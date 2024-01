PARTONO I CORSI DI ITALIANO A CATANIA

Condividi

A partire dal 04 marzo 2024, la scuola GIGA-INTERNATIONAL HOUSE attiverà i propri corsi di italiano per stranieri a Catania.

Saranno disponibili corsi di italiano generale a partire dai livelli principianti (A0) fino ai livelli più avanzati (C1 e C2), sia come corsi in gruppo sia come lezioni private.

Ai corsi di italiano, sarà possibile anche dei corsi extra per dare agli studenti la possibilità di una immersione totale nella lingua e nella cultura italiana:

La Sicilia in bocca (programma di cucina siciliana)

Bere dalla coppa di Ulisse (programma di degustazione dei vini)

Camminare sulle orme di Polifemo (programma di trekking)

Tuffarsi nel mare di Nettuno (programma di immersioni subacquee)

Brevetto scuba diving Nadd-Europe

Il battesimo del mare (prima esperienza di immersione subacquea)

Ceramica siciliana

La scuola offre anche 2 programmi speciali per un’immersione davvero totale nella nostra lingua e nella nostra cultura:

La scuola GIGA-INTERNATIONAL HOUSE è all’avanguardia nella glottodidattica e nell’insegnamento delle lingue straniere ed è un centro di riferimento per tutta la Sicilia.

Il Dipartimento di italiano per stranieri sarà direttore da Alessandro Adorno, già fondatore della prima scuola di italiano in Sicilia. La oltre trentennale esperienza del direttore nel settore dell’insegnamento della lingua e cultura italiana e nella diffusione e promozione dello studio dell’italiano in Italia, sia a livello nazionale che internazionale, sono un’ulteriore garanzia di qualità ed eccellenza nei corsi di italiano per stranieri, oltre ai vari accreditamenti e riconoscimenti.

La scuola è infatti riconosciuta con Presa d’Atto dal Ministero della Pubblica Istruzione (oggi, MIUR), da International House World Organization, da vari Landes in Germania per il Bildungsurlaub e dal CSN in Svezia. Inoltre, la scuola è anche Centro di Esami DITALS, la Certificazione in Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera.

I corsi di italiano sono organizzati secondo un approccio e metodologia fortemente comunicativista che mette lo studente al centro dell’apprendimento e ha come scopo primario la comunicazione reale ed un uso attivo della lingua piuttosto che la conoscenza passiva di mere regole grammaticali

La missione del Dipartimento di italiano per stranieri, oltre all’insegnamento dell’italiano come lingua straniera è quello di offrire ai propri studenti un’esperienza di vita reale in Sicilia e un soggiorno linguistico durante il quale scoprire il grande patrimonio culturale in Sicilia ed esplorarne luoghi storici, siti archeologici ed eventi artistici per conoscerne in profondo Storia, Arte e Cultura affinché il soggiorno-studio in Sicilia diventi un’esperienza di vita per la vita!