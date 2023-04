Programmi TV stasera sabato 15 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 15 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW Il Cantante mascherato – conduce Milly Carlucci

Comincerà con lo spareggio tra la maschera dello Scoiattolo Nero e la maschera della Stella la quinta puntata de “Il cantante mascherato”, il talent game show condotto da Milly Carlucci . Si scoprirà, quindi, in apertura, chi si nasconde sotto una di esse e chi vincerà lo spareggio, invece, continuerà la sfida con le altre maschere ancora in gara: Squalo, Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino. E un secondo svelamento ci sarà, come di consueto, al termine della puntata. Sarà una serata all’insegna dei duetti: all’Auditorium Rai del Foro Italico, infatti, arriveranno, per esibirsi insieme alle maschere: Mietta, che canterà con Ciuchino “Vattene amore”, Anna Tatangelo, che canterà “Essere una donna” con chi vincerà tra Scoiattolo Nero e Stella, Cugini di Campagna, in coppia con Squalo sulle note di “Anima Mia”, e Ivana Spagna, che canterà “Easy Lady” con Cavaliere Mascherato. E saranno protagonisti dei duetti anche gli investigatori Iva Zanicchi, che si esibirà con Riccio su “Canzone”, e Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, in coppia, che accompagneranno Criceto esibendosi su “‘O surdato ‘nnammurato”. Ospiti di Milly carlucci, nel corso della serata, anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Tornerà anche la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte”, che dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli, Albano e Jasmine Carrisi, i Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio, questa settimana potrebbe nascondere: Il Volo, Colapesce e Di Martino, Paola e Chiara, Lino e Rosanna Banfi, 883. Le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Simone Di Pasquale che si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – F.B.I. S5E9 – Figlio fortunato

Un ragazzo si presenta alla Centrale con un borsone pieno di fentanyl e chiede alla squadra protezione per lui e suo padre, dopo che quest’ultimo è stato quasi ucciso da due spacciatori.

22.10 SERIE TV – F.B.I. International S2E8 – Stellina

Una modella americana, amante di un uomo ricco e violento, muore precipitando dall’ottavo piano di un edificio di Milano. All’apparenza nessuno ha visto niente, tranne un’anziana signora

23.00 ATTUALITA’ – Detectives – Casi risolti e irrisolti

I casi giudiziari più controversi e complessi della cronaca nera italiana ripercorsi con gli investigatori che li hanno seguiti ed analizzati attraverso materiali, spesso inediti, forniti dalla Polizia di Stato.

23.50 INFORMAZIONE TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

RAI 3 (3)

21.45 – ATTUALITA’ Quinta dimensione. Il futuro è già qui – Arte

Esattamente quattro anni fa, il 15 aprile del 2019, Notre Dame di Parigi bruciava. Oggi, si attende già la riapertura, che dovrebbe avvenire tra un anno, dopo un lavoro di restauro che è non solo una impresa memorabile ma anche una straordinaria avventura scientifica. Da qui parte la prima puntata della nuova serie di Quinta Dimensione, nella quale Barbara Gallavotti racconta l’incontro tra la creatività degli artisti e quella degli scienziati, e come la ricerca metta a disposizione mezzi straordinari per conservare tesori, svelare storie antiche e anche creare qualcosa di nuovo. A Parigi nel corso della puntata entreremo nel luogo segreto dove sono conservati reperti recuperati dopo l’incendio, andremo nel cantiere di Notre Dame, scopriremo cosa hanno da raccontare legni, pietre e antichi materiali e come quelli danneggiati stiano rinascendo. Esploreremo una gemella virtuale di Notre Dame, opera di alcuni dei tanti ricercatori italiani impegnati ricostruzione. E poi, come inevitabile parlando di arte, torneremo ai tesori del nostro Paese: vedremo quali avanzatissime tecnologie sono in uso per studiare a fondo opere antiche, svelando anche falsi perfetti, scopriremo le tecnologie antisismiche che possono restituirci i tesori danneggiati dai terremoti, ascolteremo i segreti di un cimitero medievale. Poi ci sposteremo alle frontiere della tecnologia, scoprendo come artisti e architetti stanno utilizzando l’intelligenza artificiale.

