fra due consuoceri agli antipodi. Regia di A. Fleming

22.47 FILM Tutti pazzi per l’oro – [Avventura] – Da poco divorziati, Finn e Tess, M. McConaughey e K. Hudson, si ritrovano loro malgrado a collaborare alla ricerca di un tesoro chiamato la “Dote della Regina”. Regia di A. Tennant

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E3

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E24

LA5 (30)

21:20 SHOW Grande Fratello Vip -Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:25 SHOW Cake Star – Pasticcerie in sfida – Torino

Cake Star ritorna a Torino per nuova gara tutta al sapor di nocciola.

22:30 LIFESTYLE Unbelievable Me – Ep2

23:20 LIFESTYLE Body Bizarre – Il mio corpo mangia se stesso

Lee, 42 anni, è un inglese che ha una rara patologia allo stomaco: il suo corpo lo sta divorando. In Colombia, Edward è alto 70 centimetri. Uno specialista lo aiuterà?

CINE34 (34)

21:05 FILM Ricchi ricchissimi praticamente in mutande [Commedia 1982] – Durante un processo emergono tre episodi che vedono protagoniste alcune tra le piu’ celebri maschere della commedia all’italiana. Con P. Franco, L. Banfi. Regia di S. Martino

23:27 FILM La moglie in vacanza… l’amante in citta’ [Commedia 1980] – Tradimenti incrociati tra un ricco industriale e sua moglie. Commedia sexy con le due icone erotiche Edwige Fenech, Barbara Bouchet. Regia di S. Martino

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Sottotraccia – Diritti e fine vita, il dibattito su eutanasia e testamento biologico – L’eutanasia e il testamento biologico dividono l’opinione pubblica in Italia e non solo. In questa puntata di Sottotraccia affrontiamo l’argomento dal punto di vista dei diritti della persona, della bioetica e delle ricadute sociali che, ad esempio, l’utilizzo strumentale dell’eutanasia sta provocando in alcuni Paesi. Gli ospiti: Rino Tripodi dell’associazione Libera Uscita, Jacopo Coghe dell’associazione Pro Vita & Famiglia, Emilio Coveri dell’associazione Exit-Italia e il filosofo Matteo D’Amico.

23:00 ATTUALITA’ Piazza libertà di Armando Manocchia – “Ucraina: sarà la nostra rovina?” non è solo il titolo della puntata, ma il problema. Armando Manocchia ne discute con i suoi ospiti nel corso di questa nuova puntata di Piazza Libertà.