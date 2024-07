I docenti abilitati e specializzati sul sostegno: una difesa della loro formazione

Pubblicità

Le richieste di modifica non rappresentano tutti i docenti

In riferimento all’articolo pubblicato con la dicitura “Comitato che rappresenta le istanze di migliaia di docenti specializzati sulle attività di sostegno“, vogliamo precisare che le richieste poste non rispecchiano la totalità dei docenti, ma solo una parte. Noi docenti abilitati e specializzati sul sostegno abbiamo investito mesi di formazione intensa con orari sovrumani e un impegno di studio significativo.

E’ quanto si legge in una nota inviata da docenti abilitati e specializzati sul sostegno

La difesa della nostra formazione e dei nostri sacrifici

“Ci dissociamo completamente dalle richieste fatte nell’articolo pubblicato. La maggior parte di noi ha fatto enormi sacrifici in termini di tempo, risorse economiche e impegno di studio, sostenendo due prove concorsuali durante la chiusura scolastica. È quindi lecito che il punteggio derivante dalla nostra abilitazione sia riconosciuto.” continua la lettera.

Continuità didattica e qualità dell’insegnamento

“L’articolo afferma che la revisione dei punteggi e della tabella dei titoli è cruciale per preservare la continuità didattica e la qualità dell’insegnamento per gli alunni con disabilità. Tuttavia, tutti coloro che hanno completato questi percorsi abilitanti si inseriranno in prima fascia sostegno come docenti specializzati sul sostegno, garantendo così la continuità didattica senza alterare le graduatorie.”

Importanza della formazione continua

“Abbiamo scelto consapevolmente di partecipare ai bandi di concorso emanati dalle diverse università italiane, comprendendo la necessità di costante formazione e aggiornamento nella professione docente. Siamo consapevoli delle difficoltà di chi non ha potuto o voluto cogliere questa opportunità, ma ogni ordinanza passata ha sempre garantito un punteggio aggiuntivo per l’abilitazione su materia.”

La validità dei corsi di abilitazione

“I corsi di abilitazione offerti dalle università sono seri e impegnativi, fornendo una formazione trasversale e non settoriale. Riteniamo fondamentale dissociarci dalle illazioni sulla serietà dei corsi. Le richieste di sospensione dei punti e le mobilitazioni non hanno senso e non possiamo accettarle. Rispettare chi si è formato e ha fatto sacrifici è cruciale.”