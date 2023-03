Programmi TV stasera martedì 14 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Ritorna la programmazione tipica del martedì con serie tv anche in prima visione, programmi di inchiesta e attualità ma anche tanti film di ogni genere e per tutti i palati.

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 14 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Sei donne. Il mistero di Leila – S1E5 SERIE TV con Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Alessio Vassallo, Maurizio Lastrico

Anna visiona i video degli allenamenti di atletica, notando come Leila sia cambiata dopo l’estate. Decide di interrogare Aysha, la migliore amica che continua a dire di non sapere nulla.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Sei donne. Il mistero di Leila – S1E6 SERIE TV con Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Alessio Vassallo, Maurizio Lastrico

Le verità vengono rivelate durante il sopralluogo di Anna ed Emanuele alla villa al mare dove Leila passava le estati con la famiglia. Ed è qui che verrà svelato cosa sia veramente successo.

23.30 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.45 – INFORMAZIONE Tg1

23.48 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 ATTUALITA’ – Belve – Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti della puntata Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis. Arricchiscono la puntata anche il racconto di Michela Andreozzi e ancora Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

23.15 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Rai2 –

Nuova settimana per lo show di seconda serata di Rai2 “Stasera c’è Cattelan”. Gli ospiti della puntata di oggi sono: Alessandra Celentano e Colapesce e Dimartino.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

CANALE 5 (5)

20.48 – CALCIO Porto – Inter – Ottavi di finale – Ritorno

In diretta dall’Estadio do Dragao, il Porto guidato da Sergio Conceicao affronta i nerazzurri di mister Simone Inzaghi.

23.04 – CALCIO Champions Live

Highlights, gol, interviste e commenti della serata di Champions League.

ITALIA 1 (6)

21:16 ATTUALITA’ Le Iene – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programmaviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21.30 FILM Black or White – Drammatico USA 2014 di Mike Binder con Kevin Costner, Octavia Spencer

23.55 FILM Il cacciatore di ex – Commedia USA 2010 di Andy Tennant con Jennifer Aniston, Gerard Butler

NOVE (9)

21.25 FILM Corpi da reato – Commedia USA 2013 di Paul Feig con Sandra Bullock, Melissa McCarthy

Competente, castigata e di bell’aspetto, Sarah Ashburn è un agente dell`F.B.I. che si trova a dover collaborare con Shannon Mullins, eccessiva, rozza e grassa poliziotta di Boston, al fine di catturare un grosso spacciatore di droga. Dopo una prima, tumultuosa fase, le due donne formeranno una squadra infallibile e, superate le divergenze caratteriali e gli opposti metodi di indagine, finiranno per diventare amiche. Primo script per il grande schermo di Katie Dippold, Corpi da reato è un classico buddy movie in cui trovano spazio situazioni tipiche di quella commedia americana declinata al femminile che fa genere a sé.Mostra meno

23.45 FILM Metti la nonna in freezer – Commedia ITA 2018 con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone Recchia (Fabio De Luigi), si innamora perdutamente di Claudia (Miriam Leone), una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet). Quando la nonna improvvisamente muore, per evitare la bancarotta, Claudia, con la complicità delle sue amiche (Lucia Ocone e Marina Rocco), pianifica una truffa per continuare ad incassare la pensione… Travestimenti, equivoci ed ingegnose bugie sono gli ingredienti per questa nuova ed irriverente commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi.

VENTI (20)

21.11 FILM Top Gun – [Azione] – Film d’azione cult degli anni’80, con Tom Cruise nei panni di “Maverick”, un giovane aviatore che ha la possibilita’ di partecipare alla prestigiosa scuola Top Gun. Regia di T. Scott;

23.24 FILM Giustizia privata – [Poliziesco USA 2009] – Un uomo decide di farsi giustizia dopo che i killer della sua famiglia sono rilasciati a causa di un patteggiamento. Con Jamie Foxx e Gerard Butler. Regia di F. Gray

RAI 4 (21)

21.21 FILM Shadow – Avventura Cina – Hong Kong 2018 con Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng

Durante il periodo dei Tre Regni, un re in esilio e il suo gran generale tessono un intricato piano per riprendersi il potere, ora nelle mani di un giovane e imprevedibile sovrano. L’arma segreta del generale sarà la sua ombra: un sosia in grado di confondere tanto i nemici, quanto il re.

23.16 MAGAZINE Wonderland –

Una carriera divisa tra cinema, televisione e fumetti: Emanuele Taglietti, tra i più ecclettici artisti visuali del panorama italiano, è il protagonista della nuova puntata di “Wonderland”.

23.51 FILM Seoul Station – Animazione 2016

Un senzatetto è solo la prima vittima di un virus letale che trasforma gli esseri umani in famelici morti viventi. Mentre Seoul è nel panico, un uomo è alla ricerca della fidanzata.

IRIS (22)

21.12 FILM Tom Horn – [Western 1980] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un ex militare dell’esercito viene reclutato da alcuni rancher, ma finisce incriminato per la morte di un ragazzo. Regia di W. Wiard, con Steve McQueen, #LindaEvans e Richard Farnsworth.

23.11 FILM Far West – [Western 1964] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Dopo una cruenta battaglia contro la tribu’ di Falco Nero, il tenente Hazard viene inviato in missione con una guida indiana per trattare. Diretto da Raoul Walsh, con Troy Donahue e Suzanne Pleshette.

RAI 5 (23)

21.15 FILM Il cliente – Drammatico FRA – IRAN 2016 di Asghar Farhadi con Sahahab Hosseini, Taraneh Alidoosti

Emad e Ranaa, una giovane coppia di attori, sono costretti a lasciare il loro appartamento al centro di Teheran, perché in dissesto. Un amico li aiuta a trovare un appartamento in affitto, senza però dire nulla della precedente inquilina. L’omissione provocherà però un “incidente” che sconvolgerà le loro vite.