23.50 – INFORMAZIONE Tg3 Mondo



RETE 4 (4)

21.29 FILM Bomber – Commedia 1982

Regia: Michele Lupo

Cast: Bud Spencer, Jerry Calà

Bomber si imbarca su una nave destinata alla demolizione e, durante una rissa tra portuali, scopre una giovane promessa della boxe. Regia di M. Lupo, con B. Spencer, J. Cala

23.32 FILM Salvate il soldato Ryan – Guerra 1998

Regia: Steven Spielberg

Cast: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper

Dopo lo sbarco in Normandia, il plotone del capitano Miller viene incaricato di trovare l’unico superstite: il soldato Ryan. Con Tom Hanks e vincitore di 5 Oscar.

CANALE 5 (5)

21.27 – SHOW Amici – L’appuntamento serale con i ragazzi della scuola di Amici

ITALIA 1 (6)

21:15 FILM Il mondo perduto: Jurassic Park – Avventura 1997

Regia: Steven Spielberg

Cast: Jeff Goldblum, Vince Vaughn, Julianne Moore

Spettacolare sequel del film di culto Jurassic Park, con Jeff Goldblum e il premio Oscar Julianne Moore. I dinosauri vivono in liberta’ sull’Isla Nublar.

23:46 FILM Il re scorpione 2: il destino di un guerriero – Azione 2008

Regia: Russell Mulcahy

Cast: Michael Copon, Karen Shenaz David, Simon Quarterman, Tom Wu

Prequel del film “Il Re Scorpione”. il viaggio di Mathayus nel mondo degli Inferi, per recuperare una spada magica e sconfiggere il perfido sovrano.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare – Conduce Licia Colò

TV 8 (8)

21.30 SPORT Paddock Live Sprint Moto GP Americhe

21.55 SPORT Moto GP Americhe

22.45 SPORT Paddock Live Show Moto GP Americhe

23.30 FILM Taxxi – Azione 1998

Regia: Gérard Pirès

Cast: Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard

Daniel è un ragazzo che, dopo aver perso il suo lavoro, consegnava le pizze a domicilio, si è rassegnato a fare il tassista e appena gli è possibile si scatena in corse mozzafiato. Per sua sfortuna incontra sulla sua strada Emilien bocciato per l’ottava volta all’esame di guida, un funzionario di polizia che sta dando la caccia a una banda di tedeschi, che rapinano banche in Mercedes.

NOVE (9)

21.40 FILM La rapina perfe – Thriller 2008

Regia: Roger Donaldson

Cast: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays

Londra, 1971: Terry, un venditore di automobili con problemi economici e dedito alla piccola criminalità, viene contattato dalla sua vecchia fiamma Martine, per un colpo alla banca di Baker Street. Per Terry è l’occasione che aspettava da tempo: mollare tutto, saldare i debiti e ricominciare una nuova vita con sua moglie e le due figlie. La donna gli ha però nascosto i suoi reali moventi…Il film è tratto da un fatto reale: una grandiosa rapina ad una banca di Londra, nel 1971, su cui ci furono illazioni.

23.45 FILM I trasgressori – Azione 1992

Regia: Walter Hill

Cast: Bill Paxton, Ice-T, William Sadler

Stati Uniti. Vince e Don, due pompieri dell’Arkansas, vengono messi casualmente sulle tracce della preziosa refurtiva di una vecchia rapina. Giunti sul luogo, i due assistono involontariamente a un regolamento di conti tra bande rivali. Diventati scomodi testimoni, Vince e Don sono costretti a barricarsi all’interno di una vecchia fabbrica…

VENTI (20)

21.14 FILM Duro da uccidere – Poliziesco 1990

Regia: Bruce Malmuth

Cast: Steven Seagal, Kelly LeBrock, Bill Sadler, Frederick Coffin

Film d’azione con Steven Seagal e Kelly LeBrock. Un poliziotto esce dal coma dopo sette anni e decide di vendicarsi di chi lo voleva uccidere.

