Programmi TV stasera domenica 7 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Programmi tv prima serata domenica 7 maggio 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 7/5/2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA – Un Passo dal cielo S7E13 – Il Guardiano del Lago – Parte 1

Il guardiano di un albergo in riva ad uno splendido lago viene trovato in fin di vita. Tutto farebbe pensare a un coinvolgimento della fi – glia, ma il lago potrebbe custodire un segreto ben più grande che riguarda la morte di Roberta e il tradimento inatteso di persone fidate. Per Manuela inizia a profilarsi la resa dei conti, mentre Vincenzo, oltre alle difficoltà con Carolina, deve gestire un Huber impazzito alle prese con una figlia incinta.

23.40 – INFORMAZIONE – Tg1

23.45 MAGAZINE – Speciale Tg1 – Re Carlo III: SPECIALE. – Il giorno dopo il grande evento dell’incoronazione, a Speciale Tg1, Natalia Augias e Marco Varvello tratteggiano un profilo del nuovo Re e riflettono sul ruolo del sovrano oggi e sui possibili cambiamenti della monarchia. L’infanzia di Carlo, i rapporti con una giovanissima mamma regina spesso in viaggio, l’adolescenza di un principe che deve gestire le incongruenze tra il suo carattere e il suo ruolo da erede al trono. Poi l’amore e la famiglia: Diana e la tragedia della sua morte, i figli William e Harry. E Camilla la vera compagna di una vita, ora regina. Non è solo il monarca britannico più anziano della storia a salire sul trono. 75 anni il prossimo novembre, Carlo III succede alla madre Regina Elisabetta, la monarca più longeva della Gran Bretagna. E la Corona sotto il suo Regno proverà a rappresentare un elemento di stabilità, adattandosi però ai tempi che cambiano. La monarchia di Carlo III sarà più snella, più moderna, più sostenibile? Quali le attese dei sudditi? Re Carlo III, ora nel pieno dei suoi poteri, può decidere di procedere a quei cambiamenti che avrebbe già voluto imporre all’istituzione. Ne sarà capace? Glielo permetteranno? Con le opinioni delle scrittrici Catherine Mayer e Victoria Arbiter, degli storici Simone Maghezani, Kelly Swaby e Anna Whitelock, della biografa reale Angela Levin, dei giornalisti Matt Wilkinson e Gideon Rachman, del giurista Maurice Sunkin e di lord Russel di Liverpool, membro della Camera dei lords.

RAI 2 (2)

21.00 FILM PRIMA TV – Crossword Mysteries: Abracadavere – Poliziesco 2019

Regia: Jonathan Wright

Cast: Lacey Chabert, Brennan Elliott, John Kapelos

Durante la festa di Tess, un celebre mago esegue un numero pericoloso, qualcosa va storto e lui muore. Come sempre, Tess inizia ad indagare intromettendosi nel lavoro della Polizia.

22.40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana ci racconta l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti ci raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – ATTUALITA’ Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio

Steve Martin sarà ospite a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 7 maggio alle 20.00 su Rai 3 e Rai Italia per un’intervista in esclusiva tv. Attore, musicista, scrittore, sceneggiatore, Steve Martin è in libreria da pochi giorni con “Il numero uno sono io”, un fumetto sulla sua leggendaria carriera, scritto da lui e illustrato da Harry Bliss, celebre vignettista del New Yorker. In queste pagine l’attore racconta aneddoti esilaranti dai set dei suoi film più amati – “Il padre della sposa”, “La pantera rosa”, “Roxanne”, “Lo straccione”, “I tre amigos” e molti altri – e condivide momenti di ispirazione e imprese con personaggi del calibro di Paul McCartney, Diane Keaton, Robin Williams e Chevy Chase. Un libro nel quale Steve Martin parla dei suoi quarant’anni di carriera nel mondo del cinema, ma anche di stand-up comedy, di banjo, di scrittura e di fumetto. Nel corso della sua lunga e poliedrica carriera, Steve Martin ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui un Premio Oscar alla carriera nel 2014, cinque Grammy, un Emmy nel 1969 per lo show televisivo “The Smothers Brothers Comedy Hour”, il Mark Twain Prize nel 2005 e il Kennedy Center Honors nel 2007, la più alta onorificenza culturale americana.

