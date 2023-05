NASCE L’AMC ITALIA TOP SELECTION, IL PRIMO CERTIFICATO A GESTIONE ATTIVA IDEATO DA INTERMONTE PER PUNTARE SULLE ECCELLENZE ITALIANE

Condividi

Il certificato, emesso da BNP Paribas, replica linearmente l’andamento di un basket di azioni italiane di media e grande capitalizzazione, aggiornato da Intermonte con l’obiettivo di sovra-performare il mercato italiano

Milano, 29 maggio 2023 – In un contesto di mercato volatile come quello attuale, dove, dopo un 2022 straordinariamente difficile, l’azionario italiano ha registrato la miglior performance da inizio anno tra i principali indici europei. Un’opzione interessante per gli investitori è quella di puntare sulle eccellenze italiane, storie di successo a livello imprenditoriale e borsistico che contribuiscono a instaurare un circolo virtuoso a supporto dell’economia reale del Paese.

Analizzare e selezionare i titoli delle migliori aziende italiane quotate rappresenta, però, un’operazione complessa per la maggior parte degli investitori. Per questo Intermonte – Investment bank indipendente specializzata in intermediazione, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano – ha ideato l’AMC Italia Top Selection, un nuovo certificato a gestione attiva che replica linearmente l’andamento di un basket di azioni italiane di media e grande capitalizzazione. La selezione è realizzata dal team di Advisory & Gestione, che ha la possibilità di modificarlo anche giornalmente. GliActively Managed Certificates (AMC) sono, infatti, strumenti finanziari quotati che replicano la performance di un indice o di un paniere gestito attivamente da un Index Advisor, con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti operando in modo discrezionale e opportunistico.

Il certificato in dettaglio

L’AMC Italia Top Selection (ISIN XS2484667311) è emesso da BNP Paribas, è quotato sul mercato EuroTLX al valore nominale di 1.000 euro e, come tutti i certificati, è prezzato continuamente, quindi acquistabile o vendibile in qualunque momento. Si tratta di uno strumento open end, ovvero senza scadenza, che consente un’elevata flessibilità, in quanto il team di Advisory & Gestione può scegliere il livello di liquidità del portafoglio modello, fino ad un massimo del 50%.

Il processo di investimento

Nel caso dell’AMC Italia Top Selection il ruolo di Index Advisor è svolto dal team di Advisory & Gestione di Intermonte, che applica un processo di investimento organizzato in tre fasi: anzitutto l’analisi macroeconomica, svolta in collaborazione con il Chief Global Strategist Antonio Cesarano, con l’obiettivo di identificare lo scenario macro di riferimento dell’economia italiana, le sue variabili chiave (tassi, valute, commodities…) e, di conseguenza, i settori che possono esserne influenzati in un orizzonte di breve (1-3 mesi) e medio (1 anno) termine. Segue poi una rigorosa analisi dei fondamentali delle società, con particolare attenzione ai casi di discontinuità di gestione aziendale o di forte turnaround che possono offrire upside elevati. L’analisi fondamentale porta alla definizione di un portafoglio “core” con orizzonte di medio-lungo periodo, che rappresenta mediamente il 70% dell’intero portafoglio, e di un portafoglio “tattico” con orizzonte temporale più breve. Infine, occorre ricordare che il team di Advisory & Gestione di Intermonte intrattiene un dialogo costante con le società in portafoglio e, in particolare, con il management delle aziende “core”, che incontra almeno tre volte all’anno.

L’efficacia di questo processo di analisi e selezione è confermata dai risultati registrati dal portafoglio modello di Intermonte che il certificato replica (grafico sotto) che ogni anno, sin dal momento del suo lancio nel 2005, ha sempre battuto l’indice FTSE Italia All Share e, a differenza di quest’ultimo, è già riuscito a recuperare i massimi del 2007. In particolare, nel periodo 2005-2022, il CAGR, ovvero il tasso di crescita annuale composto del portafoglio, è stato del 5,15%, mentre quello del Ftse Italia All Share del -0,9% (o dell’1,5% se si considera il reinvestimento dei dividendi come avviene per l’AMC).

I vantaggi degli AMC: flessibilità e compensazione fiscale

L’AMC garantisce grande flessibilità non soltanto all’emittente e all’Index Advisor, ma anche all’investitore, che può contare su:

costi amministrativi più bassi , che gli consentono di comporre un portafoglio con agilità sia in fase di investimento che di disinvestimento, avendo a disposizione quotidianamente un prezzo trasparente sul mercato SeDeX e TLX, dove gli AMC sono facilmente acquistabili e vendibili;

, che gli consentono di comporre un portafoglio con agilità sia in fase di investimento che di disinvestimento, avendo a disposizione quotidianamente un prezzo trasparente sul mercato SeDeX e TLX, dove gli AMC sono facilmente acquistabili e vendibili; trattamento fiscale favorevole , perché gli eventuali profitti sono classificati come “redditi diversi” e sono compensabili con minusvalenze pregresse, a differenza della maggior parte dei prodotti di investimento presenti sul mercato, che generano “redditi da capitale”, soggetti alla tassazione del 26%;

, perché gli eventuali profitti sono classificati come “redditi diversi” e sono compensabili con minusvalenze pregresse, a differenza della maggior parte dei prodotti di investimento presenti sul mercato, che generano “redditi da capitale”, soggetti alla tassazione del 26%; assenza divincoli UCITS IV, tra cui mancanza di limiti di concentrazione e di un benchmark prestabilito, perché l’obiettivo dell’AMC è la performance assoluta.

«È noto come il mercato italiano sia quello preferito dagli investitori del nostro Paese, ma è bene ricordare anche che si tratta di un mercato complesso, dove non è semplice effettuare attività di stock picking. L’obiettivo del nuovo certificato a gestione attiva Italia Top Selection è proprio quello di inserire in portafoglio una selezione di eccellenze italiane, affidando il lavoro di analisi e selezione dei titoli all’esperienza del team Advisory e Gestione di Intermonte, che da oltre venticinque anni rappresenta un’eccellenza nel campo dell’intermediazione finanziaria, affiancato da uno dei più importanti Uffici Studi di ricerca su azioni italiane, mettendo quindi a servizio dell’investitore finale un know how di impareggiabile valore» – dichiara Diego Toffoli, Responsabile Investimenti di Intermonte Advisory e Gestione.