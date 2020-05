Slot Book of Ra: i motivi del successo

Slot machine e piattaforme di gioco online, un’accoppiata vincente il cui mercato aumenta di anno in anno, macinando numeri impressionanti: da sole, rappresentano più della metà delle preferenze dei giocatori online.

Ma sono tutte uguali le slot machine? Naturalmente no, le differenze vanno dall’interfaccia, ai temi di gioco, alle modalità. Approfondiamo ora una delle slot preferite dagli utenti, Book of Ra, che negli anni ha visto susseguirsi diversi aggiornamenti, nati sull’onda della prima, amatissima, versione, ormai un classico indiscusso di Novomatic.

Il tema è chiaro già dal nome: il contesto è il misterioso Egitto, padre di un immaginario affascinante e uno dei motivi dell’affermazione del gioco. Faraoni, tombe e simboli mitologici tra i quali si muove un novello Indiana Jones (l’esploratore richiama infatti il protagonista del famoso film) alle prese con la ricerca del libro di Raa.

Sul piano squisitamente tecnico, la slot Book of Ra vede 5 rulli, 3 righe e 10 linee su cui appaiono le combinazioni vincenti. Tra queste, fedelmente alla storia che il gioco racconta, vi sono quelle che contengono il famigerato libro di Ra e il nostro avventuriero, dove il simbolo del libro ha una doppia funzione: Scatter e Wild.

Le Free Spin (i giri gratis) si attivano con tre Scatter, che vi regalano dieci giri con cui tentare la fortuna; allo stesso modo, la funzione Wild vi aiuta, fungendo da jolly.

Se vi state chiedendo quali e quanti trucchi poter applicare a Book of Ra per sperare di vincere le quote più alte, va detto che come per ogni altra slot, più che trucchi è il caso di parlare di accorgimenti e consapevolezza, coadiuvati dalle versioni demo che vi permettono di giocare gratuitamente per fare pratica senza rischiare nulla.

Book of Ra porta con sé anche un pezzo di storia dei casinò fisici, perché la prima versione online non è la prima versione in assoluto del gioco. Il suo successo parte da lontano, da quei luoghi piuttosto leggendari come sono i casinò non virtuali, scrigni scintillanti di luci e di speranze di vittoria capaci di cambiare una vita.

Come dicevamo, negli anni altre versioni hanno implementato l’offerta di Book of Ra, assicurandole un imperituro successo e aggiornandola ai gusti attuali. Oltre alla Classica, ci sono la Deluxe, che presenta una grafica e un’interattività migliorata; la Magic, differente da quest’ultima per via di una funzione che dà la possibilità di più giri gratis; ultima, ma non per preferenze, la Jackpot, con un montepremi aggiuntivo e più Jackpot disponibili, grazie a un minigioco ulteriore.

(Photo by AussieActive on Unsplash)