23.30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23.55 – MAGAZINE Meteo3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – condotto da Giuseppe Brindisi

Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CANALE 5 (5)

21.20 – INTRATTENIMENTO Guinness – lo show dei record – Remix

I momenti più salienti dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ITALIA 1 (6)

20.20 ATTUALITA’ : Le Iene presentano: Inside

Alcune delle storie piu’ seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti. Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21:15 FILM – Harry, ti presento Sally… – Commedia 1989

Regia: Rob Reiner

Cast: Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro, Harley Jane Kozak, Kevin Rooney, Franc Luz, Tracy Reiner, Kyle T. Heffner, Gretchen Palmer, Joe Viviani, Frances Chaney

Esiste l’amicizia tra uomo e donna? Harry Burns pensa di no o, almeno, che non possa esistere senza l’implicazione del sesso. Durante un viaggio in macchina da Chicago verso New York, il ragazzo, finita da poco l’università, si ritrova a viaggiare con Sally Albright, un’amica della sua fidanzata. Il viaggio è all’insegna di questo argomento, con Harry che sostiene l’impossibilità di un rapporto di amicizia puro e semplice tra uomo e donna e Sally che è convinta del contrario. Arrivati nella Grande Mela le loro strade si separano, per riunirsi nuovamente cinque anni dopo: Harry sta per sposare la sua ragazza, mentre Sally ha un nuovo fidanzato. Passano altri cinque anni e i due si incontrano per l’ennesima volta: stavolta lui è stato mollato dalla moglie e lei dal compagno.

Harry ti presento Sally – la dichiarazione d'amore più bella Guarda questo video su YouTube.

23:15 DOCUMENTARIO I segreti della corona – Harry & Megan

Meghan Markle, ex-attrice statunitense, duchessa di Sussex, moglie del principe Henry del Regno Unito.

TV 8 (8)

21.30 INFORMAZIONE SPORTIVA Paddock Live

23.00 SPORT FORMULA 1 – GP Miami

NOVE (9)

21.25 INTRATTENIMENTO Little Big Italy – Madrid. 2a parte

23.10 INTRATTENIMENTO Little Big Italy – Manhattan

VENTI (20)

21.12 FILM After the Sunset – Azione 2004

Regia: Brett Ratner

Cast: Salma Hayek, Leshay N. Tomlinson, Pierce Brosnan, Woody Harrelson, Don Cheadle, Rachael Harris, Kate Walsh, Tom McGowan, Joel McKinnon Miller, Gianni Russo, Frank Bruynbroek, Jared Day, Jon Donahue, Phil Jackson, Andrew Fiscella, David Reivers, Kamal Marayati, Gillian Vigman, Noémie Lenoir

Action-comedy con Pierce Brosnan e Salma Hayek. Due ladri di diamanti fuggono alle Bahamas per godersi il loro bottino. Ma sulle loro tracce c’e’ un agente dell’FBI.

23.10 FILM Knockout – Resa dei conti – Drammatico 2011

Regia: Steven Soderbergh

Cast: Gina Carano, Bill Paxton, Channing Tatum, Mathieu Kassovitz, Michael Angarano, Eddie J. Fernandez, Julian Alcaraz, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Antonio Banderas, Michael Douglas

Il premio Oscar S. Soderbergh dirige questo action movie con M. Fassbender e C. Tatum. La vendetta dell’agente segreto Mallory.

Knockout – La Resa dei Conti: Trailer Italiano (2011) Guarda questo video su YouTube.

RAI 4 (21)

21.20 FILM Shattered – L’inganno – Thriller 2022

Regia: Luis Prieto

Cast: Cameron Monaghan, Sasha Luss, Ridley Asha Bateman

Ricco e divorziato, Chris inizia una relazione con la misteriosa e affascinante Sky, la quale però si rivela pericolosa: Chris e la sua famiglia si troveranno intrappolati in una lotta per la sopravvivenza.

