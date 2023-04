Programmi TV stasera sabato 1 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 1 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW Il Cantante mascherato – conduce Milly Carlucci

Il Cantante Mascherato prevede la partecipazione di 12 celebrità che si esibiscono in performance canore in forma anonima nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l ‘assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da 5 elementi e dal voto sui social. A caratterizzare questa quarta edizione sarà la presenza, diversa in ciascuna puntata, del “cantante mascherato per una notte” che si esibirà in una performance canora e svelerà la propria identità nel corso della stessa puntata.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – F.B.I. S5E7 – Pronta o meno

Maggie torna al lavoro dopo il ricovero ed aiuta la squadra ad indagare su un duplice omicidio. Omar teme che la donna sia tornata al lavoro troppo in fretta.

22.10 SERIE TV – F.B.I. International S2E6 – Chiamala anarchia

Vo riceve una richiesta di aiuto da Taylor Paige, una sua amica dei tempi del Pentagono: un suo nipote adolescente è scomparso mentre frequentava un programma di studi archeologici in Grecia.

23.00 ATTUALITA’ – TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

23.45 INFORMAZIONE – Meteo 2

23.50 ATTUALITA’ – TG2 Storie. I racconti della settimana

Le storie e i protagonisti di fatti di cronaca e di costume che si raccontano nella loro quotidianità. Direttore Nicola Rao. Responsabile Carlo Pilieci. A cura di Alessandra Forte

RAI 3 (3)

21.45 – DOCUMENTARIO Caccia all’uomo – Cesare Battisti, una vita in fuga –

Sabato 12 gennaio 2019, ore 17. Cesare Battisti, ex terrorista italiano condannato all’ergastolo in via definitiva in Italia e latitante da anni in Sud America, viene arrestato a Santa Cruz de la Sierra. Battisti era in fuga più o meno dal 13 dicembre, quando la Corte Suprema del Brasile ne aveva ordinato l’arresto in vista di una possibile estradizione in Italia.

23.25 – INFORMAZIONE Tg3 Mondo

23.50 – MAGAZINE Tg3 Agenda del Mondo A cura di Roberto Balducci

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4)

21.30 FILM Banana Joe – Commedia 1982

Regia: Steno

Cast: Bud Spencer, Marina Langner, Giorgio Bracardi, Enzo Garinei

Bud Spencer e’ Banana Joe, un commerciante di banane che difende un villaggio ed i suoi abitanti dalle mire di un losco personaggio.

23.35 FILM In the Blood – Azione 2014

Regia: John Stockwell

Cast: Gina Carano, Luis Guzman, Cam Gigandet, Danny Trejo

Avvincente action-thriller con Gina Carano. Un uomo scompare durante una vacanza ai Caraibi con la moglie. La donna fara’ di tutto per ritrovarlo

CANALE 5 (5)

21.29 – SHOW Amici – L’appuntamento serale con i ragazzi della scuola di Amici

ITALIA 1 (6)

21:23 FILM Il cacciatore di giganti – Avventura 2013

Regia: Bryan Singer

Cast: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson

Un giovane apre involontariamente una porta tra il nostro mondo e quello di una spaventosa razza di giganti, riaccendendo un’antica guerra.

23:42 FILM Dragon Trainer 2 – Animazione 2014

Regia: Dean Deblois

Sequel di Dragon Trainer. Hiccup incontra dei cacciatori di draghi, scoprendo che esiste un rinnegato che sta radunando un esercito di bestie al suo servizio.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare – Conduce Licia Colò

TV 8 (8)

21.30 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – Non solo Matera

22.45 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Basilicata – Via Herculea

NOVE (9)

21.35 FILM Giù la testa – Western 1971

Regia: Sergio Leone

Cast: Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli, Maria Monti

Miranda è un bandito messicano che si mette in combutta con l’irlandese Malloryper svaligiare una banca. Ma si trova coinvolto nella rivoluzione. La sua famiglia ne esce massacrata, lui viene salvato in extremis proprio da Mallory. In realtà, Miranda non è per nulla convertito agli ideali rivoluzionari. Eppure si ritrova ancora a fianco dell’irlandese per affrontare le truppe regolari.

