Programmi TV stasera giovedì 11 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 11 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

20.35 – SPORT Calcio – Europa League, Semifinale: Juventus – Siviglia (andata)

I bianconeri ospitano il Siviglia nella semifinale di andata dell’Europa League 2023, traguardo fondamentale per salvare la stagione dopo aver perso campionato e Coppa Italia.

23.10 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.25 – INFORMAZIONE Tg1

23.30 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.00 MUSICA – Eurovision Song Contest 2023 – 2a semifinale

In diretta dalla Liverpool Arena, Mara Maionchi e Gabriele Corsi guidano il pubblico italiano attraverso le ultime curiosità e le performances degli artisti della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023.

23.25 SHOW – Bar Stella

È concorrenza spietata al Bar Stella fra il brindisi di Zio Savino, il signorino buona sera, e la sommelier Isabella Perugini che racconta storie di vino. Se pensiamo che tra gli avventori c’è anche Ron che, con la disperata erotica band accenna a un paio di successi della canzone italiana, la ricetta di stasera sapientemente preparata da Stefano De Martino è pronta a farci concludere la giornata con un bel sorriso.

RAI 3 (3)

21.20 – FILM Bentornato papà – Commedia 2021

Regia: Domenico Fortunato

Cast: Donatella Finocchiaro, Domenico Fortunato, Giorgio Colangeli

Franco, dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra. Con lui c’è Andrea, il figlio che vive nella Capitale e vuole farsi strada nel mondo della musica. Ma proprio quando arriva la conferma di aver ottenuto un prestigioso incarico, Franco ha un ictus: una tragica sorpresa che sconvolge per sempre la sua vita e quella dei suoi cari, ma che diventa per tutti un momento di crescita interiore…

Bentornato Papà (2021): Trailer del Film con Donatella Finocchiaro e Domenico Fortunato – HD Guarda questo video su YouTube.

23.05 – ATTUALITA’ Mixer – Vent’anni di televisione di Giovanni Minoli

Giovanni Minoli propone un focus del 1994 sul sequestro di Aldo Moro, per 54 giorni nelle mani delle Brigate Rosse; una tragedia di un uomo e di un Paese intero analizzata attraverso le lettere del leader della DC durante la sua prigionia – fra cui la prima a Francesco Cossiga, allora Ministro degli Interni e suo allievo prediletto – e le testimonianze delle terroriste che erano nel covo con lui. È del 1993 invece l’inchiesta sulle ultime 24 ore di vita di Benito Mussolini e i misteri di quelle ore: com’è morto davvero? Perché è stata uccisa anche Claretta Petacci? In cosa consiste il cosiddetto “oro di Dongo”? Le telecamere di Mixer con Giovanna Corsetti erano presenti quando delle casse sono affiorate dal Lago di Garda. In studio il commento della nipote, Alessandra Mussolini.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.46 – FILM Quasi amici – Commedia 2011

Regia: Olivier Nakache, Eric Toledano

Cast: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

Commedia campione d’incassi tratta da una commovente storia vera. L’amicizia tra un ricco disabile ed il suo badante, un ex detenuto. Con Omar Sy

ITALIA 1 (6)

21:28 SHOW Back to School – Con Federica Panicucci. 30 “ripetenti” VIP sono costretti a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

20.55 SPORT Roma – Bayer Leverkusen Calcio – UEFA Europa League

23.00 INFORMAZIONE SPORTIVA Postpartita Europa e Conference League

NOVE (9)

21.25 INCHIESTA Il branco – L’omicidio di Desirée Piovanelli

Un’analisi sul caso di Desirée Piovanelli.

23.25 INCHIESTA Un delitto senza corpo – Il caso Noventa

Un’analisi dettagliata sul caso di Isabella Noventa, la segretaria 55enne scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016.

VENTI (20)

21.28 FILM Terminator Genisys – Fantascienza 2015

Regia: Alan Taylor

Cast: Arnold Schwarzenegger, Matt Smith, Jai Courtney, J.K. Simmons, Lee Byung-hun, Jason Clarke, Emilia Clarke

Quinto capitolo della saga con Arnold Schwarzenegger. 2029: John Connor sta per trionfare, ma Skynet invia nel passato un cyborg per uccidere la madre di Connor.

