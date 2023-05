Elena Faggi ci racconta la sua “This is how we won’t fall apart”

Condividi

L’amore può spezzare i cuori. Tuttavia, qualche volta, due cuori spezzati possono curarsi a vicenda: questo è quello di cui parla “This is how we won’t fall apart“.



Il discorso nella prima parte è rivolto alla persona che ha spezzato il cuore del proprio ragazzo, dicendole che te ne prenderai cura tu, cucendogli ogni ferita, perché lo capisci più di chiunque altro, essendo stata ferita anche tu in passato.

Sia tu che lui siete due anime gentili, sensibili, che danno e ricevono, e sai che, finché ognuno di voi camminerà per la propria metà del percorso, non cadrete in pezzi.

Abbiamo intervistato Elena Faggi per saperne di più sul nuovo singolo.

Com’è iniziato il tuo percorso?

Il mio percorso artistico è iniziato da piccolina, suonando il violino. Poi con la danza e il musical la mia passione si è estesa a tutto ciò che riguarda l’arte, fino a quando ho scritto a quindici anni la mia prima canzone, da lì non mi sono più fermata.

Come potremmo definire il tuo genere?

Il mio genere musicale è Pop/R&B.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Con la mia musica vorrei parlare a chi mi ascolta come un’amica, che racconta delle emozioni che non sempre sono facili da esprimere. Per questo mi piace scrivere con un approccio semplice, quasi colloquiale.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Il mio nuovo singolo “This is how we won’t fall apart” è una canzone in inglese scritta da me e arrangiata/prodotta da mio fratello Francesco. Parla di come due cuori che sono stati feriti in passato si capiscano meglio di chiunque altro e del vero amore, della voglia di crescere e migliorare insieme, dando e ricevendo.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

I miei progetti futuri sono continuare a lavorare su nuova musica, sia in italiano, sia in inglese, insieme a mio fratello Francesco (il mio producer), con cui collaboro anche in featuring, e suonare live.