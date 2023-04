Programmi TV stasera martedì 25 aprile 2023 Festa della Liberazione. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 25 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – FILM PRIMA TV Tina Anselmi – Una vita per la democrazia

Regia: Luciano Manuzzi

Cast: Sarah Felberbaum, Michele De Paola, Gianluca Vannucci

Partigiana a 16 anni, sindacalista in difesa delle operaie, prima donna ministra, Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. La vita di Tina Anselmi è stata quella della nostra democrazia.

23.30 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.45 – INFORMAZIONE Tg1

23.50 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 SHOW – Dalla strada al palco – conduce NEK

Quinto appuntamento della seconda edizione dello Show in cui la RAI offre agli artisti di strada la grande occasione di esibirsi in prima serata, su un prestigioso palco televisivo, davanti alla più inflessibile delle giurie, il pubblico.

23.45 SHOW – Bar Stella

Il Bar Stella è un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi e canzoni. Ad animarlo ci sono i suoi clienti un po’ bizzarri, la Disperata Erotica Band ed il suo gestore d’eccezione, Stefano De Martino.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

CANALE 5 (5)

21.46 – SERIE TV PRIMA TV Luce dei tuoi occhi – Seconda stagione S2 Ep3 con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Proprio nel luogo dove sembra essersi consumato un omicidio, Emma trova per caso un braccialetto di Diana. Miranda, travisando il contenuto di un bigliettino non indirizzato a lei, accusa apertamente…

23.43 – MAGAZINE X-Style – Il settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle.

ITALIA 1 (6)

21:16 ATTUALITA’ Le Iene – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21:25 SHOW Quattro matrimoni – condotto da Costantino della Gherardesca

Costantino della Gherardesca mette in sfida 4 spose della Generazione Z pronte a giudicare, con un voto da 0 a 10, abito, location, cibo ed evento generale dei matrimoni delle avversarie.

22:40 SHOW Quattro matrimoni – condotto da Costantino della Gherardesca

Costantino della Gherardesca mette in sfida 4 spose over 40, pronte a giudicare, con un voto da 0 a 10, abito, location, cibo ed evento generale dei matrimoni delle proprie avversarie.

NOVE (9)

21:25 FILM Miami Beach – Commedia 2016

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Massimiliano Tortora

Storie di tre adolescenti e dei loro genitori si intrecciano nella cornice di Miami: Giulia fugge in Florida con le sue amiche per partecipare ad un festival di musica elettronica. Qui si invaghisce del seducente immobiliarista Filippo, mentre il padre si mette sulle sue tracce assistito dallo squattrinato studente fuoricorso Bobo. Mentre Luca e Valentina, neo iscritti all’università, vivono il loro giovane amore, nasce un flirt tra il padre di lui, socievole commerciante romano e la madre di lei, milanese altezzosa.

23:30 FILM Io, Robot – Fantascienza 2004

Regia: Alex Proyas

Cast: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell

Corre l’anno 2035, Chicago. I robot ormai sono diventati un articolo domestico come un altro, alla portata di tutti ed in tutte le case, e il mondo aspetta l’arrivo sul mercato dei nuovissimi NS-5, generazione prodotta dalla U.S. Robots, azienda leader nella robotica. Mentre tutti impazziscono per questi aiutanti meccanici, il detective Del Spooner nutre invece dei dubbi sulla fedeltà di questi nuovi androidi. Il suicidio del dottor Alfred Lanning, confermerà i suoi sospetti…

VENTI (20)

21.12 FILM Now You See Me – I maghi del crimine – Giallo 2013

Regia: Louis Leterrier

Cast: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Michael Caine, Mélanie Laurent, Elias Koteas, Michael Kelly, Laura Cayouette, Joe Chrest, Common, Mark Ruffalo

Anche i maghi possono trasformarsi in ladri e ingannare l’FBI in un susseguirsi di colpi di scena. Cast d’eccezione con, tra gli altri, Morgan Freeman, Isla Fisher.

23.13 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing – Venti in rete

Giorgia Rossi conduce il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

23.49 FILM Mission: Impossible – Protocollo Fantasma – Azione 2011

Regia: Brad Bird

Cast: Tom Cruise, Léa Seydoux, Josh Holloway, Michael Nyqvist, Ving Rhames, Paula Patton, Anil Kapoor, Vladimir Mashkov, Samuli Edelmann, Ilia Volokh, Miraj Grbic, Ivan Shvedoff, Pavel Kríz, April Stewart, Jeremy Renner, Simon Pegg

Quarto film dell’adrenalinica saga con Tom Cruise. L’agente Ethan Hunt e la sua squadra devono impedire lo scoppio di una guerra nucleare tra Russia e USA.

