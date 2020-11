Organizzare il Matrimonio in tempo di Covid conviene!

Tante sono le incertezze in tempo di Covid e, purtroppo, la situazione cambia di settimana in settimana.

Che regole ci sono nella mia regione? Gli invitati potranno spostarsi dalla loro residenza? Quante persone potrò invitare? Banchetto o buffet seduti? Se acquisto tutto e poi non posso svolgere l’evento?

Come si fa ad organizzare un matrimonio mesi prima in questo clima?

Questa è la domanda che tutti i futuri sposi che pensano di organizzare il loro matrimonio si stanno ponendo.

Sabrina Scanu, founder di Bomboniere-Online.it, come molti altri operatori del settore si è posta questa domanda ed esprime la sua visione frutto di un’attenta analisi di mercato, conoscenza del settore e naturalmente in considerazione delle esigenze che ogni giorno i suoi clienti le sottopongono.

“La risposta più giusta e naturale per chi intende organizzare il proprio matrimonio potrebbe sembrare rimandare a tempi migliori.

Ma molto spesso questa non è la soluzione più giusta oltre che sicuramente quella meno conveniente e meno auspicata dai futuri sposi.

L’amore non si ferma!!!

L’atteggiamento migliore è prendere atto che la situazione contingente può per taluni aspetti rivelarsi positiva, cogliendo e sfruttando i diversi risvolti a favore.

“Intanto il primo aspetto positivo e che le incertezze sono note!

Potrebbe sembrare una contraddizione in termini ma il fatto che si sappia quale siano i rischi permette di analizzarli al meglio e trovare più adeguate possibili soluzioni.

Per essere più concreti possiamo cominciare elencando i temi da affrontare suddividendoli per argomento: evento religioso, location del pranzo/cena, abito, partecipazioni, bomboniere, fiori, fotografie e video, ecc.

A prescindere dalla data che verrà scelta per l’evento andranno selezionati i fornitori dei servizi, e partire in largo anticipo non può che dare la possibilità di una maggiore e migliore selezione degli operatori .

Si ma se poi l’evento non potrà svolgersi quando previsto e si sarà costretti a rimandare?

“Questo è il vero punto di forza di questo momento.

La maggior parte degli operatori del settore, tutti molto attenti alle esigenze dei loro clienti, saranno disponibili a mantenere i termini contrattuali concordati ai prezzi e alle condizioni acquistate congelando il tutto fino a nuova indicazione.

Quindi il primo consiglio che mi sento di dare ai futuri sposi è di cercare tra le proposte dei vari operatori quanto più in linea con i loro gusti ed esigenze assicurandosi che, nel caso fossero costretti a rimandare la cerimonia, i fornitori contattati saranno disponibili al congelamento dell’ordine fino all’indicazione della nuova data.

Questa è il modus operandi che Bomboniere-Online.it ha già praticato per le cerimonie fissate e poi rimandate della primavera-estate scorse ed è quello che continuerà a fare venendo incontro alle esigenze dei singoli clienti”.

E se gli i futuri sposi volessero attendere tempi migliori per addentrarsi nell’organizzazione?

“La maggior parte del tempo speso in riferimento ad un evento è quello dei preparativi.

Il giorno tanto atteso sembrerà volare via velocemente, per questo è importante non lasciare nulla al caso o alle possibilità dell’ultimo momento per godere appieno di tutta la gioia, la felicità e la condivisione del momento.

Gli sposi avrebbero ora tutto il tempo necessario per organizzare al meglio il loro sogno.

Bisogna anche considerare che a mano a mano che la situazione di incertezza si farà più flebile, sicuramente assisteremo ad un’ondata di richieste che potrebbero non riuscire soddisfare tutte le necessità degli sposi con conseguente probabile aumento dei prezzi e necessità di adeguarsi a date e location di non di prima scelta.

A proposito dei costi poi, fattore non trascurabile, come in tutti i mercati anche nel settore del wedding viene dettato da domanda e offerta.

Per ora il Wedding non ha subito un aumento dei prezzi al consumatore, proprio a causa di una riduzione della domanda.

Quindi di certo in questo periodo potrete acquistare a prezzi decisamente più vantaggiosi!”

In effetti la chiave di lettura che ci ha fornito Sabrina Scanu ribalta il paradigma del periodo che stiamo vivendo.

Con il tempo dalla nostra parte e la possibilità di approfittare dell’ampia scelta disponibile e dei prezzi prezzi fermi allo scorso anno nonché la garanzia che nulla andrà perso anche se si dovesse presentare la necessità di rimandare la festa, non ci resta che cominciare ad organizzare il nostro sogno speciale.