VENTI (20)

21.14 FILM Giustizia a tutti i costi – Poliziesco 1991

Regia: John Flynn

Cast: Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa

Film d’azione con Steven Seagal. Un uomo viene assassinato da un gruppo di pericolosi malviventi. Il suo migliore amico decide di vendicarlo.

23.02 FILM Un uomo tranquillo – Azione 2019

Regia: Hans Petter Moland

Cast: Liam Neeson, Laura Dern, Micheál Richardson

Thriller con Liam Neeson. La vita tranquilla di Nels Coxman cambia quando il figlio muore in circostanze misteriose. La ricerca della verita’ scatena la sua vendetta.

RAI 4 (21)

21.19 FILM The Quest – La prova Azione 1996

Regia: Jean-Claude Van Damme

Cast: Jean-Claude Van Damme, Roger Moore, James Remar

1925: il ladruncolo Christopher Dubois s’imbarca su una nave di contrabbandieri e finisce nel Sud-Est asiatico, dove l’avventuriero Lord Dobbs ne propizia la partecipazione a un torneo d’arti marziali. Combattimenti ed esotismo in un grande classico di e con J.C. Van Damme.

22.59 FILM Lo sciacallo – Nightcrawler Thriller 2014

Regia: Dan Gilroy

Cast: Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Eric Lange, Anne McDaniels, Jamie McShane, Kathleen York, Jonny Coyne, Michael Hyatt, Rene Russo, Bill Paxton

Los Angeles, 2014. Louis traffica in filmati di cronaca nera, ma finisce coinvolto in un gioco brutale e pericoloso. Candidatura agli Oscar 2015 per la miglior sceneggiatura originale.

IRIS (22)

21.11 FILM Il rapporto Pelican – Thriller 1993

Regia: Alan J. Pakula

Cast: Julia Roberts, Denzel Washington, Tony Goldwyn, James Sikking, William Atherton, Robert Culp, Sam Shepard, John Heard

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Adattamento di un romanzo di J. Grisham. Complotti ed intrighi alla Casa Bianca con gli strepitosi J. Roberts e D. Washington.

23.52 FILM Velluto Blu – Giallo 1986

Regia: David Lynch

Cast: Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Controverso cult movie anni ’80 del visionario D. Lynch. Un viaggio nei meandri piu’ cupi di una cittadina americana.

RAI 5 (23)

21.17 CULTURA Omero non piange mai – E1

Andrea Pennacchi si interroga se sia ancora possibile restituire I poemi omerici in tutta la loro potenza e ci prova a modo suo, raccontando le gesta di Ulisse partendo dal testo letterale per arricchire poi la narrazione di riflessioni, ricordi, spunti e fantasie.

22.43 DOCUMENTARIO Personaggi in cerca di attore S4E7 – Eleonora Conti

Eleonora Conti, 25 anni, di Bologna, si forma nella sua città alla scuola Rosencrantz & Guildestern. Oltre a essere un’attrice è anche fotografa ed è stata la protagonista di “Zen sul ghiaccio sottile” di Margherita Ferri.

23.11 OPERA Carmina Burana di Carl Orff

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Pane e tulipani – Commedia 2000

Regia: Silvio Soldini

Cast: Licia Maglietta, Bruno Ganz, Marina Massironi, Giuseppe Battiston

Rosalba, casalinga pesarese, durante una gita viene dimenticata in autogrill dalla famiglia. Finisce a Venezia dove l’amicizia con il cameriere Fernando le fa sperare di poter cambiare vita.

