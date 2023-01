Programmi TV stasera martedì 24 gennaio 2023. Film in prima serata e programmi tv oggi

Programmi TV stasera martedì 24 gennaio 2023. Film in prima serata e...

Cosa c’è stasera in TV? Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera lunedi 23 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV Blackout – Vite sospese – S1E3 – Schegge di passato

Claudia scopre che l’incidente medico che ha subito è stato indotto. Giorgio aiuta un superstite della sciagura dell’elicottero; tutti capiscono che il mezzo che doveva salvarli è distrutto.

22.30 – SERIE TV Blackout – Vite sospese – S1E4 – Imprigionati nella valle

Azionando la vasca idromassaggio nella Spa, Anita e Lorenzo provocano un grande corto circuito. Marco scopre una via d’uscita dalla valle: una ferrata incompiuta. L’unico in grado di è Max.

23.30 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 SHOW – Boomerissima – Condotto da Alessia Marcuzzi

Le squadre che si sfideranno in questa puntata saranno composte da: Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, Riki e Pierpaolo Spollon. Tra gli ospiti: Drusilla Foer, Nek, Corona e Rocco Hunt.

23.30 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue –

Inizia una nuova settimana di “Stasera c’è Cattelan”, il late show della seconda serata di Rai2. Gli ospiti seduti alla scrivania di Alessandro Cattelan sono il conduttore televisivo e radiofonico Daniele Bossari e il grande campione di basket Marco Belinelli. Non mancheranno le rubriche, i momenti di spettacolo con gli ospiti e quelli di riflessione.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #Cartabianca – Conduce Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal Coro – Conduce Mario GIordano

CANALE 5 (5)

21.44 – FILM Storia di una ladra di libri – Drammatico 2013

Liesel vive con i genitori adottivi in un quartiere operaio in Germania. Testimone del nazismo, la ragazzina trova conforto nei libri che ruba per imparare a leggere.

Regia: Brian Percival

Cast: Sophie Nélisse, Nico Liersch, Joachim Paul Assböck, Ben Schnetzer, Kirsten Block, Sandra Nedeleff, Geoffrey Rush, Emily Watson

ITALIA 1 (6)

21:17 SHOW/INCHIESTE Le Iene

LA 7 (7)

21.15 ATTUALITA’ Di Martedì – Conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21.30 FILM Sei regali per Natale – Commedia 2022

Regia: Michael Kennedy

Cast: Kathryn Davis, Steve Lund, Kimberly Huie

23.15 LIFESTYLE Quelle brave ragazze – Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo viaggiano per la Spagna a bordo di un furgoncino guidato da Alessandro Livi. Da Madrid a Siviglia, dal Deserto di Tabernas a Granada, fino a raggiungere Valencia.

NOVE (9)

21.35 FILM Parker Azione 2013

Regia: Taylor Hackford

Cast: Jason Statham, Nick Nolte, Clifton Collins jr., Alyshia Ochse, Jennifer Lopez, Michael Chiklis

23.50 FILM Conan il barbaro Avventura 1982

Regia: John Milius

Cast: Arnold Schwarzenegger, Sandahl Bergman, James Earl Jones, Max Von Sydow, Ben Davidson

VENTI (20)

21.11 FILM The Kingdom – Thriller 2007

Una squadra FBI viene inviata in Arabia Saudita per indagare su un attentato con vittime americane. Con il premio Oscar Jamie Foxx.

Regia: Peter Berg

Cast: Jamie Foxx, Ashraf Barhom, Ali Suliman, Jeremy Piven, Richard Jenkins, Chris Cooper, Jennifer Garner, Jason Bateman

21.12 FILM Drive Angry – Thriller 2011

John Milton fugge in auto dall’Inferno per salvare il nipote da un gruppo di satanisti. Lo aiutera’ una ex cameriera. Con Nicolas Cage

Regia: Patrick Lussier

Cast: Nicolas Cage, Amber Heard, Billy Burke, William Fichtner, David Morse, Charlotte Ross, Katy Mixon

RAI 4 (21)

21.20 – FILM Assassinio sull’Orient Express – Giallo 2017

Un ricco uomo di affari, dal torbido passato, viene ucciso in circostanze misteriose sull’Orient Express. Il direttore del convoglio chiede l’aiuto di Hercule Poirot, passeggero sul lussuoso treno, ma i sospettati sono molti e il grande investigatore belga dovrà ricorrere a tutta la sua abilità per scoprire il colpevole.