23.46 FILM Solo per vendetta – Thriller 2011

Regia: Roger Donaldson

Cast: Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce

La vita di un tranquillo insegnante viene sconvolta quando sua moglie viene abusata da uno sconosciuto. Con Nicolas Cage

RAI 4 (21)

21.20 FILM Grand Isle Drammatico 2019

Regia: Stephen S. Campanelli

Cast: Nicolas Cage, Luke Benward, Kelsey Grammer

Buddy sbarca il lunario svolgendo lavoretti nel vicinato e viene ingaggiato dal misterioso Walter. Un uragano costringe Buddy alla reclusione con Walter e sua moglie, ma la situazione prende una piega imprevista.

23.02 FILM La rapina del secolo Commedia 2020

Regia: Ariel Winograd

Cast: Guillermo Francella, Diego Peretti

Un gruppo di ladri si propone di mettere a segno una rapina alla filiale del Banco Rio ad Acassuso. Il crimine si tramuterà presto in quello che viene definito il colpo del secolo, divenendo uno dei più famosi e intelligenti della storia dell’Argentina.

IRIS (22)

21.11 FILM Presunto innocente – Thriller 1990

Regia: Alan J. Pakula

Cast: Harrison Ford, Bonnie Bedelia, Paul Winfield, John Spencer, Greta Scacchi, Brian Dennehy, Raul Julia

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Thriller tratto dal best-seller di S.Turow. H. Ford indaga sull’omicidio di una sua collega e amante, G. Scacchi, ma ben presto diventera’ lui l’accusato….

23.38 FILM Il rapporto Pelican – Thriller 1993

Regia: Alan J. Pakula

Cast: Julia Roberts, Tony Goldwyn, James Sikking, William Atherton, Robert Culp, Denzel Washington, Sam Shepard, John Heard

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Adattamento di un romanzo di J. Grisham. Complotti ed intrighi alla Casa Bianca con gli strepitosi J. Roberts e D. Washington.

RAI 5 (23)

21.15 TEATRO Nel tempo degli Dei. Il calzolaio di Ulisse

Marco Paolini rovescia la prospettiva sul mito di Ulisse: non più scaltro avventuriero ma uomo pronto al sacrificio più grande pur di compiere il proprio destino.

23.14 DOCUMENTARIO Piovani: La Vita Nuova

Da Palazzo Mauro de André di Ravenna, Dante nostro contemporaneo La Vita Nuova un’opera di Nicola Piovani cantata per voce recitante, soprano e piccola orchestra. Con Elio Germano, Rosa Feola soprano, ensemble strumentale diretto da Nicola Piovani, Marco Loddo contrabbasso, Ivan Gambini percussioni.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Smetto quando voglio- Commedia 2013

Regia: Sydney Sibilia

Cast: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Lorenzo Lavia, Neri Marcorè

Pietro Zinni ha trentasette anni e fa il ricercatore. Ma nonostante la sua bravura, i tagli all’università gli costano il licenziamento. Cosa può fare per sopravvivere un nerd che nella vita ha sempre e solo studiato? L’idea è drammaticamente semplice: mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste, composta da brillanti laureati che si sono ritrovati senza lavoro. Insieme immetteranno in commercio una nuova droga e scaleranno i vertici della malavita organizzata…

23.00 FILM I villeggianti – Commedia 2018

Regia: Valeria Bruni Tedeschi

Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio

Una donna ha a che fare con una recente rottura sentimentale e la sfida di scrivere il suo prossimo film mentre è in vacanza con la sua eccentrica famiglia in una villa sulla Costa Azzurra.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep5 – Purosangue parte 1

22.15 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep6 – Purosangue parte 2

23.15 FILM Amore a Salisburgo– Commedia 2018

Regia: Alexander Peter Lercher

Cast: Kelly Bishop, Alfons Haider, Heinz Trixner

Una storia d’amore fiabesca raccontata da una signora di 70 anni alla sua nipotina: un giovane compositore austriaco di talento il cui mondo viene messo sottosopra dall’arrivo di una donna americana spensierata.