RAI 4 (21)

21.22 FILM Tomb Raider – Azione 2018

Regia: Roar Uthaug

Cast: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins

La giovane Lara Croft si mette sulle tracce del padre archeologo Richard, creduto morto durante una spedizione nel Mare del Diavolo. Tra maledizioni millenarie, inseguimenti e la ricerca della leggendaria tomba della regina Himiko, la ragazza scopre la verità sul genitore e vive un’epica avventura che segna il suo futuro.

23.15 MAGAZINE Wonderland –

Cinema, serie Tv, videogame, editoria, fumetti: l’attualità e la storia della fantascienza, del fantasy e del crime tornano protagoniste nella nuova edizione del magazine settimanale di Rai4.

23.55 FILM Memorie di un assassino – Thriller 2003

Regia: Joon Ho

Cast: Kang-ho Song, Kim Sang-kyung, Kim Roeha

Un villaggio nella zona di Seul è sconvolto da una serie di omicidi che hanno come vittime giovani donne uccise e abbandonate nei campi. A supporto della polizia locale viene mandato dalla città un detective della omicidi.

IRIS (22)

21.11 FILM Passaggio di notte – Western 1957

Regia: James Neilson

Cast: James Stewart, Dianne Foster, Elaine Stewart, Brandon de Wilde, Jay C. Flippen, Herbert Anderson, Robert J. Wilke, Hugh Beaumont, Jack Elam, Tommy Cook, Paul Fix, Olive Carey, James Flavin, Donald Curtis, Ellen Corby, John Daheim, Kenny Williams, Frank Chase, Audie Murphy, Dan Duryea

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un funzionario cerca di salvare le paghe degli operai che una banda di malviventi, tra i quali c’e’ il fratello, sta per rapinare.

23.01 FILM L’ultimo colpo in canna – Western 1968

Regia: Jerry Thorpe

Cast: Glenn Ford, Paul Fix, John Anderson, Arthur Kennedy, Harry Dean Stanton, Dean Jagger

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un uomo affronta gli indiani che hanno rapito sua moglie e le sue due figlie. Non solo riuscira’ a liberarle, ma uccidera’ anche un rivale in amore…

RAI 5 (23)

21.15 FILM Loving Vincent – Animazione 2017

Regia: Hugh Welchman, Dorota Kobiela

Cast: Douglas Booth

L’incredibile storia della vita di Van Gogh attraverso i suoi quadri. Un potente e suggestivo racconto realizzato con oltre 60000 tele dipinte a mano per un viaggio nell’arte e nel mistero della scomparsa di uno dei più importanti pittori di sempre.

22.48 DOCUMENTARIO The Doors: When You’re Strange

Film documentario incentrato sulla storia del gruppo californiano The Doors e del suo leader e cantante Jim Morrison.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Millennium – Uomini che odiano le donne – Thriller 2011

Regia: David Fincher

Cast: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer

Il giornalista Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander, investigatrice e hacker selvatica e bellicosa, vengono assoldati da Henrik Vanger, potente industriale svedese, che da quarant’anni cerca la verità sull’omicidio della della giovane nipote, forse vittima di un membro della sua stessa famiglia. Dal best seller di Stieg Larsson. Vincitore di un Oscar per il montaggio.

23.50 FILM Alex Cross – La Memoria del Killer – Azione 2012

Regia: Rob Cohen

Cast: Tyler Perry, Jean Reno, Edward Burns, Giancarlo Esposito, John C. McGinley, Carmen Ejogo, Cicely Tyson, Chad Lindberg, Stephanie Jacobsen, Yara Shahidi, Mark Hicks, Matthew Fox, Rachel Nichols

Il detective Alex Cross, aiutato dai colleghi Tommy Kane e Monica Ashe, è sulle tracce del serial killer chiamato Picasso. La sfida senza respiro con l’assassino lo spinge ad esplorare il suo lato più oscuro mettendo a dura prova i suoi limiti fisici e morali.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St3 ep2 – Una poltrona per due

22.05 SERIE TV Last Cop St3 ep3 – Non c’è due senza tre

22.55 SERIE TV Last Cop St3 ep4 – Segreti di laboratorio

23.45 SERIE TV Morgane – Detective geniale – St2 Ep5 – Sentenza finale

CIELO (26)

21.15 FILM Lawless – Drammatico 2012

Regia: John Hillcoat

Cast: Tom Hardy, Jason Clarke, Jessica Chastain, Mia Wasikowska, Gary Oldman, Noah Taylor, Dane DeHaan, Shia LaBeouf, Guy Pearce

Nel 1929, in pieno Proibizionismo, tre fratelli gestiscono il contrabbando di alcolici tra tragedie familiari e omicidi.

