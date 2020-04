Pizza in padella

Ricetta consigliata dalla dottoressa Missori e tratta dal libro “Tiroide e Metabolismo. Le ricette” – Edizioni LSWR

Tempo richiesto: 13 minuti.

PER 2 PERSONE/PORZIONI

TEMPO DI PREPARAZIONE 3 minuti

TEMPO DI COTTURA 7-10 minuti

CONSERVAZIONE In frigorifero per 2 giorni; In freezer per 3 mesi (la base non farcita)

INGREDIENTI

Per la base:

– 180-200 g di farina di riso o saraceno o avena o mix

– 1 cucchiaino di olio

– extravergine d’oliva

– 1 tenuto da parte

– 1 pizzico di sale

– 1 cucchiaino di polvere lievitante istantanea per salati

– 70-80 ml di acqua tiepida

Per la farcia utilizza ciò che preferisci; la nostra è:

– Salsa di pomodoro 200 ml

– Origano

– 2 cucchiai di capperi

– 3 filetti di acciughe

– 20 olive nere

– 100 g di ricotta di siero di pecora o mucca o capra