Profumi: tutto sull’Eau de parfum da donna Youth Dew di Estée Lauder

Il nome Estée Lauder è uno dei più importanti nel mondo della moda. Nipote di un chimico di origini ungheresi, Estée Lauder (nata Josephine Esther Mentzer da padre cecoslovacco) ha costruito un impero basato sulla bellezza. Partendo dalla cucina di casa, e grazie all’idea di regalare dei piccoli campioni gratuiti delle sue creme e profumi a parrucchieri e saloni, clienti e cultori dei suoi prodotti miracolosi.

È proprio lei, infatti, l’ideatrice dei moderni ‘campioncini’. Una donna arrivata dal niente che non ha creato solo i campioncini come strategia di vendita per invogliare ad acquistare nuovi prodotti, ma anche un impero economico quotato in borsa. La sua è ancora oggi un’azienda di famiglia, portata avanti da uno dei figli – Leonard – insieme a William – il figlio di Leonard.

Il suo personalissimo approccio alla vendita e la sua determinazione nel conseguire standard qualitativi eccellenti hanno costituito le fondamenta di un’impresa mondiale che ai giorni nostri commercializza oltre 30 differenti marchi distribuiti in 150 Paesi in tutto il mondo.

I profumi Estée Lauder

Sono tanti i profumi Estée Lauder che hanno fatto la storia ed hanno fatto innamorare milioni di appassionati. Un esempio? Estée Lauder Youth Dew. Youth Dew di Estée Lauder è una Eau de Parfum da donna appartenente alla famiglia Orientale Speziata. È una delle fragranze con maggiore proiezione e intensità del mercato. Sul mercato da più di cinquant’anni, continua a vantare oggigiorno un fedele stuolo di ammiratrici che si dichiarano assolutamente innamorate di Youth Dew. Siamo di fronte ad un profumo di ispirazione americana, sensuale, avvolgente ed estremamente caldo.



Questa fragranza è stata creata nel 1953 dal profumiere Josephine Catapano. In essa mescolò fiori sorprendenti con legni e spezie potenti, creando così questo elisir di sensualità. Un aroma inconfondibile, un carattere forte e una personalità molto marcata. Si rivolge ad una donna energica e attiva, con un ritmo di vita frenetico, che non ha tempo da perdere, nemmeno per ritoccare la sua fragranza, che ha bisogno, quindi, di un aroma molto duraturo: così è nato Youth Dew, per soddisfare il desiderio di questo pubblico femminile.



La sua piramide olfattiva, una delle più complesse della firma Estée Lauder, è costituita principalmente da tre elementi: un infinità di fiori intensi e potenti, altamente aromatici e persistenti; spezie combinate alla perfezione, che danno mistero e offrono un intenso fissaggio sulla pelle; e infine legni esclusivi, elementi sensuali con un alto potere seduttivo, che giocano un ruolo finale molto importante.

La densità delle sue note lo rendono praticamente unico. Chi lo ama, lo tratta come un tesoro di cui non può fare a meno, arrivando a sentirsi nuda se le viene a mancare. Con una presenza sul mercato di oltre 50 anni, questa fragranza è diventata un classico della profumeria di oggi.