CIELO (26)

21.20 FILM Malizia – Erotico 1972

Regia: S. Samperi

Cast: L. Antonelli, L. Brignone

Una procace governante diventa il sogno proibito di un uomo rimasto vedovo e dei suoi figli piu’ grandi. Il film segno’ il successo di Laura Antonelli.

23.10 FILM Malizia 2mila – Erotico 1992

Regia: S. Samperi

Cast: Roberto Alpi, Laura Antonelli, Marcello Arnone, Luca Ceccarelli, Turi Ferro, Josephine Scandi

Sequel del cult erotico anni’70 con Laura Antonelli. Un insospettabile e focoso spasimante mira alla grazie di Angela, sposata al sessantenne Ignazio.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM I signori della truffa – Thriller 1992

Regia: Phil Alden Robinson

Cast: Robert Redford, Dan Aykroyd, Mary McDonnell, Amy Benedict, Timothy Busfield, Lee Garlington, George Hearn, James Earl Jones, Ben Kingsley, Donal Logue, Sidney Poitier, David Strathairn, River Phoenix

Robert Redford e’ Martin Bishop, la mente a capo di un team di hacker, costretto dal governo a recuperare un prezioso decodificatore.

23.22 FILM Piccola peste – Commedia 1990

Regia: Dennis Dugan

Cast: John Ritter, Gilbert Gottfried, Amy Yasbeck, Helena Humann, Colby Kline, Josef Kolb, Danny Kamekona, Michael Oliver, Jack Warden, Michael Richard

Il piccolo Junior passa da una famiglia adottiva all’altra a causa del suo vivacissimo carattere ma finalmente una nuova coppia decide di prenderlo con se’

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Miss Marple – St5 Ep1

23.10 SERIE TV Miss Marple – St6 Ep1

LA5 (30)

21.10 FILM Rosamunde Pilcher: Per Amore Di Una Sorella – Drammatico 2018

Regia: Stefan Bartmann

Cast: Maxi Warwel, Florian Odendahl, Roman Knizka

Un’atleta di scherma incontra, durante le nozze della sorella, il testimone e migliore amico dello sposo. Con M. Warwel. Regia di S. Bartmann;

22:59 FILM Qualcosa di cui… sparlare – Commedia 1994

Regia: Lasse Hallström

Cast: Julia Roberts, Dennis Quaid, Robert Duvall, Gena Rowlands, Kyra Sedgwick

Il regista di “Chocolat” dirige il premio Oscar Julia Roberts, Dennis Quaid e R. Duvall. Tradita dal marito, Grace decide di riprendere in mano la sua vita.

REAL TIME (31)

21:30 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cisti dappertutto

Il petto, le braccia e il collo di Tameru sono ricoperti di cisti. Inoltre, è da un po’ di anni che li ha scoperti ma ancora non sa cosa fare per poterli curare.

22:25 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Vita difficile

Jason non è motivato e ha perso fiducia in se stesso a causa di un enorme escrescenza sul collo. Shawnell ha diversi bozzoli misteriosi sulla testa.

23:20 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Caso curioso

Diane ha numerosi tumori su tutto il corpo che le hanno rovinato la vita. Will è preoccupato che il bozzo sulla spalla si possa aprire mentre si trova a lavoro.

CINE34 (34)

21:15 FILM Romanzo criminale – Drammatico 2005

Regia: Michele Placido

Cast: Kim Rossi Stuart, Stefano Accorsi, Anna Mouglalis, Pierfrancesco Favino

Dal best seller di De Cataldo. Un cast straordinario per la storia della banda della Magliana, a Roma negli anni 70 e 80. Con S. Accorsi, P. Favino, C. Santamaria.