23.30 FILM Ma mère – Drammatico 2004

Regia: Christophe Honoré

Cast: Isabelle Huppert, Louis Garrel, Emma de Caunes

Dopo la morte del padre, il giovane Pierre viene coinvolto dalla madre in una vita di eccessi, vizi e perversioni.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM 2 single a nozze – Wedding Crashers Commedia 2005

Regia: David Dobkin, Andrew Waller

Cast: Owen Wilson, Will Ferrell, Jane Seymour, Isla Fisher, Ellen Albertini Dow, Bradley Cooper, Henry Gibson, Ron Canada, Camille Anderson, Ned Schmidtke, Robert Neal Marshall, Amber Matthews, Stephanie Nevin, Brad Newman, Keir O’Donnell, Laura Orrico, John G. Pavelec, Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel McAdams

Commedia con Owen Wilson. Due scapoli si imbucano ai matrimoni per sfruttare i banchetti gratuiti e conquistare le ragazze. Ma nell’ultimo di questi qualcosa va storto.

23.15 FILM Vi presento i nostri – Commedia 2010

Regia: Paul Weitz

Cast: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Blythe Danner, Dustin Hoffman, Teri Polo, Jessica Alba, Barbra Streisand, Harvey Keitel, Laura Dern, Raven-Symoné, Rob Huebel, Daisy Tahan, Colin Baiocchi, Sergio Calderon, Hash Patel, Liam Ferguson, Robert Miano, Nicole Pano, Don Kress

Terzo capitolo della saga. In occasione del compleanno dei gemellini, Jack vuole decidere chi un giorno prendera’ il suo posto nella “Famiglia”. Con B. Stiller, R. De Niro

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Padre Brown – S1 E5

22.15 SERIE TV Padre Brown – S1 E6

23.00 SERIE TV Padre Brown – S1 E7

23.45 SERIE TV Padre Brown – S1 E8

LA5 (30)

21.10 FILM È complicato – Commedia 2009

Regia: Nancy Meyers

Cast: Meryl Streep, Steve Martin, Hunter Parrish, Alec Baldwin

La regista di “What Women Want” e “Tutto puo’ succedere” dirige Meryl Streep in una spassosa commedia sul complicato ritorno di fiamma tra due ex coniugi.

23.16 FILM Qualcosa di cui… sparlare – Commedia 1994

Regia: Lasse Hallström

Cast: Julia Roberts, Dennis Quaid, Robert Duvall, Gena Rowlands, Kyra Sedgwick

Il regista di “Chocolat” dirige il premio Oscar Julia Roberts, Dennis Quaid e R. Duvall. Tradita dal marito, Grace decide di riprendere in mano la sua vita.

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Primo appuntamento crociera – Ep.1

La crociera è salpata per la sua prima tappa del viaggio dell’amore: i primi passeggeri si sono imbarcati con la speranza di trovare l’amore e cambiare rotta alla propria vita.

22:50 INTRATTENIMENTO Primo Appuntamento – Ep.15

Danilo e Martina tornano al ristorante di Primo Appuntamento, dove si sono incontrati, per festeggiare il loro anniversario. Claudio riuscirà a strappare un sorriso a Cinzia?

CINE34 (34)

21:06 FILM Sono tornato – Commedia 2018

Regia: Luca Miniero

Cast: Massimo Popolizio, Frank Matano, Stefania Rocca

2017, Benito Mussolini riappare a Roma. Grazie all’incontro con un aspirante regista, diventa un fenomeno mediatico. Con Massimo Popolizio.

22:53 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 – Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosità dei film in programmazione.

23:02 FILM Ridendo e scherzando – Commedia 1977

Regia: Marco Aleandri

Cast: Pino Caruso, Gabriella Pallotta, Leo Gullotta, Gino Bramieri

Gino Bramieri, Fiorenzo Fiorentini, Walter Chiari, Luciano Salce, Stefano Satta Flores

Cinque episodi sul tema del tradimento. Con Luciano Salce, Stefano Satta Flores, Marisa Laurito, Walter Chiari e Gino Bramieri.