23.02 FILM La casa in fondo al lago – Horror 2021

Regia: J. Maury, A. Bustillo

Cast: J. Jagger, C. Rowe

Ben e Tina sono una coppia di youtuber specializzati in video di esplorazioni subacquea. Durante un’immersione in un remoto lago francese, scoprono un’abitazione sommersa in acque profonde. La loro gita si trasforma in un incubo quando scoprono che la casa è stata la scena di atroci crimini.

La casa in fondo al lago (2021): Trailer ITA del Film horror – HD Guarda questo video su YouTube.

IRIS (22)

21.13 FILM Frankie & Alice – Drammatico 2010

Regia: Geoffrey Sax

Cast: Halle Berry, Stellan Skarsgård, Phylicia Rashad

Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Dramma psicologico basato su una storia vera. Nella Los Angeles degli anni 70, Frankie cerca di contrastare la sua personalita’ peggiore.

23.10 FILM Storia di una ladra di libri – Drammatico 2013

Regia: Brian Percival

Cast: Geoffrey Rush, Roger Allam, Emily Watson and Sophie Nelisse.

Tratto dall’amato bestseller (di Markus Zusak), Storia di una Ladra di Libri racconta la storia di Liesel, una ragazza straordinaria e coraggiosa, adottata da una famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania. Impara a leggere, incoraggiata dalla sua nuova famiglia e da Max, un ebreo rifugiato protetto dalla famiglia. Per Leslie e Max, il potere delle parole e dell’immaginazione diventa l’unica via di fuga dalla tumultuosa realtà che li circonda. Storia di una Ladra di Libri è la manifestazione vivente della sopravvivenza e della capacità dello spirito umano di risollevarsi.

Storia di una ladra di Libri | Trailer Ufficiale #1 [HD] | 20th Century Fox Guarda questo video su YouTube.

RAI 5 (23)

21.14 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E13

Con “Next to nature” facciamo un excursus sulle civiltà e culture che ancora oggi vivono in stretto rapporto con la natura, senza alcun tipo di agio. Al termine, Lucrezia Lo Bianco fa un viaggio on the road sull’autostrada Palermo/Catania, raccogliendo le voci di chi la l’attraversa, la ama e addirittura la odia.

23.04 Il responsabile delle risorse umane – Drammatico 2010

Regia: Eran Riklis

Cast: Mark Ivanir , Guri Alfi , Noah Silver , Rovina Cambos , Julian Negulesco , Bogdan Stanoevitch .

Il responsabile delle risorse umane di un’azienda israeliana viene accusato di essersi disinteressato della sorte di una sua dipendente vittima di un attentato terroristico… cercherà di riscattarsi.

Il responsabile delle risorse umane – Trailer Guarda questo video su YouTube.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM I cento passi – Drammatico 2000

Regia: Marco Tullio Giordana

Cast: Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano, Lucia Sardo, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Claudio Gioè

La storia di Peppino Impastato, martire della lotta contro il crimine organizzato, che si è opposto con tutte le sue forze al sistema mafioso che controllava ogni aspetto della vita di Cinisi, suo paese natale. Premio per la migliore sceneggiatura nell’edizione 2000 della Mostra di Venezia. Cinque David di Donatello e un Nastro d’Argento nel 2001.

23.05 FILM Piedone d’Egitto – Poliziesco 1980

Regia: Steno

Cast: Bud Spencer, Baldwin Dakile, Cinzia Monreale, Robert Loggia, Leopoldo Trieste, Karl-Otto Alberty, Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile, Angelo Infanti

Quarto e ultimo episodio della serie. Questa volta il commissario Rizzo e il fedele maresciallo Caputo devono volare in Egitto per rintracciare il professor Cerullo, rapito dopo aver scoperto un singolare insetto capace di individuare possibili giacimenti di petrolio. Arrivato al Cairo, Piedone si allea con l’industriale Edward Burns, in cerca della nipote Connie, anch’essa rapita, e con Hassan, capo di una tribù locale in cerca di vendetta per la morte del fratello. Gli ingredienti della spassosa saga non cambiano: cazzotti, sorrisi e un interprete che sa perfettamente come divertire grandi e piccini.