23.10 FILM Easy – Un viaggio facile facile – Drammatico 2017

Regia: Andrea Magnani

Cast: Barbara Bouchet, Libero De Rienzo, Joseph Luis Caballero

Il 35enne Isidoro, per i familiari Easy, ex pilota di go kart depresso e sovrappeso, viene incaricato da suo fratello Filo, imprenditore edile, di riportare fino in Ucraina la bara di uno sfortunato operaio, morto a causa di un incidente sul lavoro. Easy potrà così tornare a guidare, ma un carro funebre e il suo viaggio verso est non sarà per niente facile

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep1 – L’uomo degli Orsi parte 1

22.25 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep1 – L’uomo degli Orsi parte 2

23.15 SERIE TV Resta con me St1 Ep11

CIELO (26)

21.20 FILM Peccato veniale – Erotico 1974

Regia: Salvatore Samperi

Cast: Laura Antonelli, Stefano Amato, Lino Banfi, Dominique Boschero, Monica Guerritore, Alessandro Momo, Orazio Orlando

Sulla scia di ‘Malizia’, una Laura Antonelli oggetto del desiderio del cognato sedicenne durante le vacanze balneari in Versilia.

23.10 FILM Così fan tutte – Erotico 1992

Regia: Tinto Brass

Cast: Claudia Koll, Paolo Lanza, Ornella Marcucci, Franco Branciaroli

Una donna sposata ama concedersi scappatelle e confessa i tradimenti al marito. E lui decidera’ di lasciarla libera.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Starsky & Hutch – Azione 2004

Regia: Todd Phillips

Cast: Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Doggy Dogg, Carmen Electra, Snoop Dogg, Vince Vaughn

Anni ’70, Bay City. La coppia di poliziotti Starsky e Hutch alle prese con il loro primo caso importante che coinvolge un noto trafficante di droga.

22.55 FILM Blues Brothers – Il mito continua – Commedia 2000

Regia: John Landis

Cast: Dan Aykoyd, John Goodman, Kathleen Freeman, Jonny Lang, Erykah Badu, B.B. King, Aretha Franklin, Frank Oz, Walter Levine, Shann Johnson, James Brown, Eric Clapton , Joe Morton, J. Evan Bonifant

Elwood Blues esce di galera e scopre che molte cose sono cambiate. Quando si rimette in marcia, dovra’ fare i conti con la mafia russa.

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Miss Marple – St3 Ep1

23.10 SERIE TV Miss Marple – St4 Ep1

LA5 (30)

21.10 FILM Rosamunde Pilcher: Leggende e magia – Drammatico 2019

Regia: Marco Serafini

Cast: Isabella Krieger, Max Woelky, Walter Kreye

Olivia si licenzia dall’agenzia di viaggi per realizzare il suo sogno di mettersi in proprio. Ma i problemi non tarderanno ad arrivare. Con I. Krieger.

23:04 ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

REAL TIME (31)

21:25 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – In cerca di amore

Gabriel ha un enorme bozzolo sulla clavicola ma è terrorizzato dalle operazioni. Karen ha dei disturbi da 22 anni ma nessuno è riuscito a fare una diagnosi.

22:25 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’incredibile bozzolo

Ruben è un personal trainer con un bozzolo sulla testa che gli crea molto imbarazzo. Kaitlin ha dei segni blu delle cicatrici dovuti all’uso di droghe.

23:20 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sparisci bozzo!

Leonard ha una protuberanza che gli pende dal braccio e sembra che la pelle si stia aprendo. Dopo una caduta dalle scale, Jess ha un bozzo visibile sul sedere.

CINE34 (34)

21:15 FILM La vergine, il toro e il capricorno – Commedia 1977

Regia: Luciano Martino

Cast: Edwige Fenech, Alberto Lionello, Aldo Maccione, Alvaro Vitali

Un architetto fa di tutto per non far scoprire alla moglie i suoi tradimenti. Ma quando questo accade, lei lo ripaga con la stessa moneta

23:00 FILM Quelle strane occasioni – Commedia 1976

Regia: Nanny Loy, Luigi Comencini

Cast: Nino Manfredi, Stefania Sandrelli, Alberto Sordi, Paolo Villaggio

Tre episodi sul tema del sesso, che vedono protagonisti Nino Manfredi, Alberto Sordi e Paolo Villaggio.