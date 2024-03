“Nina & Olga”: Un Ritorno Tra Magia e Natura nella Seconda Stagione

Pubblicità

Dopo il successo straordinario riscosso dalla prima stagione, “Nina & Olga”, la serie animata che ha conquistato il cuore dei più piccoli in tutto il mondo, è pronta a tornare su Rai Yoyo e RaiPlay con nuove entusiasmanti avventure. A tre anni di distanza dal debutto, la serie, prodotta da Enanimation in collaborazione con la nuova entrata Kreiworks e con il sostegno di Rai Kids, promette di rinnovare la magica atmosfera che l’ha resa famosa, arricchendosi di temi attuali come l’ambiente e l’inclusione.

Dal 1° aprile 2024, i giovani telespettatori potranno seguire le quotidiane vicende di Nina, una bambina di 6 anni dalla curiosità insaziabile, e della sua amica Olga, una nuvoletta speciale, in 52 nuovi episodi da 7 minuti ciascuno. La serie si distingue per l’attenzione rivolta alla consapevolezza e alla gestione delle emozioni, affrontando tematiche cruciali quali l’amicizia, la gentilezza, il rispetto, la stimolazione della fantasia, la semplicità e il girl empowerment.

La collaborazione tra Enanimation e Kreiworks, insieme a Rai Kids, ha permesso di infondere nella serie un respiro internazionale e una nuova profondità, grazie all’apporto di Lina Foti, premiata sceneggiatrice australiana, che ha curato la direzione della scrittura della seconda stagione. La serie beneficia inoltre della regia di Lisa Arioli e delle musiche di Gigi Meroni, consolidando un team di creativi di alto livello che garantiscono continuità e innovazione.

In questa stagione, Nina e Olga saranno affiancate da nuovi personaggi come Eddie, la piccola brezza, e Orione, la stellina, ampliando l’interazione tra i mondi del cielo e della terra. Questi nuovi arrivi contribuiscono a rafforzare il messaggio di unione e comprensione reciproca che è fondamento della serie, insieme ai valori di amicizia e avventura che caratterizzano le storie di Nina e dei suoi amici.

La serie “Nina & Olga” si basa sui romanzi di Nicoletta Costa, “La nuvola Olga”, che hanno riscosso grande successo internazionale, e grazie all’innovativa interpretazione di Enanimation, ha visto l’introduzione di Nina, diventata uno dei personaggi più amati dai giovani spettatori. La capacità di “Nina & Olga” di parlare direttamente ai bambini nel loro linguaggio, rappresentando sullo schermo avventure in cui possono riconoscersi e attraverso cui possono esplorare la propria personalità e le proprie emozioni, è una delle chiavi del successo della serie.

Federica Maggio, CEO e cofondatrice di Enanimation, esprime entusiasmo per il ritorno della serie, sottolineando l’importanza di temi come l’ambiente e l’inclusione nella nuova stagione. L’obiettivo è continuare a offrire ai bambini storie appassionanti che non tradiscano i valori fondanti della serie, mantenendo un elevato livello qualitativo.

Con la sua combinazione unica di avventura, magia, e un tocco di cultura australiana, la seconda stagione di “Nina & Olga” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i giovani telespettatori e le loro famiglie, pronti a immergersi nuovamente in un mondo dove la fantasia e la realtà si incontrano, portando messaggi di amore, amicizia e rispetto per l’ambiente.