RAI 4 (21)

21.19 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.5

22.02 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.6

22.46 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.7

23.28 FILM The Corrupted – Impero criminale Poliziesco 2019

Regia: Ron Scalpello

Cast: Sam Claflin, Timothy Spall, Hugh Bonneville

Liam, ex pugile appena uscito di carcere e desideroso di stare lontano dai guai, deve aiutare suo fratello Sean che è caduto nelle grinfie dello spietato imprenditore Cullen.

IRIS (22)

21.11 FILM Spy Game – Azione 2001

Regia: Tony Scott

Cast: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Larry Bryggman, Marianne Jean Baptiste, Matthew Marsh, Todd Boyce

Per il ciclo: ACTION. Thriller in cui il veterano della CIA, Robert Redford, scopre che il suo delfino, Brad Pitt, e’ stato arrestato in Cina. Avra’ solo 24 ore per salvarlo.

23.44 FILM Testimone involontario – Azione 1997

Regia: David Hogan

Cast: Keenen Ivory Wayans, Jon Voight, Paul Sorvino, Robert Culp

Per il ciclo: ACTION. Thriller con Jon Voight. James, eroe della guerra del Golfo, e’ condannato a morte per l’omicidio di un suo superiore. Ha un solo modo per evitarla.

RAI 5 (23)

21.15 BALLETTO Carmen

Dal Teatro dell’Opera di Roma, un nuovo allestimento di Carmen, il balletto tratto dall’opera omonima di Georges Bizet nella coreografia di Jiri Bubenicek. Solisti: Rebecca Bianchi, Amar Ramasar, Alessio Rezza. Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Louis Lohraseb.

23.09 DOCUMENTARIO Patti Smith Electric Poet

Patti Smith giunge a ventenne New York sulle ceneri della cultura post hippie intenta a sovvertire tutti i cliché dell’establishment: la poesia formale, la cultura elitaria, il rock privo di contenuti. In cinquant’anni di carriera e una sola « hit » commerciale, Patti Smith è diventata una icona senza mai rincorrere il successo.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Arrival – Fantascienza 2016

Regia: Denis Villeneuve

Cast: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Stati Uniti, terzo millennio. Navicelle aliene circondano la Terra e la linguista Louise è arruolata per stabilire un contatto. Dal racconto “Storia della tua vita” di Ted Chiang. Otto candidature agli Oscar 2017. Due – premi a Venezia 2016. – di Denis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner 2016 USA

23.10 FILM L’amore e il sangue – Avventura 1985

Regia: Paul Verhoeven

Cast: Rutger Hauer, Jack Thompson, Jennifer Jason Leigh, Tom Burlinson

Per vendicarsi di un nobile che non li ha pagati, alcuni mercenari gli rapiscono la promessa sposa. Spettacolare, violenta e provocatoria allegoria dell’era moderna in chiave fantamedievale.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Ruby – La Saga di Ruby Landry Drammatico 2021

Regia: Gail Harvey

Cast: Raechelle Banno, Karina Banno, Gil Bellows, Naomi Judd

Louisiana, anni ’60: Ruby Landry vive nelle paludi con la nonna Catherine, una guaritrice. Poco prima di morire, la nonna le rivela che suo padre vive a New Orleans e che lei ha una sorella gemella. Tratto dall’omonimo romanzo di V. C. Andrews

22.55 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

23.45 FILM Un’estate in Polonia – Commedia 2015

Regia: Karola Meeder

Cast: Christina Große, Stefan Murr, Irene Rindje

Sabine, donna con la sindrome di Asperger, dopo la morte del padre sì reca in Polonia, per incassare la sua eredità. In Polonia sarà ospite della famiglia Kowalski, che si è occupata del padre nell’ultimo periodo della sua vita. Sabine scopre che il terreno acquistato da suo padre è frutto di un investimento per partecipare al progetto di un agriturismo, gestito dalla famiglia Kowalski. Dopo un inizio di tensioni e rapporti difficili, Sabine deciderà di portare avanti l’investimento del padre e rimanere in Masuria, poiché si innamora di Marek, figlio della signora Kowalski.

CIELO (26)

21.15 FILM Prey – La preda – Horror 2016

Regia: Dick Maas

Cast: Julian Looman, Abbey Hoes, Mark Frost

Una veterinaria indaga sul macabro ritrovamento dei corpi dilaniati di una famiglia, che viveva in una fattoria nei pressi di Amsterdam.