23.15 DOCUMENTARIO Rock Legends: Cher

Cantante, attrice, icona gay. Sin dai mitici anni ’60 Cher è famosa non solo per le sue doti artistiche, ma anche per le sue indubbie qualità di show-woman. Camaleontica e intramontabile, Cher continua a cavalcare l’onda del successo dall’età di 16 anni, quando esordì accanto al compagno Sonny Bono con il successo internazionale “I’ve Got You Babe”.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Widows – Eredità criminale – Thriller 2018 di Steve McQueen con Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Liam Neeson

Un grosso debito lasciato dai loro mariti scomparsi dopo l’ultimo colpo andato male, lega tra loro quattro vedove. Veronica, Alice, Linda e Belle decidono di unirsi e prendere in mano il proprio destino.

23.20 FILM La 25a ora – Drammatico USA 2003 – Da un romanzo di David Benioff. – di Spike Lee con Edward Norton, Barry Pepper

Prima di scontare sette anni di reclusione lo spacciatore newyorkese Monty, benestante, decide di passare l’ultima notte di libertà con fidanzata e due amici. Le paure emergono.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St1 ep10 – Un trattamento particolare

22.05 SERIE TV Last Cop St1 ep11 – Festa di classe

22.55 SERIE TV Last Cop St1 ep12 – Coccole mortali

23.45 SERIE TV Atlantic Crossing St1 Ep5 – Un aiuto inaspettato

CIELO (26)

21.15 FILM 3 donne al verde – Commedia USA 2008 con Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes

Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes per un colpo milionario: recuperare del denaro destinato all’inceneritore.

23.20 FILM Ritratto della giovane in fiamme – Drammatico FRA-ITA 2019 di Céline Sciamma con Noémie Merlant, Adèle Haenel

Una pittrice viene incaricata di ritrarre una giovane donna che sta per sposarsi. Tra le due nasce una passione travolgente.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Bridget Jones’s Baby – [Commedia] – Terzo capitolo del fortunato franchise di “Bridget Jones”. Di nuovo single, Bridget e’ alle prese con una gravidanza inaspettata. Con Renee Zellweger e Colin Firth.

23.22 FILM Junior – [Commedia] – Brillante commedia con Arnold Schwarzenegger e Danny Devito. Uno scienziato decide di provare su se’ stesso un nuovo metodo per la fecondazione artificiale. Regia di I. Reitman

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Miss Marple S01 E01

23.20 SERIE TV Miss Marple S01 E03 – Istantanea di un delitto

LA5 (30)

21:25 SHOW Grande Fratello Vip – Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Primo Appuntamento – Ep.10

Camilla ha 22 anni e fa la cartomante. Cerca un ragazzo che la ami e accetti il suo orientamento: lei è asessuale. Gianmarco vuole conoscere una ragazza fuori dagli schemi come lui.

22:45 REALITY Primo Appuntamento – Ep.9

Il primo single ad entrare nel nostro ristorante è Bruno. Ornella è una donna molto affascinante. Ma oltre all’aspetto mentale scatterà la chimica tra i due?

CINE34 (34)

21:05 FILM Il pesce innamorato – [Commedia] – Diretto e interpretato da L. Pieraccioni. Arturo scrive da sempre racconti per bambini. L’incontro con la figlia di un noto editore dara’ una svolta alla sua vita. Regia di L. Pieraccioni

22:55 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 -Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosita’ dei film in programmazione.

23:01 FILM Passi furtivi in una notte boia – Zelmaide – [Commedia] – Per poter acquistare il bar in cui lavorano, una cameriera ed il suo fidanzato decidono di svaligiare una banca. Con C. Villani e W. Chiari. Regia di V. Rigo; ITA 1976

Byoblu (262)

21:00 MAGAZINE Spazio di illusione – Il sergente York – Il filosofo Ermanno Bencivenga accompagna gli spettatori in un viaggio straordinario attraverso il grande cinema d’autore. Un luogo magico dove l’illusione può raccontare le realtà e, a volte, persino anticiparla e un viaggio tra alcune delle perle più preziose della settima arte.

21:30 FILM Il terrore corre sul filo – Anatole Litvak nacque a Kiev nel 1902 da famiglia ebrea ed entrò nel cinema a Leningrado. Ma mancò la grande stagione del cinema sovietico successivo alla rivoluzione; quando arrivò lui, era già in corso l’opera di irreggimentazione stalinista. Così emigrò, prima in Germania, poi in Francia e poi ancora, acquisita fama internazionale con Mayerling (1936), negli Stati Uniti, dove, oltre a dirigere film di successo, diede un importante contributo allo sforzo bellico durante la Seconda guerra mondiale dirigendo, insieme con Frank Capra, la serie di documentari Why We Fight e sovrintendendo alle riprese dello sbarco in Normandia. Dopo la guerra diresse, fra l’altro, Anastasia, primo film americano di Ingrid Bergman dopo la parentesi Rossellini (e secondo Oscar per la Bergman). La morte corre sul filo (1948) è un film noir; il tema è quello, poi spesso sfruttato, di una persona disabile in balia di un assassino. Memorabile è l’interpretazione di Barbara Stanwyck, che per questo film ricevette la sua quarta (e ultima) candidatura all’Oscar.

23:00 ATTUALITA’ Piazza libertà di Armando Manocchia – Loro li chiamano vaccini, noi sieri sperimentali – A distanza di tre anni da questo esperimento di ingegneria sociale chiamato Covid-19 e a 32 mesi dalla forzata inoculazione di massa, il bilancio è drammatico. Armando Manocchia ne discute con i suoi ospiti in questa puntata di “Piazza Libertà”.