Regia:Kenneth Branagh

Cast: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe

23.02 MAGAZINE Wonderland (2011)

Cinema, serie Tv, videogame, editoria, fumetti: l’attualità e la storia della fantascienza, del fantasy e del crime tornano protagoniste nella nuova edizione del magazine settimanale di Rai4

23.35 – FILM La Mala ordina – Drammatico 1972

Due killer americani, David Catania e Frank Webster, arrivano a Milano per uccidere Luca Canali, un magnaccia sospettato da un boss di aver sottratto una partita di droga all’organizzazione criminale di cui fa parte. Con l’aiuto del boss Don Vito Tressoldi lo stringono in una morsa e gli uccidono moglie e figlia, ma scateneranno la sua feroce vendetta.

Regia: Fernando Di Leo

Cast: Mario Adorf, Peter Berling, Femi Benussi, Francesca Romana, Henry Silva, Woody Strode, Adolfo Celi

IRIS (22)

21.12 FILM L’ Assedio Di Fuoco – Western 1954

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Dei banditi assaltano la diligenza di Deepwater, lasciando nel deserto l’uomo che la scortava. Giunto in paese, viene creduto loro complice

Regia: Andre’ De Toth

Cast: Randolph Scott, Wayne Morris, Joan Weldon, James Millican

22.48 FILM Il mucchio selvaggio – Western 1969

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Durante la rivoluzione messicana di Pancho Villa, un gruppo di banditi ruba, per denaro, un carico di armi destinate ai ribelli.

Regista: Sam Peckinpah

Cast: William Holden, Robert Ryan, Edmond O’Brien, Warren Oates, Jaime Sánchez, Emilio Fernández, Strother Martin, L.Q. Jones, Albert Dekker, Bo Hopkins, Bud Taylor, Paul Harper, Jorge Russek, Alfonso Arau, Chano Urueta, Elsa Cárdenas, Bill Hart, Rayford Barnes, Ernest Borgnine, Ben Johnson, Jamie Sanchez

RAI 5 (23)

21.16 FILM La verità negata Drammatico 2016

Ispirato a una vicenda realmente accaduta e al best-seller scritto da Deborah E. Lipstadt, racconta la battaglia legale dell’autrice contro David Irving che la accusò di diffamazione quando lei lo definì un negazionista dell’Olocausto.

Regia: Mick Jackson

Cast: Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall

23.02 DOCUMENTARIO Rock Legends: Janis Joplin

Janis Joplin è protagonista del format che celebra le pietre miliari del rock e del pop. Attraverso interviste, aneddoti, esibizioni live e videoclip, ripercorriamo la carriera e la vita personale della cantautrice texana scomparsa tragicamente a soli 27 anni.

23.26 DOCUMENTARIO Rock Legends: Stevie Wonder

Stevie Wonder è protagonista del format che celebra le pietre miliari del rock e del pop. Attraverso interviste, aneddoti, esibizioni live e videoclip, ripercorriamo la carriera e la vita personale del prodigio che iniziò la sua carriera nellla Motown di Berry Gordy.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Face Off – Due Facce Di Un Assassino – Thriller 1997

Il poliziotto Sean Archer si sottopone a un intervento di modifica facciale per somigliare al criminale Carstor Troy e carpire da suo fratello importanti informazioni. – di John Woo con John Travolta Nicolas Cage Joan Allen

Regia: John Woo

Cast: John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen

23.20 FILM I segni del male – Horror 2005

Dopo aver perso la fede a causa di un evento traumatico, l’ex pastore Katherine decide di affidarsi alla scienza, finché viene chiamata a indagare su strani fenomeni che ricalcano le piaghe bibliche. – di STEPHEN HOPKINS con HILARY SWANK DAVID MORRISSEY IDRIS ELBA 2005 USA

Regia: STEPHEN HOPKINS

Cast: HILARY SWANK, DAVID MORRISSEY, IDRIS ELBA

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Hudson & Rex S4E7 – Amore criminale

PRIMA TV – Una vecchietta viene trovata morta a casa sua. Sembra una morte naturale, ma presto si scopre che la donna coltivava funghi allucinogeni nella sua serra.