RAI PREMIUM (25)

21.20 DOCUMENTARIO – Boss in incognito – Riccardo Pezzali, presidente di Profunghi, azienda che da quattro generazioni produce e commercializza svariate tipologie di funghi coltivati, è il protagonista di questa puntata.

23.40 SERIE TV – Il paradiso delle signore St 7 Ep 156

CIELO (26)

21.15 FILM Millennium – Quello che non uccide – Giallo 2018

Regia: Fede Alvarez

Cast: Claire Foy, Beau Gadsdon, Sverrir Gudnason

Lisbeth Salander, figura di culto e personaggio principale dell’acclamata serie di libri ‘Millennium’ creata da Stieg Larsson, tornerà sul grande schermo in Quello che non uccide, il primo adattamento del recente bestseller mondiale scritto da David Lagercrantz. La vincitrice del Golden Globe, Claire Foy protagonista della serie “The Crown”, interpreterà l’iconica hacker sotto la direzione di Fede Alvarez, regista del thriller del 2016, Man in the dark; la sceneggiatura di questo nuovo capitolo è di Steven Knight, Fede Alvarez e Jay Basu.

Quello Che Non Uccide – Trailer ufficiale | Dal 31 ottobre al cinema Guarda questo video su YouTube.

23.35 DOCUMENTARIO Sex Life – Ep. 6 – Attori pornografici, artisti e persone comuni raccontano le loro esperienze erotiche piu’ strane e condividono storie su come migliorare i rapporti.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM L’aereo più pazzo del mondo… sempre più pazzo – Commedia 1982

Regia: Ken Finkleman

Cast: Robert Hays, Julie Hagerty, Raymond Burr, Lloyd Bridges

Ted Striker, fuggito dal manicomio, deve salvare dal disastro il primo shuttle “commerciale” che trasporta uomini sulla luna. Regia di K. Finkleman

22.43 FILM CHIPs – Poliziesco 2011

Regia: D. Shepard

Cast: D. Shepard, M. Pena

“CHiPs”. Scritto e diretto dallo stesso Shepard, il film si basa sui personaggi della popolare serie televisiva degli anni ’70 creata da Rick Rosner. Jon Baker (Shepard) e Frank “Ponch” Poncherello (Peña) entrano a far parte della California Highway Patrol (CHP) di Los Angeles, spinti da motivazioni diverse. Baker è un ex motociclista professionista che si è arruolato per rimettere apposto la sua vita e il suo matrimonio. Poncherello è un agente federale sotto copertura piuttosto arrogante, che ha il compito di scoprire se una recente rapina multimilionaria è stata compiuta da agenti della CHP. La recluta inesperta e il temprato professionista fanno squadra, ma si scontrano di continuo: perciò dar vita ad una collaborazione è più facile a dirsi che a farsi. Ma l’abilità da motociclista di Baker e la conoscenza delle strade di Ponch potrebbero funzionare… se non fosse che si complicano la vita a vicenda. A completare il cast ci sono Kristen Bell (“Veronica Mars”), Rosa Salazar (“Insurgent”), Adam Brody (“La guerra dei sessi”), Jessica McNamee ( “La memoria del cuore”; “Sirens” in TV), Ryan Hansen (“Veronica Mars”), David Koechner (i film “Anchorman”), Michael K. Williams (“Boardwalk Empire” della HBO) e Vincent D’Onofrio (“Jurassic World”). Andrew Panay (“Earth to Echo”, “2 single a nozze”), che ha già prodotto il debutto alla regia di Shepard “Hit and Run”, ha curato la produzione del film con la sua Panay Films, al fianco di Ravi Mehta (“Duri si diventa”) e Shepard. I produttori esecutivi sono Robert J. Dohrmann, Rick Rosner, Nate Tuck e Michael Peña. Il team che ha lavorato per Shepard dietro le quinte, è formato dal direttore della fotografia Mitchell Amundsen ( “Now You See Me”), dallo scenografo Maher Ahmad (“Duri si diventa”) e dal montatore Dan Lebental (“Ant-Man”).