23.15 DOCUMENTARIO The Right Hand – Lo stagista del porno – Ep. 9 – Brandon MacIntosh e’ un giovane che si e’ appena diplomato, originario di Ayr, in Ontario. Il ragazzo viene assunto come assistente di produzione per una societa’ che realizza film per adulti.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Vizi di famiglia – Commedia 2005

Regia: Rob Reiner

Cast: Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine, Mark Ruffalo

Divertente commedia con K. Costner e J. Aniston. Sarah scopre che sua nonna e’ la famosa signora Robinson che ispiro’ il film “Il laureato”. Verita’ o pettegolezzo?

23.07 FILM Guardia del corpo – Thriller 1992

Regia: Mick Jackson

Cast: Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs

Un ex agente della CIA, il premio Oscar Kevin Costner, deve proteggere una rockstar, Whitney Houston, da uno stalker. Grammy Award per la colonna sonora.

The Bodyguard, La Guardia Del Corpo – Trailer ITA (1992) Guarda questo video su YouTube.

TV 2000 (28)

20.56 FILM Jane Eyre – Drammatico 2011

Regia: Cary Fukunaga

Cast: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Judi Dench, Sally Hawkins, Holliday Grainger, Imogen Poots, Jayne Wisener, Sophie Ward, Tamzin Merchant, Simon McBurney, Harry Lloyd, Emily Haigh, Rosie Cavaliero

Dopo la morte dei genitori a causa del tifo, la piccola Jane Eyre viene inizialmente accolta in casa dagli zii e successivamente spedita in collegio. A 18 anni, Jane trova lavoro come istitutrice di una bambina francese presso la casa di campagna di Edward Rochester, affascinante lord. Quando l’uomo le confessa il suo amore, Jane accetta di diventare la sua sposa. Ma le affrettate nozze saltano proprio durante la celebrazione, quando viene svelato che Rochester in realtà è già sposato e nasconde un terribile segreto.

Jane Eyre, di Franco Zeffirelli – Giovedì 11 maggio ore 20.55 su Tv2000 Guarda questo video su YouTube.

23.01 DOCUMENTARIO Guadalupe un’immagine viva – l documentario ripercorre il mistero del miracolo della Madonna di Guadalupe.

LA7d (29)

21.30 SERIE TV Domina S1 E5

22.30 SERIE TV Domina S1 E6

23.30 SERIE TV Domina S1 E7

LA5 (30)

21:25 FILM The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 – Fantasy 2011

Regia: Bill Condon

Cast: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Sarah Clarke, Ashley Greene, Peter Facinelli, Jackson Rathbone, Anna Kendrick, Nikki Reed, Elizabeth Reaser, Kellan Lutz, Billy Burke, Michael Welch, Justin Chon, Maggie Grace, Dakota Fanning, Booboo Stewart, Alex Meraz, Rami Malek, Mia Maestro

Bella ed Edward Cullen si sposano. La luna di miele si conclude con una gravidanza inattesa e pericolosa per Bella. Con K. Stewart e R. Pattinson.

Breaking Dawn – Trailer italiano ufficiale. The Twilight Saga. Guarda questo video su YouTube.

23:39 FILM Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro – Fantasy 2014

Regia: Felix Fuchssteiner

Cast: Maria Ehrich, Josefine Preuß, Jannis Niewöhner, Peter Simonischek

Secondo capitolo della Trilogia delle gemme. Un altro salto nel passato per Gwendolyn che deve ritrovare uno dei due cronografi dispersi e riavvicinarsi a Gideon

RUBY RED 2 – IL SEGRETO DI ZAFFIRO | Teaser trailer italiano Guarda questo video su YouTube.

REAL TIME (31)

21:30 INTRATTENIMENTO Vite al limite – Mark

23:20 INTRATTENIMENTO Il re del bisturi – Ep.7

23:50 INTRATTENIMENTO Il re del bisturi – Ep.8

CINE34 (34)

21:07 FILM Cornetti alla crema – Commedia 1981

Regia: Sergio Martino

Cast: Edwige Fenech, Lino Banfi, Gianni Cavina, Marisa Merlini, Milena Vukotic

Un sarto, L. Banfi, si infatua di un’aspirante cantante lirica, E. Fenech. Essendo sposato, fingera’ di essere il vicino di casa, in un gioco di scambi di identita’

23:04 FILM L’onorevole con l’amante sotto il letto – Commedia 1981

Regia: Mariano Laurenti

Cast: Lino Banfi, Janet Agren, Alvaro Vitali, Marisa Merlini

Una bella professoressa, J. Agren, che ha perso il posto, si rivolge ad un onorevole suo amante, L. Banfi, per riaverlo. Regia di M. Laurenti; ITA 1981