22.00 SERIE TV Hudson & Rex S4E8 – L’ultima partita

PRIMA TV – Dopo aver vinto una partita di hockey, alcuni giocatori vanno a festeggiare. La mattina dopo il capitano si sveglia accanto al cadavere di un suo compagno di squadra.

22.45 SERIE TV Hudson & Rex S4E9 – Niente è come sembra

PRIMA TV – Jesse, per una serie di circostanze, è accusato di rapina ad un furgone blindato. Cerca di dare spiegazioni, ma tutto sembra provare la sua colpevolezza.

23.30 SERIE TV Miss Scarlet and The Duke S1 E3

CIELO (26)

21.15 FILM Hysteria Commedia 2011

In epoca vittoriana, un medico e il suo aiutante si prefiggono di porre fine all’isterismo femminile con uno stravagante metodo…

Regia: Tanya Wexler

Cast: Hugh Dancy, Felicity Jones, Maggie Gyllenhaal, Jonathan Pryce, Rupert Everett, Ashley Jensen, Sheridan Smith, Dominic Borrelli, Kim Criswell, Elisabet Johannesdottir, Kate Linder, Corinna Marlowe

23.05 FILM Habitaciòn en Roma Drammatico 2010

Regia: Julio Medem

Cast: Elena Anaya, Najwa Nimri, Natasha Yarovenko, Enrico Lo Verso

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM … E alla fine arriva Polly Commedia 2004

Una commedia divertente, un efficace ping pong sentimentale grazie all’incontenibile duo Ben Stiller, Jennifer Aniston. Reuben e Polly si incontrano dopo tanti anni.

Regia: John Hamburg

Cast: Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing

22.49 FILM Vi presento i nostri Commedia 2010

Dundee libera la sua donna e fugge con lei in Australia, dove sistemera’ una volta per tutte i malviventi, che l’hanno inseguito fin la’.

Regia: Paul Weitz

Cast: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Dustin Hoffman, Teri Polo, Jessica Alba, Barbra Streisand

TV2000 (28) Film Il libro di Esther

20.55 FILM Il visone sulla pelle – Commedia 1962

Regia: Delbert Mann

Cast: Cary Grant, Doris Day, Gig Young, Dick Sargent

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Miss Marple S04 E01

23.10 SERIE TV Miss Marple S05 E04

LA5 (30)

21:10 REALITY SHOW Grande Fratello Vip – condotto da Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Primo appuntamento – Ep.4

Noemi è una ragazza che, nonostante la giovane età, cerca una storia seria. Anche Cristian, 30 anni, ha le idee chiare, gli hanno spezzato il cuore tante volte.

22:45 REALITY Primo appuntamento – Ep.3

La prima single si chiama Diletta. Stasera incontrerà Francesco che si sente sé stesso solo quando gioca ai videogiochi. Antonella, infermiera, vorrebbe un compagno al suo fianco.

CINE34 (34)

21:05 FILM Natale da chef – Commedia 2017

Massimo Boldi e Biagio Izzo in un’esilarante commedia natalizia. Un cuoco imbranato viene ingaggiato per il catering del G7.

Regia di Neri ParentiMassimo Boldi, Dario Bandiera, Rocío Muñoz

22:55 MAGAZINE Segreti di Cinema – Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosita’ dei film in programmazione.

23:08 FILM Due contro tutti – Commedia 1962

I due fratelli Sullivan, Walter Chiari e Raimondo Vianello, si ritrovano a Golden City, cittadina del profondo West, in mano ad una banda di malfattori.

Regia di A. Momplet;

Cast: Walter Chiari, Raimondo Vianello, Aroldo Tieri, Licia Calderon

Warner TV (37)

21:00 FILM Mama’s Boy – Commedia 2007

regia: Tim Hamilton

cast: Diane Keaton, Jon Heder, Jeff Daniels, Anna Faris

23:00 FILM Joyful Noise – Armonie del cuore – Musical 2012

Regia: Todd Graff

Cast: Queen Latifah, Kris Kristofferson, Jeremy Jordan, Marcus Hill, Courtney B. Vance, Kirk Franklin, Ivan Kelley Jr, Dexter Darden, Jesse L. Martin, Judd Lormand, Steve Warren, Chloe Bailey, Dolly Parton, Keke Palmer