TV 2000 (28)

21.27 FILM Nowhere Boy – Biografico 2009

Regia: Sam Taylor-Wood

Cast: Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas, David Threlfall, Anne-Marie Duff, Ophelia Lovibond, Josh Bolt, Thomas Sangster, Jack McElhone, David Morrissey, Angela Walsh, Paul Ritter, Richard Syms, Angelica Jopling, James Johnson, Sam Bell, Richard Tate, Chris Coghill, Andrew Buchan

Nowhere Boy – Domenica 7 maggio ore 21.20 su Tv2000 Guarda questo video su YouTube.

23.08 FILM Prendila è mia – Commedia 1963

Regia: Henry Koster

Cast: James Stewart, Sandra Dee, Audrey Meadows

Un posato padre è preoccupato per la figlia studentessa, contestatrice ante litteram: quando la ragazza pare mettersi nei guai, lui interviene con la sua autorità paterna, ma lei se la cava benissimo, mentre le gaffe di lui rischiano di minarne la rispettabilità.

Prendila è mia, con James Stewart e Sandra Dee – Martedì 2 maggio ore 20.55 su Tv2000 Guarda questo video su YouTube.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Ghost Whisperer St1 Ep5 – 08 Serie Tv di John Gray con Jennufer Love Hewitt, David Conrad, Camryn Mancheim.

LA5 (30)

21.10 FILM Il Ritorno Di Un Amore – Commedia 2016

Regia: Steven R. Monroe

Cast: Riley Voelkel, Casey Deidrick, Dirk Blocker

L’ambiziosa Allison dovra’ fare i conti con i sentimenti irrisolti nei confronti del ragazzo che in passato le aveva spezzato il cuore. Regia di S. Monroe; USA 2016 VISIONE ADATTA A TUTTI.

IL RITORNO DI UN AMORE | Teaser trailer italiano Guarda questo video su YouTube.

22.57 DOCUFILM Harry & Meghan – Biografico 2018

Regia: Menhaj Huda

La storia d’amore da fiaba di Harry e Meghan ripercorsa dal momento in cui i due si sono conosciuti, presentati da comuni amici. Regia di M. Huda; USA 2018 VISIONE ADATTA A TUTTI.

REAL TIME (31)

20:30 LIFESTYLE LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Rivelazioni

Emily e Kobe rivelano la loro gravidanza segreta. Patrick vuole la benedizione del padre di Thais e il sogno di Miona riguardo il matrimonio non si sta realizzando.

22:20 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Tutta la verità. 1a parte

I protagonisti di questa stagione ripercorrono i momenti vissuti. Jibri è polemico mentre l’ex di Bilal si unisce alla conversazione.

CINE34 (34)

21.05 FILM Grand Hotel Excelsior – Commedia 1982

Regia: Castellano & Pipolo

Cast: Adriano Celentano, Carlo Verdone, Enrico Montesano, Diego Abatantuono, Eleonora Giorgi

Commedia corale con Carlo Verdone, Adriano Celentano ed Enrico Montesano in quattro episodi sugli ospiti e lo staff del Grand Hotel Excelsior.

GRAND HOTEL EXCELSIOR | Teaser trailer italiano Guarda questo video su YouTube.

23.25 FILM Sogni mostruosamente proibiti – Commedia 1982

Regia: Neri Parenti

Cast: Paolo Villaggio, Alida Valli, Janet Agren, Alessandro Haber, Paul Muller

Paolo Villaggio e’ un fumettista e’ ossessionato dalla sua creazione: il personaggio di Dalia, una donna affascinante, e sogna di vivere avventure con lei.