Operazione internazionale “Shield IV”: stroncato il traffico online di farmaci illegali

5 arresti, 126 denunce e 79 siti web oscurati è il bilancio dell’operazione internazionale “Shield IV”, condotta dai Carabinieri del Nas in collaborazione con Europol e il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute. Un duro colpo al crimine farmaceutico online, che ha portato al sequestro di migliaia di medicinali illegali per un valore di circa 9 milioni di euro.

L’operazione, che si è svolta sotto la direzione di Europol, ha visto la partecipazione di oltre 400 militari in 27 Paesi. I Carabinieri del Nas hanno eseguito controlli su farmacie, parafarmacie, siti web e depositi sequestrando un’ampia gamma di prodotti illegali, tra cui:

Dopanti

Integratori alimentari

Prodotti di vario genere

Anche medicinali contraffatti e non autorizzati, alcuni dei quali collegati al trattamento del Covid-19, sono stati sequestrati.

Un pericolo per la salute pubblica

Il traffico online di farmaci illegali rappresenta un grave pericolo per la salute pubblica. I prodotti sequestrati, spesso privi di principi attivi o contenenti sostanze dannose, possono causare seri danni alla salute dei cittadini.

L’impegno dei Carabinieri del Nas

L’operazione “Shield IV” conferma l’impegno dei Carabinieri del Nas nella lotta al crimine farmaceutico. Un impegno costante per tutelare la salute pubblica e contrastare un fenomeno illegale che mette a rischio la sicurezza dei cittadini.

Un messaggio importante

L’operazione “Shield IV” è un messaggio importante a tutti coloro che intendono acquistare farmaci online: fate attenzione. È fondamentale rivolgersi solo a siti web autorizzati e diffidare di prodotti a prezzi troppo bassi o che promettono miracoli.

Segui i canali di informazione per rimanere aggiornato sulle ultime novità in materia di sicurezza e salute pubblica.